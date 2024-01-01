Rafet El Roman

Gün gelir acı günler seni seçer Sevgiler nasıl başlar, nasıl biter? Sarsılır kalır gönlün kedere düşer Bir daha sevemem dersin herşey geçer * Duygular yıkar seni Doğrular yakar seni Düşünmezsin gerçeği * Anlamsız bir fırtına Başlar hayatında Savrulur durusun Sen çok yorulsanda Zor gelir yaşamak Onsuz bu dünyada Ağlarsın durmadan Umutsuz yarınlara * Anlamsız bir kargaşa Başlar hayatında Durmadan düşünürsün Sen çok yorulsanda Zor gelir yaşamak Onsuz bu dünyada * Ağlarsın durmadan yarınlara... Gün gelir acı günler seni seçer Sevgiler nasıl başlar, nasıl biter? Sarsılır kalır gönlün kedere düşer Bir daha sevemem dersin herşey geçer * Duygular yıkar seni Doğrular yakar seni Düşünmezsin gerçeği Anlamsız bir fırtına Başlar hayatında Savrulur durusun Sen çok yorulsanda Zor gelir yaşamak Onsuz bu dünyada Ağlarsın durmadan Umutsuz yarınlara * Anlamsız bir kargaşa Başlar hayatında Durmadan düşünürsün Sen çok yorulsanda Zor gelir yaşamak Onsuz bu dünyada Ağlarsın durmadan Umutsuz yarınlara * Anlamsız bir fırtına Başlar hayatında Savrulur durusun Sen çok yorulsanda Zor gelir yaşamak Onsuz bu dünyada Ağlarsın durmadan Umutsuz yarınlara * Anlamsız bir kargaşa