Rafet El Roman

-
Buralarda rüzgar esmez
Buralarda güller açmaz
Kurudu dere nehirler
Kurudu çiçekler ağaçlar
Terk edildi köyler evler
Terk edildi park okullar
Ne sevgi ne saygı kaldı
Herkes bıkmış hepsi pişman
Ah babam babam o senin sıcak ocağında
Ah anam anam al beni kucak kucakla
*
Burada selam verilmez
Burada yabancı gezmez
Herkesin yüzünde maske
Herkesin belinde kamçı
Gün batınca korku başlar
Şehri sis dumanlar kaplar
Sessizce ölüm yakınlar
İşte buralarda böyle
Ah babam babam o senin sıcak ocağında
Ah anam anam al beni kucak kucakla
*
Ah babam babam o senin sıcak ocağında
Ah anam anam al beni kucak kucakla
Ah babam babam o senin sıcak ocağında
Ah anam anam al beni kucak kucakla
Ah babam babam o senin sıcak ocağında
-
Yine mi bela yine mi bela
Nedir çektiğimiz
Bize bu ceza bize bu ceza
Ağır ey Tanrım
***
Bize de bir şans bize de bir şans
Tanı ey kaderim
Fazla yaşamam fazla yaşamam
Ah şu gençliğim...
***
Leyla... Leyla
Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara
Leyla... Leyla
Sarılsam sana canım dalsam rüyalara
***
Sana gelemem seni sevemem
Soramıyorum seni
Bizi bu yöre bizi bu töre
Bir araya getirmez
***
Sana da yazık bana da yazık
Yazık her şeye
Bu kara bela bu kara ceza
Nedir çektiğimiz
***
Leyla... Leyla
Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara
Leyla... Leyla
Sarılsam sana canım dalsam rüyalara
***
Sen gideli Leylam karardı dünyam
Hiç yaşamadım bir şey anlamadım
Sen gideli Leylam karardı dünyam
Hiç yaşamadım bir şey anlamadım
***
Leyla... Leyla
Sarılsam sana canım dalsam rüyalara
Leyla... Leyla
Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara
***
Leyla... Leyla
Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara
Leyla... Leyla
Leylaaaaaam
-
Sen bilemezsin, ne çektiriyor
Yokluğun bana sevgilim
Bitmez sorular
Uzar geceler
O düşünceler, üzüntüler
***
Sen gençliğimin, büyük parçası
Sen gençliğimin, anlamı
Biz neler neler, yaşadık beraber
Kalın bir roman kitap gibi
***
Sen gittiğin an, çaresiz kalır
Aklım karışır, rahat edemem
Moralim bozulur, canım sıkılır
Sen bilemezsin daha neler
***
Bak ne diyorum, gizlemiyorum
Sensiz yaşamak zor geliyor bana
Her an içimdesin
Her an kalbimdesin
Seni seviyorum, seviyorum
***
Sensiz yaşayamam
Sensiz hiç olamam
Sensiz yaşamak zor geliyor bana
Her an içimdesin
Her an kalbimdesin
Seni seviyorum, seviyorum
***
Ve ooo an gelirde
İşte o an, ben yaşayamam
Hangi yönünü, çok seviyorum?
***
Biliyor musun sevgilim?
Biraz içince
Başın dönünce
Anlatınca bana, o halini
***
Sonra dalınca, derin bakışınca
Gözlerindeki, o sevinç
Bana sarılınca, sonra sorunca
Ne kadar seni sevdiğimi
***
Sen gittiğin an, biter cesaretim
Uzar hedeflerim, hayallerim
Bitmez sorular, dinmez kederim
O düşünceler, üzüntüler
***
Bak ne diyorum, gizlemiyorum
Sensiz yaşamak zor geliyor bana
Her an içimdesin
Her an kalbimdesin
Seni seviyorum, seviyorum
***
Sensiz yaşayamam
Sensiz hiç olamam
Sensiz yaşamak zor geliyor bana
Her an içimdesin
Her an kalbimdesin
Seni seviyorum, seviyorum
**
Ve ooo an gelirde
İşte o an, ben yaşayamam
***
Ve ooo an gelirde
İşte o an, ben yaşayamam
***
Ve ooo an gelirde
İşte o an, ben yaşayamam
-
Elimde yine kalemim
Yazıyorum seni sayfalara
Seneler, seneler
Kitap olmuş anılarla
***
Gizlesem hiç fayda etmez
Söylesem de daha beter
Sorma neden?
Sorma neden?
En derinden en son arzum
Şu halinde sana yakın olsam yeter
Sorma neden?
***
Neden geceler bu kadar sessiz?
Neden rüyalar, neden bu kadar uzak?
Neden derler iyiler çok yaşamaz?
Al bu canım senin, al senin olsun
***
Gizlesem hiç fayda etmez
Söylesem de daha beter
Sorma neden?
Sorma neden?
En derinde en son arzum
Şu halinde sana yakın olsam yeter
Sorma neden?
-
Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika
Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika
A memo
Burası New York, Amerika
Evler karıştı bulutlara
Nasıl bir yaşam?
Nasıl bir zaman?
O memo
İnsanlar simsiyah, kızıl beyaz
Sokaklar basketbol, müzik ve dans
Nasıl bir yaşam?
Nasıl bir zaman?
Macera dolu Amerika, Amerika, macera...
Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika
A memo
Gece variller ateş ateş
Etrafta sis duman ve cankiler
O rapçiler ve rakçılar
O memo
Burası Teksas, Amerika
Herkes çizme fötr, kot pantelon
Öyle bir yaşam
Not a memo
Macera dolu Amerika, Amerika, macera...
Macera dolu Amerika, Amerika, macera...
Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika
Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika
Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika
Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika
Macera dolu Amerika, Amerika, macera...
Macera dolu Amerika, Amerika, macera...
Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika
-
Boyun eğme
Üzülme karşımda
Bu senin karakterin
Yazıklar olsun sana
Yine dilerim
Yolunda umutlar
Kedersiz bir sevgin
Mutlu gönlün olsun
Damla damla yaşlar
Birleşir içinde o anılar
Ellerin başında
Kalbin parça parça
Pişman olursun
Biz, biz ikimiz
Ah, neler neler yaşadık beraber, eh
Şu, şu sevgimiz
Bir yazda esen rüzgâr gibi geçti
Sen ve ben
Savaştım
Bu sevgimiz için
Günden güne inan
Bir an yorulmadan
Dememişler
Boşuna, her şey geçer
Kocaman bir sevgi
Bak geldi de geçti
Okunan dualar
Kurulan rüyalar, hayaller
Kabul olsun, kabul
Topraktan yaratılan
Şu insan oğluna
Biz, biz ikimiz
Ah, neler neler yaşadık beraber, of
Şu, şu sevgimiz
Bir yazda esen rüzgâr gibi geçti
Sen ve ben, ah
Huh, dı-rı-rı-rı-no-no
-
Gün doğmadan uyanırlar
Girişirler kaşık kaşık çorbaya
Toplanırlar yol boyunda
Çoluk çocuk genç ihtiyar tarlaya
*
Sıra sıra motorlarda
Ellerinde çapa kürek kolay gele
Kaz toprağı ek pancarı
At gübreyi biç buğdayı hani para
*
Terler akar vücudundan
O Allahın sıcağında
Senin resmin yok gazetede
Her mevsimin yeni savaş
*
Biri bitmez biri başlar
Bu gece de yoksun ekranda
Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa
Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa
*
Helal senin emeğine
Helal senin ekmeğine helal helal
Ellerin hiç dert görmesin
Kalbin ferah gönlün hep hoş inşallah
*
Sil alnının şu terini al iç biraz bir yudum su
Uzan şu gölgede çek bir uyku
Her mevsimin yeni bir savaş
Biri bitmez biri başlar bu gece de yoksun ekranda
*
Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa
Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa
Sil alnının şu terini al iç biraz bir yudum su
Uzan şu gölgede çek bir uyku
*
Her mevsimin yeni bir savaş
Biri bitmez biri başlar bu gece de yoksun ekranda
*
Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa
Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa
Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa
Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa
Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa
Yaşa sen çiftçi yaşa, yaşa sen çiftçi yaşa
Yaşa sen çiftçi yaşa
-
Yaz mevsimi her taraf güneş
Şöyle bir şehri geziyorum
Bir kaç adam oturmuş kahvede
Mevzu yine bu zamanki gençler
Sokaklarda oynayan çocuklar
Okuldan çıkan talebeler
Durakta bekleyen insanlar
Kimisi elinde gazete
Şu hayatta neler oluyor
Şu hayatta neler geçiyor
Her şeyin bir zevki varmış
Kadın erkek paylaşılmış
Hayat dolu mucizelerle
Duygularla düşler aynı
Eğer insan seviyorsa
Sen de kalbinde yer aç sevgiye
Şu hayatta herşey geçiyor
Şu hayatta herşey bitiyor
Şu hayatta herşey geçiyor
Şu hayatta herşey bitiyor
Duvarlarda asılı afişler
Reklamlar, konserler, geceler
Kasap önünde dilenen kediler
Berberde konu yine ekonomi
Radyoda öğle haberleri
Ankara'dan bahs ediyor
Gençler spor maç kavgasında
Şampiyon Kartal, Cimbom, Fener...
Şu hayatta neler oluyor
Şu hayatta neler geçiyor
Her şeyin bir zevki varmış
Kadın erkek paylaşılmış
Hayat dolu mucizelerle
Duygularla düşler aynı
Eğer insan seviyorsa
Sen de kalbinde yer aç sevgiye
Şu hayatta neler oluyor
Şu hayatta neler geçiyor
Şu hayatta neler oluyor
Şu hayatta neler geçiyor
Şu hayatta herşey geçiyor
Şu hayatta herşey bitiyor
Şu hayatta herşey geçiyor
Şu hayatta herşey bitiyor
-
Belki an gelecek bulutlar çekilecek
Yağmurlar yağmayacak rüzgar susacak
Her taraf taş toz toprak, denizler kuruyacak
Yeşillikler solacak yavaş yavaş
İnsanlar bir damla su için
Birbirine girecek düşünmeden
Etrafta kurtlar çoğalacak
*
Bir de korku saracak yavaş yavaş
Ben o an bilemem insanlar ne yapar?
Ben o an bilemem nereye giderler?
Bu düzen değişecek bu sistem bitecek
*
Biraz sevgi biraz sabır
İsterseniz yavaş yavaş
O evim, o parkım, bahçemdeki o su
Her sabah açan güneşim nerede?
*
Bu düzen değişecek bu sistem bitecek
Biraz sevgi biraz sabır
İsterseniz yavaş yavaş
*
Kavuşmak zor olacak bir daha maziye
Bu son mesaj sizlere geç kalmadan
Ben o an bilemem insanlar ne yapar?
Ben o an bilemem nereye giderler?
*
Bu düzen değişecek bu sistem bitecek
Biraz sevgi biraz sabır
İsterseniz yavaş yavaş
-
Ben her sabah gözlerim
Yaşlı yaşlı uyanıyorum
Çaresiz savaşıyorum
Anılarımla, sorularla
*
Dostlarım içimde sanki
Kurt misali beni yiyorlar
Yavaş yavaş, parça parça
Görüyorum ki ölüyorum
*
Benim şu kalbim, benim şu gönlüm
Seni mi sevdi, sana mı güvendi?
Benim şu aklım şaştı kaldı
Sana mı kandı, sana mı inandı?
*
Çok düşündüm, çok üzüldüm
Pişman oldum, kader dedim
Dün sabah seni affettim
"İnsanoğlu, yaşam..." dedim