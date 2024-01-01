Kırık Kalpler Şarkı Sözleri
Rafet El Roman Kırık Kalpler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman Kırık Kalpler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kırık Kalpler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman
Kırık Kalpler
-
Beni affeder misin
Bakar mısın yüzüme
Güvenir misin yeniden
Sevişir miyiz eskisi gibi
*
Ben sensiz neylerim
Bu ömrü neyleyim
Kalbim ağlar yanar
Hem mahçup hem kanar
*
Gönül bu elbet
Yandığı yere kadar
Herşeyin bedeli var
İhanetin en ağır
Of sevgiyse elbet
Gittiği yere kadar
Herşeyin bir sonu var
Sevgilim beni affet
*
Söyle yar beni unuttun mu
Kopardın mı yüreğinden
Sildin mi anıları
Gömdün mü birer birer
*
Gönül bu elbet
Yandığı yere kadar
Herşeyin bedeli var
İhanetin en ağır
Of sevgiyse elbet
Gittiği yere kadar
Herşeyin bir sonu var
*
Sevgilim beni affet
Gönül bu elbet
Yandığı yere kadar
Herşeyin bedeli var
İhanetin en ağır
Of sevgiyse elbet
Gittiği yere kadar
Herşeyin bir sonu var
Sevgilim beni affet...
-
Niyetim yoktu sana bakmaya
Mecalim yoktu aşık olmaya
Hem biraz mahçup hem çapkın bariz
Bakmasan öyle vermezdim taviz
***
Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri
Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini
***
Kendime bir daha şans diliyorum
Mutluluk istiyor aşk istiyorum
***
Bak aşk diyorum yanaş diyorum
Kime diyorum
***
Niyetim yoktu sana bakmaya
Mecalim yoktu aşık olmaya
Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri
Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini
***
Kendime bir daha şans diliyorum
Mutluluk istiyor aşk istiyorum
***
Bak aşk diyorum yanaş diyorum
Kime diyorum
-
-
-
-
-
-
Artık Ne Masumuz Ne Yalandan Yoksun Bırak Olsun
Resimleri Sen Al Mevsimler Zaten Benim Hadi Olsun
Bölüşülsün Şiirler Arkadaşlar Şehirler Olan Olsun
Artık Ne Özgürüz Ne De Özgür Ömrümüz Hadi Olsun
***
Ben Giderim İstanbul Senin Olsun
***
Alırım Başımı Başım Bir Deli Nehir
Silerim Yaşımı Siler ismimi Şehir
Kestirir Saçımı Kendimi Avuturum
Bir Gülü Kurutur Kurursa Unuturum
***
Bir Mektup Yazarım Yokluğundan Da Ağır
Bir Kedi Alırım Sen De Anneni Çağır
Ellerin Aklımda Sevdan Kalbimde Kalır
Hep Hüsran Hep Kahır Söyle Artık Olsun
-
-
-
-