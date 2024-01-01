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7/24 Dinle Bir Roman Gibi

Bir Roman Gibi Şarkı Sözleri

Rafet El Roman Bir Roman Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman Bir Roman Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Roman Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman

Rafet El Roman

Bir Roman Gibi

  • Aşkından Haber Ver

  • Sevdim Ama Sonu Yoktu

  • Aşk-ı Virane (Düet Yusuf Güney)

  • Son Veda

  • Seni Seviyorum (Düet Sinem)

  • Ömrümün Sahibi

  • Yaşananlar Anlatılmaz (Sen Gidince)

  • Ne Oldu O Günlere

  • Bilsen de Bilmesen de

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