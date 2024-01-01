Rafet El Roman

Az ve Öz Beni affeder misin Bakar mısın yüzüme Güvenir misin yeniden Sevişir miyiz eskisi gibi * Ben sensiz neylerim Bu ömrü neyleyim Kalbim ağlar yanar Hem mahçup hem kanar * Gönül bu elbet Yandığı yere kadar Herşeyin bedeli var İhanetin en ağır Of sevgiyse elbet Gittiği yere kadar Herşeyin bir sonu var Sevgilim beni affet * Söyle yar beni unuttun mu Kopardın mı yüreğinden Sildin mi anıları Gömdün mü birer birer * Gönül bu elbet Yandığı yere kadar Herşeyin bedeli var İhanetin en ağır Of sevgiyse elbet Gittiği yere kadar Herşeyin bir sonu var * Sevgilim beni affet Gönül bu elbet Yandığı yere kadar Herşeyin bedeli var İhanetin en ağır Of sevgiyse elbet Gittiği yere kadar Herşeyin bir sonu var Sevgilim beni affet...

Kime Diyorum Niyetim yoktu sana bakmaya Mecalim yoktu aşık olmaya Hem biraz mahçup hem çapkın bariz Bakmasan öyle vermezdim taviz *** Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini *** Kendime bir daha şans diliyorum Mutluluk istiyor aşk istiyorum *** Bak aşk diyorum yanaş diyorum Kime diyorum *** Niyetim yoktu sana bakmaya Mecalim yoktu aşık olmaya Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini *** Kendime bir daha şans diliyorum Mutluluk istiyor aşk istiyorum *** Bak aşk diyorum yanaş diyorum Kime diyorum