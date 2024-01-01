Haddinden Fazla Şarkı Sözleri
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Rafet El Roman
Haddinden Fazla
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Aşk tatlı bir rüya, ufak bir dünya
Gözlerde başlar, kalplerde yaşar
Aşk şiir gibi güzel, film gibi geçer
Bir rüzgar eser, masal gibi biter
Sen hiç sevdin mi?
Hiç sevildin mi?
Kavuştum derken, terkedildin mi?
O şimdi çok uzaklarda
Yok hayatımda
Aaah hatıralarda
O şimdi çok uzaklarda
Rüyalarımda
Aaah şarkılarımda
Aşk şimşek gibi çakar
Gönlüme düşer, zehir gibi sızlar, kanına işler
Aşk hancer gibi batar, cam gibi keser
İzler kalır, derinlere iner
Sen hiç sevdin mi?
Hiç sevildin mi?
Kavuştum derken, terkedildin mi?
O şimdi çok uzaklarda
Yok hayatımda
Aaah hatıralarda
O şimdi çok uzaklarda
Rüyalarımda
Aaah şarkılarımda
Sen hiç sevdin mi?
Hiç sevildin mi?
Kavuştum derken, terkedildin mi?
O şimdi çok uzaklarda
Yok hayatımda
Aaah hatıralarda
O şimdi çok uzaklarda
Rüyalarımda
Aaah şarkılarımda
O şimdi çok uzaklarda
Yok hayatımda
Aaah hatıralarda
O şimdi çok uzaklarda
Rüyalarımda
Aaah şarkılarımda
O şimdi çok uzaklarda
Hatıralarda
O şimdi çok uzaklarda
Şarkılarımda
O şimdi çok uzaklarda
O şimdi çok uzaklarda
O şimdi çok uzaklarda
Yok hayatımda
Aaah hatıralarda
O şimdi çok uzaklarda
Rüyalarımda
Aaah şarkılarımda
-
Sen bana bakma ilk değil bu
Gidenin kazandığı hileli bir oyun bu
Sen bana bakma belki de en doğrusu bu
Ben sonbaharım döktüğüm son yaprak bu
***
Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni
Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini
Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi
Sen de git unut beni
***
Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni
Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini
Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi
Sen de git unut beni
***
Sen bana bakma ilk değil bu
Gidenin kazandığı hileli bir oyun bu
Sen bana bakma belki de en doğrusu bu
Ben sonbaharım döktüğüm son yaprak bu
***
Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni
Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini
Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi
Sen de git unut beni
***
Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni
Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini
Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi
Sen de git unut beni
***
Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni
Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini
Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi
Sen de git unut beni
***
Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni
Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini
Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi
Sen de git unut beni
-
Bu kadar emek vermişken
Bu kadar çok sevmişken
Seni kendime katmışken
Gitmek bana ağır geliyor
***
Çaresi yok sanma sakın onarılmaz mı?
Her gece dua ettim duyulmaz mı?
Yanlışlar yapmadık affedilmeyecek
Ne sen ne de ben
***
Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam
İster arkadaşın, ister sevgilin olsam
Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam
Havadan ya da sudan
***
Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam
İster arkadaşın, ister sevgilin olsam
Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam
Havadan ya da sudan
***
Çaresi yok sanma sakın onarılmaz mı?
Her gece dua ettim duyulmaz mı?
Yanlışlar yapmadık affedilmeyecek
Ne sen ne de ben
***
Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam
İster arkadaşın, ister sevgilin olsam
Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam
Havadan ya da sudan
***
Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam
İster arkadaşın, ister sevgilin olsam
Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam
Havadan ya da sudan
***
Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam
İster arkadaşın, ister sevgilin olsam
Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam
Havadan ya da sudan
-
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Beni de soğuttun aşktan
Durumum çok ağır
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Dilerim yataklarda yalnızlığa sarıl
***
Bi' daha bi' yerlerde
Karşılaşır mıyız bilmem ama
Seni gördüğümde
Elim ayağıma dolanmaz İnşallah
***
Bu da geçer diyorlar
Sanırım halimi görmüyorlar
Onu bunu geçtim de
Merak ettiğim bi şey var
***
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Beni de soğuttun aşktan
Durumum çok ağır
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Dilerim yataklarda yalnızlığa sarıl
***
Bi' daha bi' yerlerde
Karşılaşır mıyız bilmem ama
Seni gördüğümde
Elim ayağıma dolanmaz İnşallah
***
Bu da geçer diyorlar
Sanırım halimi görmüyorlar
Onu bunu geçtim de
Merak ettiğim bi' şey var
***
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Beni de soğuttun aşktan
Durumum çok ağır
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Dilerim yataklarda yalnızlığa sarıl
***
Nasıl uyuyorsun?
Merak ettiğim bi' şey var
***
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Dilerim yataklarda yalnızlığa sarıl
Nasıl uyuyorsun?
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