Rafet El Roman

Bir Gün Olmazsam Ah kaç gece başucunda bekledim Kaç kere kucağımda avundun uyudun Sen doğunca ben de baştan başladım O günden bu güne hayli bir yol aldım * Eğer gün gelir ben olmazsam yavrum Hayat herşey aynen devam edecek Sana yolunda dileğim yavrum Kedersiz bir yaşam sağlık mutluluk * Benim kara gözlü meleğim Canım yavrum her şeyim * Her şeyim sana feda Dualarım seninle İyi günde kötü günde Tanrı'm seni korusun * O masum ve rahat korkusuz bakışların Yaşamdan habersiz bana bugün baba dedin Eğer gün gelir ben olmazsam yavrum Hayat her şey aynen devam edecek * Sana yolunda dileğim yavrum Kedersiz bir yaşam sağlık mutluluk Benim kara gözlü meleğim Canım yavrum her şeyim Benim kara gözlü meleğim Canım yavrum her şeyim

Bir Melek Diliyorum Bir baba oğluna sarılmış ağlıyor Bir ana kucağında bebeği dileniyor Hayat acımasız soğuk ve zalim Haksız ve hain bazı insanlara Talih zamanla döner dolaşır Seni de bulur, verir ya alır * Bir melek diliyorum tanrıdan muhtaçlara Çaresiz, yuvasız aç susuz çocuklara Bir melek diliyorum sevgiden yoksunlara Suçsuz olan esirlere, mahkumlara, insanlara * Savaşın ortasında oynayan çocuklar Bir tabut gidiyor, daha yaşı onaltı Hayat acımasız soğuk ve zalim Haksız ve hain bazı insanlara Talih zamanla döner dolaşır Seni de bulur, verirya alır * Bir melek diliyorum tanrıdan muhtaçlara Çaresiz, yuvasız aç susuz çocuklara Bir melek diliyorum sevgiden yoksunlara Suçsuz olan esirlere, mahkumlara, insanlara

Son Mektup (Burcu Güneş Düet) Sevgilim, her sabah hüzünle başlar Her gece uzun, soğuk, üşüyorum Ne zaman biter bu hasret Ne zaman biter bu özlem, dön artık Şu an son mektubun elimde Göz yaşların da var üzerinde Yazarken ağlamışsın sevgilim Dayanmaz buna yüreğim Aklımda son veda günü Duruşun, bana bakışların Gözlerinden, dudaklarından Öperim, seni öperim O tatlı, hem acı Sözleri satırları Okurken ağladım Yüreğime sakladım Ne olur üzülme Mutlaka döneceğim Sevgimiz uğruna Yaşıyorum, hayattayım, oof Şu an son mektubun elimde Göz yaşların da var üzerinde Yazarken ağlamışsın sevgilim Dayanmaz buna yüreğim Aklımda son veda günü Duruşun, bana bakışların Gözlerinden, dudaklarından Öperim, seni öperim Aklımda son veda günü Duruşun bana bakışların Gözlerinden, dudaklarından Öperim, seni öperim Aklımda son

Hayat Hüzünlü Ah mutluluk sesime yüzüme yakışmıyor Gözlerim yorgun ifadem hüzünlü tükendim Şapkam başımda ellerim cebimde gidiyorum * Yeniden mi başlasam acaba Yeniden doğmak gibi var ya Çek git buralardan diyorum Sonu ne olursa olsun * Sebebi neyse bedeli neyse öderim Nedeni varsa eceli varsa ölürüm * Ah yalnızım biri var ki onu çok özledim Beni tanır mı hatırlar mı bilemem Beni sever mi kabul eder mi soramam * Onu hayatım boyunca Sevdim hep seveceğim Bütün yollarım ona doğru Kadehim onun şerefine * Sebebi neyse bedeli neyse öderim Nedeni varsa eceli varsa ölürüm

Bulmaca Japonla Papaz ellerinde makas Arapla Macar ceplerinde dolar Nedir bu durum, nasıl bir oyun Hayat bir yarış, hayat bir kumar * Bil bakalım ney bu, bul bakalım ney ha Bil bakalım ney bu, bul bakalım ney Bile bile bu kadar mı bildin vah Bula bula bu kadar mı buldun * Yazı tura ata ata deniyelim mi Yoksa kara kara düşünelim mi Bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca Japon sabırlı Papaz sinirli * Macar çok çevik Arap çok zeki Nedir bu durum nasıl bir oyun Bil bakalım ney bu bul bakalım ney Bile bile bu kadar mı bildin vah * Bula bula bu kadar mı buldun Yazı tura ata ata deniyelim mi Yoksa kara kara düşünelim mi Bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca

Allah Biliyor Herşeyin bir ismi bir şekli rengi var Herşeyin bir yeri bir başı sonu var Nereye insanoğlu nereye doğru Yaz olmadı kış gelmedi ne iş bu * Nereye insanoğlu nereye doğru Kaç savaş geldi geçti ne değişti Ekip biçtin yıkıp diktin rahat mı gönlün Tanrı görüyor tanrı biliyor * Gücün hırsın malın mülkün helal hoş olsun Rahat mı uykun Allah biliyor insanoğlu Herşeyin bir sınırı zamanı eceli var Herşeyin sebebi benzeri bedeli var * Zaman geçmiş işin bitmiş ecel kapında Gün veda günü Allah biliyor Günahında sevabında tek sana ait Sonun ne olur Allah biliyor * Zaman geçmiş işin bitmiş ecel kapında Gün veda günü Allah biliyor Günahında sevabında tek sana ait Sonun ne olur Allah biliyor İnsanoğlu...

Bay Bay Elinden, dilinden, tipinden, sesinden Huyundan, suyundan, saçından, başından Daha bilmem ki neler saysam Çok çektim çok katlandım Ne gücüm kaldı, ne de sabrım Barabam bimbiri biribumbam * Haydi bana elveda Canım yolun açık olsun Haydi sana elveda Bay bay bay bay bay bay Na na na na na na na...

Her Şey Senin Elinde Gökyüzü kara kara bulutlu Yeryüzü gece gündüz hüzünlü Çare tükenmiş kötüler kazanmış Son yolculuğum bilinmezliğe * Dur bir an kalbinin sesini dinle Derin bir nefes alıp düşün bir kere Can senin hayat senin her şey elinde Dur bir an kalbinin sesini dinle * Derin bir nefes alıp düşün bir kere Can senin hayat senin herşey elinde Ellerim kuru gözlerim yaşlı Yüzüm çatlamış, susuz bir bahar * Çare tükenmiş kötüler kazanmış Son yolculuğum bilinmezliğe Dur bir an kalbinin sesini dinle Derin bir nefes alıp düşün bir kere * Can senin hayat senin her şey elinde Dur bir an kalbinin sesini dinle Derin bir nefes alıp düşün bir kere Can senin hayat senin her şey elinde * Dur bir an kalbinin sesini dinle Derin bir nefes alıp düşün bir kere Can senin hayat senin her şey elinde Dur bir an kalbinin sesini dinle * Derin bir nefes alıp düşün bir kere Can senin hayat senin her şey elinde Her şey senin elinde

Liberta (El Romano) Burda eskiden bir insan yaşadı Atı şanı vardı bir de kemanı Halk onu severdi halk ona tapardı İsmi El Romano, bir kahramandı * Yıl bin dörtyüz onbeş İspanya yöresi Bir yanda yokluk bir yanda açlık Millet perişan çaresiz sefildi Yürekleri suskun, başları eğik * Özgürlük diye haykıran bir sesin Arkasından yüzlerce haykıranlar daha İnsanlık diye haykıran bir sesin Arkasından yüzlerce haykıranlar daha * Liberta, liberta, liberta, liberta Liberta, liberta, liberta, liberta * Padişah kıskandı, delirdi şahlandı Onu esir aldı zindana attı Aç susuz işkence yedi gün dayandı Çok acı bir an büyük bir kayıptı * Halkın öfkesi isyan yaratmış Soğuk bir savaş binlerce ölü Uzun sürmedi padişah pes etti Yaşasın adalet iyiler kazandı * Liberta, liberta, liberta, liberta Liberta, liberta, liberta, liberta * Liberta, liberta, liberta, liberta Liberta, liberta, liberta, liberta * Asırlardır böyle, böyle kalacak Kahramanlar ölmez hep yaşayacak