Rafet El Roman

-
Bir baba oğluna sarılmış ağlıyor
Bir ana kucağında bebeği dileniyor
Hayat acımasız soğuk ve zalim
Haksız ve hain bazı insanlara
Talih zamanla döner dolaşır
Seni de bulur, verir ya alır
*
Bir melek diliyorum tanrıdan muhtaçlara
Çaresiz, yuvasız aç susuz çocuklara
Bir melek diliyorum sevgiden yoksunlara
Suçsuz olan esirlere, mahkumlara, insanlara
*
Savaşın ortasında oynayan çocuklar
Bir tabut gidiyor, daha yaşı onaltı
Hayat acımasız soğuk ve zalim
Haksız ve hain bazı insanlara
Talih zamanla döner dolaşır
Seni de bulur, verirya alır
*
Bir melek diliyorum tanrıdan muhtaçlara
Çaresiz, yuvasız aç susuz çocuklara
Bir melek diliyorum sevgiden yoksunlara
Suçsuz olan esirlere, mahkumlara, insanlara
-
Sessiz bir mecra şimdi hayat
Sen giderken soğuktan da soğuk
Dondu yüreğim, durdu yaşam
Savaş sonrası gibi kalbimin içi
Kan ve revan
Büyür git gide inan yokluğun azap yeryüzünde
***
Günahlarımla boyanmış
Bir hayat var kalan geriye
Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde
***
Direniyorum acılarına yine dünya
Yalanmış aşkların da
İnadına yaşıyorum ama sorma
Kıyamet ortasında
***
Direniyorum acılarına yine dünya
Yalanmış aşkların da
İnadına yaşıyorum ama sorma
Kıyamet ortasında
***
Savaş sonrası gibi kalbimin içi
Kan ve revan
Büyür git gide inan yokluğun azap yeryüzünde
***
Günahlarımla boyanmış
Bir hayat var kalan geriye
Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde
***
Direniyorum acılarına yine dünya
Yalanmış aşkların da
İnadına yaşıyorum ama sorma
Kıyamet ortasında
***
Direniyorum acılarına yine dünya
Yalanmış aşkların da
İnadına yaşıyorum ama sorma
Kıyamet ortasında
-
Bu yürek sana tutsak
Biliyorum suçluyum
Hakkım değil sevmek
Sanki yanı başımda
Ellerin nefesin bana uzak kalbim
***
Sessizliğine yanarım gitme
Yokluğunda yüreğim delice
Haykırır senin adını
***
Hep gecemde ol diye
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
***
Ah benimle kal yanımda ol diye
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
***
Bu yürek sana tutsak
Biliyorum suçluyum
Hakkım değil
Sanki yanı başımda
Ellerin nefesin bana uzak kalbim
***
Sessizliğine yanarım gitme
Yokluğunda yüreğim delice
Haykırır senin adını
***
Hep yanımda kal gecemde ol diye
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
***
Ah benimle kal yanımda ol diye
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
***
Hep yanımda kal gecemde ol diye
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
***
Ah benimle kal yanımda ol diye
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
***
Ben yalvardım hep tanrıya sen diye
-
İçimde zehir zıkkım bir keder var
Hiç bilmediğim farklı duygular
Dünya yıkılmış altındayım sanki
Sevdik unuttuk sevinçten eser yok
Ağırıma gitti çekip gidişi
Çöktü içime ayrılık taş gibi
Bir anda bitti düşler yemnler
Yalan mıydı ah sözler öpüşler
Takside gidiyorum argın ve yorgun
Sindi her köşeme yalnızlık yokluğun
Radyo da arabesk bir şarkı çalıyor
Seni beni aşkı sanki anlatıyor
Bir rüzgar esiyor yüzümden kalbime
Ben neredeyim ahh sen nerelerde
Boşluktayım her şey tükendiğince
Kalmadı inancım insana sevgiye
Ağırıma gitti çekip gidişi
Çöktü içime ayrılık taş gibi
Bir anda bitti düşler yeminler
Yalan mıydı ah sözler öpüşler
Takside gidiyorum argın ve yorgun
Sindi her köşeme yalnızlık yokluğun
Radyoda arabesk bir şarkı çalıyor
Seni beni aşkı sanki anlatıyor
Bir rüzgar esiyor yüzümden kalbime
Ben neredeyim ahh sen nerelerde
Boşluktayım her şey tükendiğince
Kalmadı inancım insana sevgiye
Takside gidiyorum argın ve yorgun
Sindi her köşeme yalnızlık yokluğun
Radyoda arabesk bir şarkı çalıyor
Seni beni aşkı sanki anlatıyor
Bir rüzgar esiyor yüzümden kalbime
Ben neredeyim ahh sen nerelerde
Boşluktayım her şey tükendiğince
Kalmadı inancım insana sevgiye
-
Bir martı süzülür enginlere
Sorarım sevgilim nerede diye
Dolu gözlerim, bakıyorum göklere
Bir şarkı düşer ah dillere
Diliyorum ki sen ve ben yine
Bembeyaz düşlere aşk içinde
Şu anda kapandı gözlerim
Yıkık bir şehir gibi kalbim
Yüzüm yüreğime kadar asık
Özledim demek yetmiyor artık
Sana eskisinden daha deli aşığım ben
Yetmiyor sözler kelimeler, bir anlatabilsem
Seven bilir, seven
Bir martı süzülür enginlere
Sorarım sevdiğim nerede diye
Dolu gözlerim, bakıyorum göklere
Bir şarkı düşer ah dillere
Diliyorum ki sen ve ben yine
Bembeyaz düşlere aşk içinde
Sana eskisinden daha deli aşığım ben
Yetmiyor sözler kelimeler, bir anlatabilsem
Seven bilir, seven
Bir martı süzülür enginlere
Sorarım sevdiğim nerede diye
Dolu gözlerim, bakıyorum göklere
Bir şarkı düşer ah dillere
Diliyorum ki sen ve ben yine
Bembeyaz düşlere aşk içinde
Seven bilir sevilen de
Dünyam durur, döner yine
Seven bilir sevilen de
Dünyam durur, döner yine
Vazgeçemem ben
Sevmişim bir kere
Sevmişim
-
Yanıldım Allah'ım, ah yanıldım
Hep bende kalacak, sevecek sandım
Geride kaldı şimdi anılar
Unutulmaz bir aşk, yaşantılar
*
Soruyorum şimdi kendime
Yanıyorum kendi hâlime
Ne var elimde kalan?
Dünya zaten yalan
*
Soruyorum şimdi kendime
Yanıyorum kendi hâlime
Ne var elimde kalan?
Dünya zaten yalan
*
Ayrılık varsa kaderde
Dert eyleme derdine
Kaderin kader olsun
Bırak kalbin boş dursun
*
Ayrılık varsa kaderde
Dert eyleme derdine
Kaderin kader olsun
Bırak kalbin boş dursun
*
Yoruldum Allah'ım, ah yoruldum
Bulduğum anda onu kaybediyorum
Geride kaldı şimdi anılar
Unutulmaz bir aşk, yaşantılar
*
Soruyorum şimdi kendime
Yanıyorum kendi hâlime
Ne var elimde kalan?
Dünya zaten yalan
*
Soruyorum şimdi kendime
Yanıyorum kendi hâlime
Ne var elimde kalan?
Dünya zaten yalan
*
Ayrılık varsa kaderde
Dert eyleme derdine
Kaderin kader olsun
Bırak kalbin boş dursun
*
Ayrılık varsa kaderde
Dert eyleme derdine
Kaderin kader olsun
Bırak kalbin boş dursun
*
Soruyorum şimdi kendime
Yanıyorum kendi hâlime
Ne var elimde kalan?
Dünya zaten yalan
*
Soruyorum şimdi kendime
Yanıyorum kendi hâlime
Ne var elimde kalan?
Dünya zaten yalan
*
Ayrılık varsa kaderde
Dert eyleme derdine
Kaderin kader olsun
Bırak kalbin boş dursun
*
Ayrılık varsa kaderde
Dert eyleme derdine
Kaderin kader olsun
Bırak kalbin boş dursun
*
Soruyorum şimdi kendime
Yanıyorum kendi hâlime
Ne var elimde kalan?
Dünya zaten yalan
*
Soruyorum şimdi kendime
Yanıyorum kendi hâlime
Ne var elimde kalan?
Dünya zaten yalan
*
Soruyorum şimdi kendime
Yanıyorum kendi hâlime
Ne var elimde kalan?
Dünya zaten yalan
*
Soruyorum şimdi kendime
Yanıyorum kendi hâlime
Ne var elimde kalan?
-
Demedin ki sen beni anlayamadın
Belki ben anlatamadım kendimi ne sevgimi
Biliyordun seviyorken gidecektin
Zamansızdı çünkü aşk, bile bile kabul ettim
Ne olur bir bak ne olur dinle
Ayrılıktan bana söz etme
*
Ne güzeldi ne günlerdi
Ne değiştik sildi sonuna geldk
Yüzümüzde son gülüşte
Yok olunca hüzünle gölgelendik
Senden bana kalanlar çıldırtan arzular
Paramparça uykularım gözlerimde yaşlar
Hüzünlü şarkılarda teselli ararım
İçimde ağrı gibi yokluğunu duyarım
*
Demedin ki sen beni anlayamadın
Belki ben anlatamadım kendimi ne sevgimi
Biliyordun seviyorken gidecektin
Zamansızdı çünkü aşk, bile bile kabul ettim
Ne olur bir bak ne olur dinle
Ayrılıktan bana söz etme
*
Demedin ki sen beni anlayamadın
Belki ben anlatamadım kendimi ne sevgimi
Zamanla unutulur dedim her şey
Her acıyla baş ettim de kalbime dinletemedim
Ne olur bir bak, ne olur dinle
Ayrılıktan bana söz etme
*
Ne güzeldi ne günlerdi
Ne değişti ki sildi sonuna geldik
Yüzümüzde son gülüşte
Yok olunca hüzünle gölgelendik
Senden bana kalanlar çıldırtan arzular
Paramparça uykularım gözlerimde yaşlar
Hüzünlü şarkılarda teselli ararım
İçimde ağrı gibi yokluğunu duyarım
*
Demedin ki sen beni anlayamadın
Belki ben anlatamadım kendimi ne sevgimi
Biliyordun seviyorken gidecektin
Zamansızdı çünkü aşk, bile bile kabul ettim
Ne olur bir bak ne olur dinle
Ayrılıktan bana söz etme
*
Demedin ki sen beni anlayamadın
Belki ben anlatamadım kendimi ne sevgimi
Zamanla unutulur dedim her şey
Her acıyla baş ettim de kalbime dinletemedim
Ne olur bir bak ne olur dinle
Ayrılıktan bana söz etme
-
Sen sen sen olmazsan olmuyor
Yerin asla dolmuyor
Dön demekten başka şey diyemem be canım
Sen sen sen gidince dünya
Ne renk var ne manzara
Sen yerinde tam kalbimin ortasında
Sadetten dillere yabancı ellere
Koyup gitme bu kalbi senden
Hak etmedim ben
Çık gel artık bitsin bu eziyet
Dön gel artık bitsin bu kabus
Dünya canımdan iste vereyim
Kollarında öleyim
Çık gel artık bitsin bu eziyet
Dön gel artık bitsin bu kabus
Dünya canımdan iste vereyim
Kollarında öleyim
Sen sen sen olmazsan olmuyor
Yerin asla dolmuyor
Dön demekten başka şey diyemem be canım
Sen sen sen gidince özlerim
Kalıp ardınca beklerim
Dön demekten başka çarem yok ki güzelim
Saadetten dillere yabancı ellere
Koyup gitme bu kalbi senden
Hak etmedim ben
Çık gel artık bitsin bu eziyet
Dön gel artık bitsin bu kabus
Dünya canımdan iste vereyim
Kollarında öleyim
Çık gel artık bitsin bu eziyet
Dön gel artık bitsin bu kabus
Dünya canımdan iste vereyim
Kollarında öleyim
Çık gel artık bitsin bu eziyet
Dön gel artık bitsin bu kabus
Dünya canımdan iste vereyim
Kollarında öleyim
Çık gel artık bitsin bu eziyet
Dön gel artık bitsin bu kabus
Dünya canımdan iste vereyim
Kollarında öleyim
-
Güle güle sevgilim haftaya beklerim
Seninle aşk olmaz
Huyu suyu halleri bilinmez adeti
Nedir bu iş ne sendeyim.com bu naz
Kalbime acıyı sancıma ilacı verdi gitti şaka mı?
Hangi an sırası kaşla göz arası sardı aşkı yarası
Dupduru yüzüne kıyamadım gözüne bakmaya doya doya
Aklımın ucuna soruyorum suçumu bende miydi arıza
Sen beni hiç ama hiç mi sevemez sandın
Bırakıp da bu kalbimi parçaladın
Güle güle sevgilim haftaya beklerim
Seninle aşk olmaz
Huyu suyu halleri bilinmez adeti
Nedir bu iş ne bu naz
Sevgilim haftaya beklerim
Seninle hiç olmaz
Huyu suyu halleri bilinmez adeti
Nedir bu iş sendeyim.com ne bu naz
Kalbime acıyı sancıma ilacı verdi gitti şaka mı?
Hangi an sırası kaşla göz arası sardı aşkı yarası
Dupduru yüzüne kıyamadım gözüne bakmaya doya doya
Aklımın ucuna soruyorum suçumu bende miydi arıza
Sen beni hiç ama hiç mi sevemez sandın
Bırakıp da bu kalbimi parçaladın
Güle güle sevgilim haftaya beklerim
Seninle aşk olmaz
Huyu suyu halleri bilinmez adeti
Nedir bu iş ne bu naz
Güle güle sevgilim haftaya beklerim
Seninle hiç olmaz
Huyu suyu halleri bilinmez adeti
Nedir bu iş ne bu naz
Sen beni hiç ama hiç mi sevemez sandın
Bırakıp da bu kalbimi parçaladın
Güle güle sevgilim haftaya beklerim
Seninle aşk sendeyim.com olmaz
Huyu suyu halleri bilinmez adeti
Nedir bu iş ne bu naz
Güle güle sevgilim haftaya beklerim
Hiç olmaz
Huyu suyu halleri bilinmez adeti
Nedir bu iş ne bu naz
-
Canım özüm, iki gözüm
Fırtına geliyor, gemi batıyor
Bırak beni, kurtar kendini
*
Kara kaşım, canım aşkım
Yangın büyüyor, kıyamet kopuyor
Bırak beni, kurtar kendini
*
Bu sadakat asaleti
Bir anamda gördüm bir de sende
Bu dünyanın güzelliği
*
Yürekten seninle sevdi bu can
Olur ya dönemezsem geri
Ebediyen seveceğim seni
*
Verirken son nefesimi
Haykıracağım ismini
Olur ya dönemezsem geri
*
Ebediyen seveceğim seni
Kaparken gözlerimi
"Sevgilim!" diyeceğim
*
Canım özüm, iki gözüm
Fırtına geliyor, gemi batıyor
Bırak beni, kurtar kendini
*
Kara kaşım, canım aşkım
Yangın büyüyor, kıyamet kopuyor
Bırak beni, kurtar kendini
*
Bu sadakat asaleti
Bir anamda gördüm bir de sende
Bu dünyanın güzelliği
*
Yürekten seninle sevdi bu can
Olur ya dönemezsem geri
Ebediyen seveceğim seni
*
Verirken son nefesimi
Haykıracağım ismini
Olur ya dönemezsem geri
*
Ebediyen seveceğim seni
Kaparken gözlerimi
"Sevgilim!" diyeceğim