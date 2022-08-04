Aşk-ı Virane Şarkı Sözleri
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Rafet El Roman
Aşk-ı Virane
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Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk
Sızım sızım sızlatıyor, ellerinden kaçılmıyor
Virane ettin bıraktın aşk
***
Bir deli kurşun misali zulmetti bana bu gönlüm
Yıkılmıştan da virane ettin, bunun sebebi sendin
Unutmalı artık, bir anlamı yok
Sevmeyi bilmeyen birini anlamak ne zor
***
Sensizliği kabul eden bir kalpte mutlu olamazsın
Bu katlanılmaz gururlarla sende başa çıkamazsın
Giden o olsun, terk eden de
Artık zaman hakikatle yüzleşmekte
***
Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk
Sızım sızım sızlatıyor, ellerinden kaçılmıyor
Virane ettin bıraktın aşk
***
Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk
Sızım sızım sızlatıyor, ellerinden kaçılmıyor
Virane ettin bıraktın aşk
***
Ben de aynı duygularla geldim geçtim bu yollardan
Aşkın her katı halini yaşadım gördüm inan
Şimdi zamanla geçer desem de, avunmayacak yüreğim
Ne kadar lanet etse de kalbin, dinlemeyeceksin
***
Bu deli gönlüm neler neler uğrunda harcadı her gün
Bir an yılmadan, unut demek olmaz, laf anlamaz bu kalp
Bu aşkın içinde ne emekler saklıdır
***
Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk
Sızım sızım sızlatıyor, ellerinden kaçılmıyor
Virane ettin bıraktın aşk
***
Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk
Sızım sızım sızlatıyor, ellerinden kaçılmıyor
Virane ettin bıraktın aşk
***
Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk
Sızım sızım sızlatıyor, ellerinden kaçılmıyor
Virane ettin bıraktın aşk