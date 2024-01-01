En Güzel Günler Senin Olsun Şarkı Sözleri
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Rafet El Roman
En Güzel Günler Senin Olsun
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Seni özledim, bugün bekledim
Aynı kahvede gelirsin diye
Elimde mektup, bir demet çiçek
Heycanla, merakla kapıyı gözledim
*
Zaman geç oldu, vakit de doldu
Şarhoş son müşteri gibiydi hâlim
Oysa ben neler neler düşündüm
Ne umutla başladım bu sabah güne
*
Ayşem, esmerim benim
Talih kara, hâlim yaman
Kaç kere yolunu gözledim
Cesaretim yok söylemeye
*
Seninle olsam, konuşup gülüşsem
Yaşamı tartışıp, dertleşip ağlasam
Sana anlatsam baharlarımdan
Çocukluğumu, geçen yıllarımdan
*
Zaman geç oldu, vakit de doldu
Seni düşünmekle geçti koca gün
İşte bu kadar çaresizim ben
Hâyâlle geçiyor günüm, gecem Ayşem
*
Ayşem, esmerim benim
Talihim kara, hâlim yaman
Kaç kere yolunu gözledim
Cesaretim yok söylemeye
*
Kaç kere yolunu gözledim
Cesaretim yok söylemeye
Ayşem, esmerim benim
Talihim kara, hâlim yaman
*
Kaç kere yolunu gözledim
Cesaretim yok söylemeye
Ayşem, esmerim benim
Talihim kara, hâlim yaman
*
Kaç kere yolunu gözledim
Cesaretim yok söylemeye
Ayşem, esmerim benim
Talihim kara, hâlim yaman
*
Kaç kere yolunu gözledim
Cesaretim yok söylemeye
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Burada aşkımız sona eriyor
İyi kötü günler burada bitiyor
Seni ömür boyu unutmayacağım
Her zaman seni hatırlayacağım
*
Mecburen mi böyle sona erecekti?
Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti?
Seni seviyorum, nefret ediyorum
Affetmem, affetmem asla seni
*
Ben istemedim aramız seninle böyle olsun
Ben istemedim aşkımız seninle böyle bitsin
Anlayamadık bir birimizi, katlanamadık bir birimize
Bilmedik kiymetimizi, bilmedik, bilmedik, bilmedik
*
Bitmeden başlayan o kavgalar
Saygısız bakışıp konuşmalar
Bir yanda aşıyor kurumuz sebep oldu, sebep oldu
Burada aşkımız sona eriyor
*
İyi kötü günler burada bitiyor
Seni ömür boyu unutmayacağım
Her zaman seni hatırlayacağım
Mecburen mi böyle sona erecekti?
*
Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti?
Seni seviyorum, nefret ediyorum
Affetmem, affetmem asla seni
Oysa her şey ne güzel başlamıştı seninle
*
Anlar var unutamam belki senelerce
Beraber o ilk gecemiz sanki bir rüya gibiydi
Bitmesini istemedim bir ömür boyu boyu
Zamanla alıştık herşeye, bu büyük sevgimize bile
*
Herşey bu kadar basit yalan, yalan, yalan, herşey yalan
Burada aşkımız sona eriyor
İyi kötü günler burada bitiyor
*
Seni ömür boyu unutmayacağım
Her zaman seni hatırlayacağım
*
Mecburen mi böyle sona erecekti?
Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti?
Seni seviyorum, nefret ediyorum
Affetmem, affetmem asla seni
*
Aaaahhhhh
*
Mecburen mi böyle sona erecekti?
Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti?
Seni seviyorum, nefret ediyorum
Affetmem, affetmem asla seni
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