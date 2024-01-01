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7/24 Dinle Haddinden Fazla

Haddinden Fazla Şarkı Sözleri

Rafet El Roman Haddinden Fazla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman Haddinden Fazla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Haddinden Fazla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman

Rafet El Roman

Haddinden Fazla

  • Aşk

  • Ben Ne Yangınlar Gördüm

  • Havadan Sudan

  • Nasıl Uyuyorsun

  • Ayrılık Vakti

  • Aşkımız Yeter

  • Güz Gülleri

  • Haddinden Fazla

  • Kalmayacak

  • Nakış

  • Öldüm Sahiden

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