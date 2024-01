Rafet El Roman

Gökyüzü kara kara bulutlu Yeryüzü gece gündüz hüzünlü Çare tükenmiş kötüler kazanmış Son yolculuğum bilinmezliğe * Dur bir an kalbinin sesini dinle Derin bir nefes alıp düşün bir kere Can senin hayat senin her şey elinde Dur bir an kalbinin sesini dinle * Derin bir nefes alıp düşün bir kere Can senin hayat senin herşey elinde Ellerim kuru gözlerim yaşlı Yüzüm çatlamış, susuz bir bahar * Çare tükenmiş kötüler kazanmış Son yolculuğum bilinmezliğe Dur bir an kalbinin sesini dinle Derin bir nefes alıp düşün bir kere * Can senin hayat senin her şey elinde Dur bir an kalbinin sesini dinle Derin bir nefes alıp düşün bir kere Can senin hayat senin her şey elinde * Dur bir an kalbinin sesini dinle Derin bir nefes alıp düşün bir kere Can senin hayat senin her şey elinde Dur bir an kalbinin sesini dinle * Derin bir nefes alıp düşün bir kere Can senin hayat senin her şey elinde Her şey senin elinde