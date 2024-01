Rafet El Roman

Burada aşkımız sona eriyor İyi kötü günler burada bitiyor Seni ömür boyu unutmayacağım Her zaman seni hatırlayacağım * Mecburen mi böyle sona erecekti? Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti? Seni seviyorum, nefret ediyorum Affetmem, affetmem asla seni * Ben istemedim aramız seninle böyle olsun Ben istemedim aşkımız seninle böyle bitsin Anlayamadık bir birimizi, katlanamadık bir birimize Bilmedik kiymetimizi, bilmedik, bilmedik, bilmedik * Bitmeden başlayan o kavgalar Saygısız bakışıp konuşmalar Bir yanda aşıyor kurumuz sebep oldu, sebep oldu Burada aşkımız sona eriyor * İyi kötü günler burada bitiyor Seni ömür boyu unutmayacağım Her zaman seni hatırlayacağım Mecburen mi böyle sona erecekti? * Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti? Seni seviyorum, nefret ediyorum Affetmem, affetmem asla seni Oysa her şey ne güzel başlamıştı seninle * Anlar var unutamam belki senelerce Beraber o ilk gecemiz sanki bir rüya gibiydi Bitmesini istemedim bir ömür boyu boyu Zamanla alıştık herşeye, bu büyük sevgimize bile * Herşey bu kadar basit yalan, yalan, yalan, herşey yalan Burada aşkımız sona eriyor İyi kötü günler burada bitiyor * Seni ömür boyu unutmayacağım Her zaman seni hatırlayacağım * Mecburen mi böyle sona erecekti? Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti? Seni seviyorum, nefret ediyorum Affetmem, affetmem asla seni * Aaaahhhhh * Mecburen mi böyle sona erecekti? Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti? Seni seviyorum, nefret ediyorum Affetmem, affetmem asla seni