Rafet El Roman

-
Ah kaç gece başucunda bekledim
Kaç kere kucağımda avundun uyudun
Sen doğunca ben de baştan başladım
O günden bu güne hayli bir yol aldım
*
Eğer gün gelir ben olmazsam yavrum
Hayat herşey aynen devam edecek
Sana yolunda dileğim yavrum
Kedersiz bir yaşam sağlık mutluluk
*
Benim kara gözlü meleğim
Canım yavrum her şeyim
*
Her şeyim sana feda
Dualarım seninle
İyi günde kötü günde Tanrı'm seni korusun
*
O masum ve rahat korkusuz bakışların
Yaşamdan habersiz bana bugün baba dedin
Eğer gün gelir ben olmazsam yavrum
Hayat her şey aynen devam edecek
*
Sana yolunda dileğim yavrum
Kedersiz bir yaşam sağlık mutluluk
Benim kara gözlü meleğim
Canım yavrum her şeyim
Benim kara gözlü meleğim
Canım yavrum her şeyim
-
Bir baba oğluna sarılmış ağlıyor
Bir ana kucağında bebeği dileniyor
Hayat acımasız soğuk ve zalim
Haksız ve hain bazı insanlara
Talih zamanla döner dolaşır
Seni de bulur, verir ya alır
*
Bir melek diliyorum tanrıdan muhtaçlara
Çaresiz, yuvasız aç susuz çocuklara
Bir melek diliyorum sevgiden yoksunlara
Suçsuz olan esirlere, mahkumlara, insanlara
*
Savaşın ortasında oynayan çocuklar
Bir tabut gidiyor, daha yaşı onaltı
Hayat acımasız soğuk ve zalim
Haksız ve hain bazı insanlara
Talih zamanla döner dolaşır
Seni de bulur, verirya alır
*
Bir melek diliyorum tanrıdan muhtaçlara
Çaresiz, yuvasız aç susuz çocuklara
Bir melek diliyorum sevgiden yoksunlara
Suçsuz olan esirlere, mahkumlara, insanlara
-
Sevgilim, her sabah hüzünle başlar
Her gece uzun, soğuk, üşüyorum
Ne zaman biter bu hasret
Ne zaman biter bu özlem, dön artık
Şu an son mektubun elimde
Göz yaşların da var üzerinde
Yazarken ağlamışsın sevgilim
Dayanmaz buna yüreğim
Aklımda son veda günü
Duruşun, bana bakışların
Gözlerinden, dudaklarından
Öperim, seni öperim
O tatlı, hem acı
Sözleri satırları
Okurken ağladım
Yüreğime sakladım
Ne olur üzülme
Mutlaka döneceğim
Sevgimiz uğruna
Yaşıyorum, hayattayım, oof
Şu an son mektubun elimde
Göz yaşların da var üzerinde
Yazarken ağlamışsın sevgilim
Dayanmaz buna yüreğim
Aklımda son veda günü
Duruşun, bana bakışların
Gözlerinden, dudaklarından
Öperim, seni öperim
Aklımda son veda günü
Duruşun bana bakışların
Gözlerinden, dudaklarından
Öperim, seni öperim
Aklımda son
-
Ah mutluluk sesime yüzüme yakışmıyor
Gözlerim yorgun ifadem hüzünlü tükendim
Şapkam başımda ellerim cebimde gidiyorum
*
Yeniden mi başlasam acaba
Yeniden doğmak gibi var ya
Çek git buralardan diyorum
Sonu ne olursa olsun
*
Sebebi neyse bedeli neyse öderim
Nedeni varsa eceli varsa ölürüm
*
Ah yalnızım biri var ki onu çok özledim
Beni tanır mı hatırlar mı bilemem
Beni sever mi kabul eder mi soramam
*
Onu hayatım boyunca
Sevdim hep seveceğim
Bütün yollarım ona doğru
Kadehim onun şerefine
*
Sebebi neyse bedeli neyse öderim
Nedeni varsa eceli varsa ölürüm
-
Japonla Papaz ellerinde makas
Arapla Macar ceplerinde dolar
Nedir bu durum, nasıl bir oyun
Hayat bir yarış, hayat bir kumar
*
Bil bakalım ney bu, bul bakalım ney ha
Bil bakalım ney bu, bul bakalım ney
Bile bile bu kadar mı bildin vah
Bula bula bu kadar mı buldun
*
Yazı tura ata ata deniyelim mi
Yoksa kara kara düşünelim mi
Bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca
Japon sabırlı Papaz sinirli
*
Macar çok çevik Arap çok zeki
Nedir bu durum nasıl bir oyun
Bil bakalım ney bu bul bakalım ney
Bile bile bu kadar mı bildin vah
*
Bula bula bu kadar mı buldun
Yazı tura ata ata deniyelim mi
Yoksa kara kara düşünelim mi
Bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca
-
Herşeyin bir ismi bir şekli rengi var
Herşeyin bir yeri bir başı sonu var
Nereye insanoğlu nereye doğru
Yaz olmadı kış gelmedi ne iş bu
*
Nereye insanoğlu nereye doğru
Kaç savaş geldi geçti ne değişti
Ekip biçtin yıkıp diktin rahat mı gönlün
Tanrı görüyor tanrı biliyor
*
Gücün hırsın malın mülkün helal hoş olsun
Rahat mı uykun Allah biliyor insanoğlu
Herşeyin bir sınırı zamanı eceli var
Herşeyin sebebi benzeri bedeli var
*
Zaman geçmiş işin bitmiş ecel kapında
Gün veda günü Allah biliyor
Günahında sevabında tek sana ait
Sonun ne olur Allah biliyor
*
Zaman geçmiş işin bitmiş ecel kapında
Gün veda günü Allah biliyor
Günahında sevabında tek sana ait
Sonun ne olur Allah biliyor İnsanoğlu...
-
Elinden, dilinden, tipinden, sesinden
Huyundan, suyundan, saçından, başından
Daha bilmem ki neler saysam
Çok çektim çok katlandım
Ne gücüm kaldı, ne de sabrım
Barabam bimbiri biribumbam
*
Haydi bana elveda
Canım yolun açık olsun
Haydi sana elveda
Bay bay bay bay bay bay
Na na na na na na na...
-
Gökyüzü kara kara bulutlu
Yeryüzü gece gündüz hüzünlü
Çare tükenmiş kötüler kazanmış
Son yolculuğum bilinmezliğe
*
Dur bir an kalbinin sesini dinle
Derin bir nefes alıp düşün bir kere
Can senin hayat senin her şey elinde
Dur bir an kalbinin sesini dinle
*
Derin bir nefes alıp düşün bir kere
Can senin hayat senin herşey elinde
Ellerim kuru gözlerim yaşlı
Yüzüm çatlamış, susuz bir bahar
*
Çare tükenmiş kötüler kazanmış
Son yolculuğum bilinmezliğe
Dur bir an kalbinin sesini dinle
Derin bir nefes alıp düşün bir kere
*
Can senin hayat senin her şey elinde
Dur bir an kalbinin sesini dinle
Derin bir nefes alıp düşün bir kere
Can senin hayat senin her şey elinde
*
Dur bir an kalbinin sesini dinle
Derin bir nefes alıp düşün bir kere
Can senin hayat senin her şey elinde
Dur bir an kalbinin sesini dinle
*
Derin bir nefes alıp düşün bir kere
Can senin hayat senin her şey elinde
Her şey senin elinde
-
Burda eskiden bir insan yaşadı
Atı şanı vardı bir de kemanı
Halk onu severdi halk ona tapardı
İsmi El Romano, bir kahramandı
*
Yıl bin dörtyüz onbeş İspanya yöresi
Bir yanda yokluk bir yanda açlık
Millet perişan çaresiz sefildi
Yürekleri suskun, başları eğik
*
Özgürlük diye haykıran bir sesin
Arkasından yüzlerce haykıranlar daha
İnsanlık diye haykıran bir sesin
Arkasından yüzlerce haykıranlar daha
*
Liberta, liberta, liberta, liberta
Liberta, liberta, liberta, liberta
*
Padişah kıskandı, delirdi şahlandı
Onu esir aldı zindana attı
Aç susuz işkence yedi gün dayandı
Çok acı bir an büyük bir kayıptı
*
Halkın öfkesi isyan yaratmış
Soğuk bir savaş binlerce ölü
Uzun sürmedi padişah pes etti
Yaşasın adalet iyiler kazandı
*
Liberta, liberta, liberta, liberta
Liberta, liberta, liberta, liberta
*
Liberta, liberta, liberta, liberta
Liberta, liberta, liberta, liberta
*
Asırlardır böyle, böyle kalacak
Kahramanlar ölmez hep yaşayacak
-
Bu gün aşık oldum bir hoşum bir hoşum
Ona ilk bakışta ilk görüşte aşık oldum
Ne güzel bir gün ne güzel bir an
Aşık oldum aşık oldum aşık
Seni seviyorum ah söyle söyle söyle
Seni seviyorum ah dinle dinle dinle
Ne kadar güzel ne kadar yüce
Aşık oldum aşık oldum aşık
Bu gün aşık oldum bir hoşum bir hoşum
Bana ne bir şey oldu sarhoşum sarhoşum
Ne güzel bir gün ne güzel bir an
Aşık oldum aşık oldum aşık
Seni seviyorum ah söyle söyle söyle
Seni seviyorum ah dinle dinle dinle
Ne kadar güzel ne kadar yüce
Aşık oldum aşık oldum aşık