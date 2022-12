Rafet El Roman

Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk Sızım sızım sızlatıyor, ellerinden kaçılmıyor Virane ettin bıraktın aşk *** Bir deli kurşun misali zulmetti bana bu gönlüm Yıkılmıştan da virane ettin, bunun sebebi sendin Unutmalı artık, bir anlamı yok Sevmeyi bilmeyen birini anlamak ne zor *** Sensizliği kabul eden bir kalpte mutlu olamazsın Bu katlanılmaz gururlarla sende başa çıkamazsın Giden o olsun, terk eden de Artık zaman hakikatle yüzleşmekte *** Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk Sızım sızım sızlatıyor, ellerinden kaçılmıyor Virane ettin bıraktın aşk *** Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk Sızım sızım sızlatıyor, ellerinden kaçılmıyor Virane ettin bıraktın aşk *** Ben de aynı duygularla geldim geçtim bu yollardan Aşkın her katı halini yaşadım gördüm inan Şimdi zamanla geçer desem de, avunmayacak yüreğim Ne kadar lanet etse de kalbin, dinlemeyeceksin *** Bu deli gönlüm neler neler uğrunda harcadı her gün Bir an yılmadan, unut demek olmaz, laf anlamaz bu kalp Bu aşkın içinde ne emekler saklıdır *** Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk Sızım sızım sızlatıyor, ellerinden kaçılmıyor Virane ettin bıraktın aşk *** Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk Sızım sızım sızlatıyor, ellerinden kaçılmıyor Virane ettin bıraktın aşk *** Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk Sızım sızım sızlatıyor, ellerinden kaçılmıyor Virane ettin bıraktın aşk