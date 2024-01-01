Rafet El Roman

Zor uzun bir kavgadan ibaret Şimdi bizi anlayabilmek Mutluluk hep aranan Bulunmayan bir şey mi sanki? * Güven, yalan hep aynı mesele Nedir bu sorgu sual? Geçimsiz hale geçiren Bizi bu tutarsız şüpheler * Çok yorulduk, alıngan olduk Karışmış duygular Bir ara verelim mi? Bize yarar * Tam şuramda inceden bir ağrı sızı var Geçmiyor kalbimden söylemek, haydi hoşçakal Sevdik, sevildik şimdi herşey bitti mi yani? Geçti mi o güzel günlerin keyfiyle zevki? * Saf, temiz, naiftik ikimizde Ne oldu düştük bu hale? Gereksiz bir inat Sıkıntılarla bunalımlardayız * Ya sen, ya ben gitsin bu evden Hastalıklı bir aşk bu Mutluluk hep aranan Bulunmayan bir şey değil ki * Çok yorulduk, alıngan olduk Karışmış duygular Bir ara verelim mi? Bize yarar * Tam şuramda inceden bir ağrı, sızı var Geçmiyor kalbimden söylemek, haydi hoşçakal Sevdik, sevildik şimdi herşey bitti mi yani? Geçti mi o güzel günlerin keyfiyle zevki? * Tam şuramda inceden bir ağrı, sızı var Geçmiyor kalbimden söylemek, haydi hoşçakal Sevdik, sevildik şimdi herşey bitti mi yani? Geçti mi o güzel günlerin keyfiyle zevki?