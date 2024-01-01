Rafet El Roman

Baba Ocağında Buralarda rüzgar esmez Buralarda güller açmaz Kurudu dere nehirler Kurudu çiçekler ağaçlar Terk edildi köyler evler Terk edildi park okullar Ne sevgi ne saygı kaldı Herkes bıkmış hepsi pişman Ah babam babam o senin sıcak ocağında Ah anam anam al beni kucak kucakla * Burada selam verilmez Burada yabancı gezmez Herkesin yüzünde maske Herkesin belinde kamçı Gün batınca korku başlar Şehri sis dumanlar kaplar Sessizce ölüm yakınlar İşte buralarda böyle Ah babam babam o senin sıcak ocağında Ah anam anam al beni kucak kucakla * Ah babam babam o senin sıcak ocağında Ah anam anam al beni kucak kucakla Ah babam babam o senin sıcak ocağında Ah anam anam al beni kucak kucakla Ah babam babam o senin sıcak ocağında

Leyla Yine mi bela yine mi bela Nedir çektiğimiz Bize bu ceza bize bu ceza Ağır ey Tanrım *** Bize de bir şans bize de bir şans Tanı ey kaderim Fazla yaşamam fazla yaşamam Ah şu gençliğim... *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara *** Sana gelemem seni sevemem Soramıyorum seni Bizi bu yöre bizi bu töre Bir araya getirmez *** Sana da yazık bana da yazık Yazık her şeye Bu kara bela bu kara ceza Nedir çektiğimiz *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara *** Sen gideli Leylam karardı dünyam Hiç yaşamadım bir şey anlamadım Sen gideli Leylam karardı dünyam Hiç yaşamadım bir şey anlamadım *** Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Leylaaaaaam

Seni Seviyorum Sen bilemezsin, ne çektiriyor Yokluğun bana sevgilim Bitmez sorular Uzar geceler O düşünceler, üzüntüler *** Sen gençliğimin, büyük parçası Sen gençliğimin, anlamı Biz neler neler, yaşadık beraber Kalın bir roman kitap gibi *** Sen gittiğin an, çaresiz kalır Aklım karışır, rahat edemem Moralim bozulur, canım sıkılır Sen bilemezsin daha neler *** Bak ne diyorum, gizlemiyorum Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Sensiz yaşayamam Sensiz hiç olamam Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam Hangi yönünü, çok seviyorum? *** Biliyor musun sevgilim? Biraz içince Başın dönünce Anlatınca bana, o halini *** Sonra dalınca, derin bakışınca Gözlerindeki, o sevinç Bana sarılınca, sonra sorunca Ne kadar seni sevdiğimi *** Sen gittiğin an, biter cesaretim Uzar hedeflerim, hayallerim Bitmez sorular, dinmez kederim O düşünceler, üzüntüler *** Bak ne diyorum, gizlemiyorum Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Sensiz yaşayamam Sensiz hiç olamam Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum ** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam

Sorma Neden Elimde yine kalemim Yazıyorum seni sayfalara Seneler, seneler Kitap olmuş anılarla *** Gizlesem hiç fayda etmez Söylesem de daha beter Sorma neden? Sorma neden? En derinden en son arzum Şu halinde sana yakın olsam yeter Sorma neden? *** Neden geceler bu kadar sessiz? Neden rüyalar, neden bu kadar uzak? Neden derler iyiler çok yaşamaz? Al bu canım senin, al senin olsun *** Gizlesem hiç fayda etmez Söylesem de daha beter Sorma neden? Sorma neden? En derinde en son arzum Şu halinde sana yakın olsam yeter Sorma neden?

Amerika Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika A memo Burası New York, Amerika Evler karıştı bulutlara Nasıl bir yaşam? Nasıl bir zaman? O memo İnsanlar simsiyah, kızıl beyaz Sokaklar basketbol, müzik ve dans Nasıl bir yaşam? Nasıl bir zaman? Macera dolu Amerika, Amerika, macera... Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika A memo Gece variller ateş ateş Etrafta sis duman ve cankiler O rapçiler ve rakçılar O memo Burası Teksas, Amerika Herkes çizme fötr, kot pantelon Öyle bir yaşam Not a memo Macera dolu Amerika, Amerika, macera... Macera dolu Amerika, Amerika, macera... Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika Macera dolu Amerika, Amerika, macera... Macera dolu Amerika, Amerika, macera... Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika

Sen ve Ben Boyun eğme Üzülme karşımda Bu senin karakterin Yazıklar olsun sana Yine dilerim Yolunda umutlar Kedersiz bir sevgin Mutlu gönlün olsun Damla damla yaşlar Birleşir içinde o anılar Ellerin başında Kalbin parça parça Pişman olursun Biz, biz ikimiz Ah, neler neler yaşadık beraber, eh Şu, şu sevgimiz Bir yazda esen rüzgâr gibi geçti Sen ve ben Savaştım Bu sevgimiz için Günden güne inan Bir an yorulmadan Dememişler Boşuna, her şey geçer Kocaman bir sevgi Bak geldi de geçti Okunan dualar Kurulan rüyalar, hayaller Kabul olsun, kabul Topraktan yaratılan Şu insan oğluna Biz, biz ikimiz Ah, neler neler yaşadık beraber, of Şu, şu sevgimiz Bir yazda esen rüzgâr gibi geçti Sen ve ben, ah Huh, dı-rı-rı-rı-no-no

Yaşa Çiftçi Gün doğmadan uyanırlar Girişirler kaşık kaşık çorbaya Toplanırlar yol boyunda Çoluk çocuk genç ihtiyar tarlaya * Sıra sıra motorlarda Ellerinde çapa kürek kolay gele Kaz toprağı ek pancarı At gübreyi biç buğdayı hani para * Terler akar vücudundan O Allahın sıcağında Senin resmin yok gazetede Her mevsimin yeni savaş * Biri bitmez biri başlar Bu gece de yoksun ekranda Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa * Helal senin emeğine Helal senin ekmeğine helal helal Ellerin hiç dert görmesin Kalbin ferah gönlün hep hoş inşallah * Sil alnının şu terini al iç biraz bir yudum su Uzan şu gölgede çek bir uyku Her mevsimin yeni bir savaş Biri bitmez biri başlar bu gece de yoksun ekranda * Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa Sil alnının şu terini al iç biraz bir yudum su Uzan şu gölgede çek bir uyku * Her mevsimin yeni bir savaş Biri bitmez biri başlar bu gece de yoksun ekranda * Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa Yaşa sen çiftçi yaşa

Şu Hayatta Yaz mevsimi her taraf güneş Şöyle bir şehri geziyorum Bir kaç adam oturmuş kahvede Mevzu yine bu zamanki gençler Sokaklarda oynayan çocuklar Okuldan çıkan talebeler Durakta bekleyen insanlar Kimisi elinde gazete Şu hayatta neler oluyor Şu hayatta neler geçiyor Her şeyin bir zevki varmış Kadın erkek paylaşılmış Hayat dolu mucizelerle Duygularla düşler aynı Eğer insan seviyorsa Sen de kalbinde yer aç sevgiye Şu hayatta herşey geçiyor Şu hayatta herşey bitiyor Şu hayatta herşey geçiyor Şu hayatta herşey bitiyor Duvarlarda asılı afişler Reklamlar, konserler, geceler Kasap önünde dilenen kediler Berberde konu yine ekonomi Radyoda öğle haberleri Ankara'dan bahs ediyor Gençler spor maç kavgasında Şampiyon Kartal, Cimbom, Fener... Şu hayatta neler oluyor Şu hayatta neler geçiyor Her şeyin bir zevki varmış Kadın erkek paylaşılmış Hayat dolu mucizelerle Duygularla düşler aynı Eğer insan seviyorsa Sen de kalbinde yer aç sevgiye Şu hayatta neler oluyor Şu hayatta neler geçiyor Şu hayatta neler oluyor Şu hayatta neler geçiyor Şu hayatta herşey geçiyor Şu hayatta herşey bitiyor Şu hayatta herşey geçiyor Şu hayatta herşey bitiyor

Bilemem İnsanlar Ne Yapar Belki an gelecek bulutlar çekilecek Yağmurlar yağmayacak rüzgar susacak Her taraf taş toz toprak, denizler kuruyacak Yeşillikler solacak yavaş yavaş İnsanlar bir damla su için Birbirine girecek düşünmeden Etrafta kurtlar çoğalacak * Bir de korku saracak yavaş yavaş Ben o an bilemem insanlar ne yapar? Ben o an bilemem nereye giderler? Bu düzen değişecek bu sistem bitecek * Biraz sevgi biraz sabır İsterseniz yavaş yavaş O evim, o parkım, bahçemdeki o su Her sabah açan güneşim nerede? * Bu düzen değişecek bu sistem bitecek Biraz sevgi biraz sabır İsterseniz yavaş yavaş * Kavuşmak zor olacak bir daha maziye Bu son mesaj sizlere geç kalmadan Ben o an bilemem insanlar ne yapar? Ben o an bilemem nereye giderler? * Bu düzen değişecek bu sistem bitecek Biraz sevgi biraz sabır İsterseniz yavaş yavaş