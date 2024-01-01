Bir Ara Verelim Şarkı Sözleri
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Rafet El Roman
Bir Ara Verelim
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Zor uzun bir kavgadan ibaret
Şimdi bizi anlayabilmek
Mutluluk hep aranan
Bulunmayan bir şey mi sanki?
*
Güven, yalan hep aynı mesele
Nedir bu sorgu sual?
Geçimsiz hale geçiren
Bizi bu tutarsız şüpheler
*
Çok yorulduk, alıngan olduk
Karışmış duygular
Bir ara verelim mi? Bize yarar
*
Tam şuramda inceden bir ağrı sızı var
Geçmiyor kalbimden söylemek, haydi hoşçakal
Sevdik, sevildik şimdi herşey bitti mi yani?
Geçti mi o güzel günlerin keyfiyle zevki?
*
Saf, temiz, naiftik ikimizde
Ne oldu düştük bu hale?
Gereksiz bir inat
Sıkıntılarla bunalımlardayız
*
Ya sen, ya ben gitsin bu evden
Hastalıklı bir aşk bu
Mutluluk hep aranan
Bulunmayan bir şey değil ki
*
Çok yorulduk, alıngan olduk
Karışmış duygular
Bir ara verelim mi? Bize yarar
*
Tam şuramda inceden bir ağrı, sızı var
Geçmiyor kalbimden söylemek, haydi hoşçakal
Sevdik, sevildik şimdi herşey bitti mi yani?
Geçti mi o güzel günlerin keyfiyle zevki?
*
Tam şuramda inceden bir ağrı, sızı var
Geçmiyor kalbimden söylemek, haydi hoşçakal
Sevdik, sevildik şimdi herşey bitti mi yani?
Geçti mi o güzel günlerin keyfiyle zevki?