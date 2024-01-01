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7/24 Dinle Gönül Yarası

Gönül Yarası Şarkı Sözleri

Rafet El Roman Gönül Yarası şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman Gönül Yarası şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönül Yarası sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman

Rafet El Roman

Gönül Yarası

  • Bir Damla Sevgi

  • Gönül Yarası

  • Yana Yakıla

  • Elbet

  • Sende Her Şey Yalandı

  • Yerine Kimseyi Koyamadım

  • Sana da Kalmaz

  • Aşklar Seni Bekler

  • Güzelim Yıllar

  • Az ve Öz

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