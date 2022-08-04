Rafet El Roman

Beni affeder misin Bakar mısın yüzüme Güvenir misin yeniden Sevişir miyiz eskisi gibi *** Ben sensiz neylerim Bu ömrü neyleyim Kalbim ağlar yanar Hem mahcup hem kanar *** Gönül bu elbet Yandığı yere kadar Her şeyin bedeli var İhanetin en ağır Of sevgiyse elbet Gittiği yere kadar Her şeyin bir sonu var Sevgilim beni affet *** Söyle yar beni unuttun mu Kopardın mı yüreğinden Sildin mi anıları Gömdün mü birer birer *** Gönül bu elbet Yandığı yere kadar Her şeyin bedeli var İhanetin en ağır Of sevgiyse elbet Gittiği yere kadar Her şeyin bir sonu var *** Sevgilim beni affet Gönül bu elbet Yandığı yere kadar Her şeyin bedeli var İhanetin en ağır Of sevgiyse elbet Gittiği yere kadar Her şeyin bir sonu var Sevgilim beni affet...

Gözlerin sözlerinden başka şeyler söylüyor Git artık gideceksen, bu aşk burada biter Sonu yoktu diyenler şimdi haklı çıktılar Bizi çekemeyenler şimdi mutlu oldular *** Sıkıldı ruhum, haykırmak istiyorum Ne olursa olsun ah gönlümde kalacaksın *** Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum *** Daraldı içim, haykırmak istiyorum Ne olursa olsun sevgilim kalacaksın *** Aklım almıyor affet, nasıl bir hikaye bu? Daha dün sevgiliydik bugün iki yabancı Sonu yoktu diyenler haklı mı çıkacaktı? Bizi çekemeyenler, yoksa dostlar mı yaktı? *** Sıkıldı ruhum, haykırmak istiyorum Ne olursa olsun ah gönlümde kalacaksın *** Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum *** Daraldı içim, haykırmak istiyorum Ne olursa olsun sevgilim kalacaksın *** Elimde değil Elimde değil Elimde değil Elimde değil *** Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum