Rafet El Roman

5 Nr Aşk Şarkı Sözleri
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Gün gelir acı günler seni seçer
Sevgiler nasıl başlar, nasıl biter?
Sarsılır kalır gönlün kedere düşer
Bir daha sevemem dersin herşey geçer
*
Duygular yıkar seni
Doğrular yakar seni
Düşünmezsin gerçeği
*
Anlamsız bir fırtına
Başlar hayatında
Savrulur durusun
Sen çok yorulsanda
Zor gelir yaşamak
Onsuz bu dünyada
Ağlarsın durmadan
Umutsuz yarınlara
*
Anlamsız bir kargaşa
Başlar hayatında
Durmadan düşünürsün
Sen çok yorulsanda
Zor gelir yaşamak
Onsuz bu dünyada
*
Ağlarsın durmadan yarınlara...
Gün gelir acı günler seni seçer
Sevgiler nasıl başlar, nasıl biter?
Sarsılır kalır gönlün kedere düşer
Bir daha sevemem dersin herşey geçer
*
Duygular yıkar seni
Doğrular yakar seni
Düşünmezsin gerçeği
Anlamsız bir fırtına
Başlar hayatında
Savrulur durusun
Sen çok yorulsanda
Zor gelir yaşamak
Onsuz bu dünyada
Ağlarsın durmadan
Umutsuz yarınlara
*
Anlamsız bir kargaşa
Başlar hayatında
Durmadan düşünürsün
Sen çok yorulsanda
Zor gelir yaşamak
Onsuz bu dünyada
Ağlarsın durmadan
Umutsuz yarınlara
*
Anlamsız bir fırtına
Başlar hayatında
Savrulur durusun
Sen çok yorulsanda
Zor gelir yaşamak
Onsuz bu dünyada
Ağlarsın durmadan
Umutsuz yarınlara
*
Anlamsız bir kargaşa
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