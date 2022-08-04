Rafet El Roman

Ayrılık Tam bir yıl oldu bak bugün Ayrılalı senle gülüm Üzülmediğim bir gün olmadı *** Çok denedim unutmayı Başka biriyle olmayı Geçmeyince olmuyor işte *** Şimdi yine yapayalnızım Kendi kendime diyorum İsteseydi dönerdi çoktan *** Aşk acısı başka bir şey Akıl mantık erişmiyor Gönül kabul razı görmüyor *** En acısı da yarın bir gün Başka birisiyle görürüm En sonuncusu yıkımım olur ** Olmuyor, olmuyor Bu ayrılık nasıl zor Geçmiyor, geçmiyor Bu ayrılık öyle zor *** Yaz sonbahar kış geliyor Lapa lapa kar yağıyor Sevdiğini insan özlüyor *** Şimdi yanında olmalı Sımsıkıca sarılmalı Onun bir yolunu bulmalı *** Hem canımda hem tenimde Öyle karıştın içimde Bende sadece aşk değilsin *** Gülüşlerinden anlamıştım İlk görüşte işte dedim Aşk dedikleri bu olmalı *** O koskoca sandığım aşk Şimdi bana öyle uzak İki ayrı bir dünya gibi *** Olmuyor, olmuyor Bu ayrılık nasıl zor Geçmiyor, geçmiyor Bu ayrılık öyle zor *** İtiraf etmem gerekir Derdi hüznü her şeyi Hayatım güzeldi seninle *** Tek taraflı duygularım Bezdiriyor benliğimi Rezilce sevmek benimkisi *** Olmuyor, olmuyor Bu ayrılık nasıl zor Geçmiyor, geçmiyor Bu ayrılık öyle zor *** Olmuyor, olmuyor Bu ayrılık nasıl zor

Can Bedenden Çıkmayınca Kara haber tez duyulur, "Unutsun beni." demişsin Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana *** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? *** Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana *** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? *** Kırıldı kanadım kolum, ne yerim var ne yurdum Gurbet ele düştü yolum yuvasız kuşlar misali Selvi boylum senin için katlanırım bu yazgıya Böyle yazmışsa Yaradan kara toprak yeter bana *** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?