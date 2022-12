Rafet El Roman

Ne güz, ne güller ister Bu kalp bir sende titrer Yak, hadi durma Senin bu küller *** Ne yazı, ne kışı bekler Bu kalp bir seni özler Vur, hadi durma Senin bu izler Bana sen lazımsın *** Teselli aramak zor gelir Giden sevgili arkasından Yürek paramparça bir halde Bedenim darmadağın *** Giderken dökülen göz yaşlarım Ne ilk, ne son Sadece zamansız yaşandı her şey Anladım, sana geç kaldı bu ömür Darmaduman *** Bırakıp bir kenara yaşanan her şeyi Atıyorum kendimi gecelere Bir başka sevgilide avunurum diye Süründü bu gönül elden ele *** Ne güz, ne güller ister Bu kalp bir sende titrer Yak, hadi durma Senin bu küller *** Ne yazı, ne kışı bekler Bu kalp bir seni özler Vur, hadi durma Senin bu izler Bana sen lazımsın *** Bırakıp bir kenara yaşanan her şeyi Atıyorum kendimi gecelere Bir başka sevgilide avunurum diye Süründü bu gönül elden ele *** Ne güz, ne güller ister Bu kalp bir sende titrer Yak, hadi durma Senin bu küller *** Ne yazı, ne kışı bekler Bu kalp bir seni özler Vur, hadi durma Senin bu izler Bana sen lazımsın *** Bana sen lazımsın Bana sen lazımsın Bana sen lazımsın *** Ne güz, ne güller ister Bu kalp bir sende titrer Yak, hadi durma Senin bu küller *** Ne yazı, ne kışı bekler Bu kalp bir seni özler Vur, hadi durma Senin bu izler Bana sen lazımsın