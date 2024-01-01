Rafet El Roman

-
Sana uçan kuşlardan bahar yazlardan selamlar olsun
Sana olan dünyamda büyüyen rüyamda güneşler dolsun
Aşklar seni bekler seni söyler şarkılar
Aşklar yolunu gözler adını söyler şarkılar
*
Sana yanan kalbimden solan gönlümden cenneti açtım
Sana geçen ömrümden kalan sevgimden saraylar yaptım
Aşklar seni bekler seni özler söylerim
Hergün yolunu bekler adını söyler anarım
*
Aşklar seni bekler seni söyler şarkılar
Aşklar yolunu gözler adını söyler şarkılar
-
Özledim seni
Buralara gediğinden beri
Özledim güneşi
Buraları gördüğümden beri
***
Amanın aman yandırdın beni
Bıktım bu hallere koydurdun beni
Amanın aman yandırdın beni
Güldün yüzüme kandırdın beni offf
***
Amanın aman aman heyya
Amanın aman hey aman hey
***
Amanın aman aman heyya
Amanın aman heyaney
Aman hey ya
***
Özledim güneşi
Buralara hiç doğmuyor
Bana bir dost gönder buralarda hiç olmuyor
***
Amanın aman yandırdın beni
Bıktım bu hallere koydurdun beni
Amanın aman yandırdın beni
Güldün yüzüme kandırdın beni off
***
Amanın aman aman heyya
Amanın aman hey aman hey
***
Amanın aman aman heyya
Amanın aman heyaney
Aman hey ya
***
Seviyorum seni
Elbette yapamam sensiz
Üstelik bu devirde
Söyle ne kadar samimiyiz
***
Amanın aman aman heyya
Amanın aman hey aman hey
***
Amanın aman aman heyya
Amanın aman heyaney
Aman hey ya
-
Biz istersek dağları un
Demiri yün
Kılıcı kın ederiz
***
Biz gidersek dağları delip
Yüreği ezip
Her şeyi silip gideriz
***
Biz istersek dikeni gül
Nefreti kül
Yüreği tül ederiz
***
Biz seversek geceyi gün
Bugünü dün
Sevdayı düğün ederiz
***
Hala aynı yer biziz
Değişen zamana ayar biziz
***
Hala aynı karar biziz
Bizde kış yok dört mevsim bahar biziz
***
Biz istersek dağları un
Demiri yün
Kılıcı kın ederiz
***
Biz gidersek dağları delip
Yüreği ezip
Her şeyi silip gideriz
***
Biz istersek dikeni gül
Nefreti kül
Yüreği tül ederiz
***
Biz seversek geceyi gün
Bugünü dün
Sevdayı düğün ederiz
***
Hala aynı yer biziz
Değişen zamana ayar biziz
***
Hala aynı karar biziz
Bizde kış yok dört mevsim bahar biziz
***
Hala aynı yer biziz
Değişen zamana ayar biziz
***
Hala aynı karar biziz
Bizde kış yok dört mevsim bahar biziz
-
Bu odada, defalarca
Aşık oldum sana
Sen inanmadın
***
Sakin sakin, sabah altı
Doyasıya şimdi, kavuşmak zamanı
***
Avucun avucumun içinde
Dudaklarımda ellerin
Ne lüzum var aşkımı tarife
Gündüz rüyası bu afife
***
Senin bana kızgınlığın
Boş söz sevmeyen kadın kırgınlığın
***
Yokluğun desem bir başka
Beni zaten uyku tutmaz
Gece uykuları bitti bize
Gündüz rüyası bu afife
***
Bu odada, defalarca
Aşık oldum sana
Sen inanmadın
***
Avucun avucumun içinde
Dudaklarımda ellerin
Ne lüzum var aşkı tarife
Gündüz rüyası bu afife
***
Gündüz rüyası bu afife
-
Zaman aktı akacak falan
Biz sallanıyoruz aman aman
Havada duman hayattan muaf
Bu sene böyle kalsam ne tuhaf
***
Ben aslında seviyorum dedim mi
***
Zaman aktı akacak falan
Biz sallanıyoruz aman aman
Havada duman hayattan muaf
Bu sene böyle kalsam ne tuhaf
***
Bırakalım artık
Ben mi yoksa sen mi daha delisin
Sensiz olmaz artık
Bunu sende bilirsin
***
Havada duman hayattan muaf
Bu sene böyle kalsam ne tuhaf
***
Ben aslında seviyorum dedim mi
***
Zaman aktı akacak falan
Biz sallanıyoruz aman aman
Havada duman hayattan muaf
Bu sene böyle kalsam ne tuhaf
-
Biliniyor şarkıların sırası bizde
Biliniyor, hayat bizden razıdır
Otların sarardığı yerlerde güneş
Kurşunun değdiği yerde heves kalmıştır
***
Beni artık kimseler aramasın
Aşkın en tavanında yattığım anlaşılmasın
***
Korkunçtur yalnızlığımız
Bir oyun oynanır oyalanırız
Orman değiliz artık
Milli parkız
Biliniyor şarkıların sırası bizde
Biliniyor, hayat bizden razıdır
Otların sarardığı yerlerde güneş
Kurşunun değdiği yerde heves kalmıştır
***
Beni artık kimseler aramasın
Aşkın en tavanında yattığım anlaşılmasın
***
Gözyaşları gizlenir
İdare edilir durum
İstesek de istemesek de beraberiz yavrum
***
Korkunçtur yalnızlığımız
Bir oyun oynanır oyalanırız
Orman değiliz artık
Milli parkız
***
Orman değiliz artık
Milli parkız
***
Şimdi
Bir çok sayfasını atlayarak bitirdiğim şu kitabın
Başından başlayabilirim ve sonsuz gözyaşlarım
***
Gözyaşları gizlenir
İdare edilir durum
İstesek de istemesek de beraberiz yavrum
***
Korkunçtur yalnızlığımız
Bir oyun oynanır oyalanırız
Orman değiliz artık
Milli parkız
-
Bir zamanlar fırtınalar estirirdim
Eskisi gibi değilim şimdi değiştim
Kumarım yoktur kavga etmem
Her gece barlara gitmem
***
Ne bileyim ben
Ah ne bileyim ben
***
Bir kuş kanatlanır şu gönlümden
Çırpınır çırpınır da uçamaz
Gene bir davet çıkarsa senden
Dönerim bilirsin aşığım
Aşıklar kaçamaz
Aşıklar kaçamaz
***
İnsan olmak yetmez
Yetmiyor zaten
Süpermen süpermen olmak lazım bazen
***
Nasıl da yeniden aşık oldum ben
Bu sevda bambaşka avare eden
Ne bileyim ben
***
Şimdi benim Adım n'olur n’olmaz
Bu işler artık bana inan ki koymaz
Birinde az muhabbet, kiminde naz
Sende ne var, bende biraz
***
Ne bileyim ben
Ah ne bileyim ben
***
İnsan olmak yetmez
Yetmiyor zaten
Süpermen süpermen olmak lazım bazen
-
Ömür boyu unutulmaz
İçimizdeki büyük deprem
O neydi o, o önce hafiften
Sonra korkutarak varken yok olmak
***
Sabah oluyor yeni bir tuzak
Benim sabahlarımdan çok uzak
O neydi o
***
Kendi kendime neler ettim
Boşu boşuna bir telaş
Kaç kere ölmek istedim ama
Sevişirken yavaş yavaş
***
Sabah oluyor yeni bir tuzak
Benim sabahlarımdan çok uzak
***
Ömür boyu unutulmaz
İçimizdeki büyük deprem
O neydi o, o önce hafiften
Sonra korkutarak varken yok olmak
***
Sabah oluyor yeni bir tuzak
Benim sabahlarımdan çok uzak
***
O neydi o
İçimizdeki deprem
-
Bıktım usandım bu hataları tekrarlamaktan
Onun bunun adına film olmaktan
Özendim bezendim her seferinde
Bu defa acaba olur mu diye
***
Aaah ama kopuktu kopuktu zincir
Olduramadım
Ne yaptım ne ettimse
Olduramadım
***
Aaah ama kopuktu kopuktu zincir
Olduramadım
Ne yaptım ne ettimse
Olduramadım
***
Hambalele yambaleyo voooohh leyya
Hambalele yambaleyo ooo oof off
Yarabbim, of yarabbim
***
Her seferinde keşfetmek yeniden aşkı
Bu vakitsizlikte akla ziyan değil mi
Mucize yaratmaktan sıkıldım usandım
Durumlar eşit değildi, olmadı
***
Aaah ama kopuktu kopuktu zincir
Olduramadım
Ne yaptım ne ettimse
Olduramadım
***
Aaah ama kopuktu kopuktu zincir
Olduramadım
Ne yaptım ne ettimse
Olduramadım
***
Hambalele yambaleyo voooohh leyya
Hambalele yambaleyo ooo oof off
Yarabbim, of yarabbim
-
Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan
Sana sarı laleler aldım, çiçek pazarından
Sen olmasan buralara gelemezdim ben
Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden
***
Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam
Dayanamam kıskanırım seni paylaşamam
Satırlar uçar gider aklımdan
Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından
***
Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan
Sana sarı laleler aldım, çiçek pazarından
Sen olmasan buralara gelemezdim ben
Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden
***
Yeniden başlasam bu sefer korkmadan
Koklayıp birbirimizi çöpe atmadan
Satırlar uçar gider aklımdan
Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından
***
Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan
Sana sarı laleler aldım, çiçek pazarından
Sen olmasan buralara gelemezdim ben
Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden
***
Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam
Dayanamam kıskanırım seni paylaşamam
Satırlar uçar gider aklımdan
Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından
-
Bir günah ardından bakıyor yüzün
Seni sevdiğime değmez gibisin
O kadar mağrur ki kupkuru sesin
Başını sen asla eğmez gibisin
***
Yenilip bu aşkı terk etmek de var
Günbegün gururu tüketmek de var
Kaçarak saklanıp hükmetmek de var
Hangisi olursa gelmez gibisin
***
Unutmak gerekli başlamak için
Başımı göğsüne yaslamak için
Günahı günahla yıkamak için
Gidersem affetmez silmez gibisin
-
Aşkta böyle
Derinlere inmeseydim
Sevenlerden, başka türlü sevmeseydim
Tapar gibi yüzüne yüz sürmeseydim
Geceleri yollarına düşmeseydim
***
Vurgun yedim
Bu sevdadan vurgun yedim
***
Haram edip
Uykuları bölmeseydim
İhanetin hoş görürdüm bilmeseydim
Hain değil, zalim değil vicdansızsın
Taş yürekli olduğunu bilemedim
***
Vurgun yedim
Bu sevdadan vurgun yedim