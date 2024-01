Rafet El Roman

Her falımda sen çıkıyorsun Rüyalarımdasın her gece Her tarafta seni arıyorum Her satırda seni yazıyorum * Aşk değilse sevgi değilse Bu ne söyle, söyle bana Ümitsizlik çaresizlik kaderime küser ağlarım * Dur dur biran dinle ne olur dur bir an dinle ne olur Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime * Sus sus bir an dinle sus bir an dinle olur Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime * Cenab Allah yaratmış işte, saçı yüzü o kaşı gözü Bir bakışta içim gidiyor ölüyorum gülüşüne * Aşk değilse sevgi değilse sevgi değilse bu ne söyle söyle Bana Gönül işte, ne dersen de, vurulmuşum sana bir kere * Dur dur biran dinle ne olur dur bir an dinle ne olur Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime * Sus sus bir an dinle sus bir an dinle olur Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime