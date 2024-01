Rafet El Roman

Burada aşkımız sona eriyor İyi kötü günler burada bitiyor Seni ömür boyu unutmayacağım Her zaman seni hatırlayacağım * Mecburen mi böyle sona erecekti? Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti? Seni seviyorum, nefret ediyorum Affetmem, affetmem asla seni * Ben istemedim aramız seninle böyle olsun Ben istemedim aşkımız seninle böyle bitsin Anlayamadık bir birimizi, katlanamadık bir birimize Bilmedik kiymetimizi, bilmedik, bilmedik, bilmedik * Bitmeden başlayan o kavgalar Saygısız bakışıp konuşmalar Bir yanda aşıyor kurumuz sebep oldu, sebep oldu Burada aşkımız sona eriyor * İyi kötü günler burada bitiyor Seni ömür boyu unutmayacağım Her zaman seni hatırlayacağım Mecburen mi böyle sona erecekti? * Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti? Seni seviyorum, nefret ediyorum Affetmem, affetmem asla seni Oysa her şey ne güzel başlamıştı seninle * Anlar var unutamam belki senelerce Beraber o ilk gecemiz sanki bir rüya gibiydi Bitmesini istemedim bir ömür boyu boyu Zamanla alıştık herşeye, bu büyük sevgimize bile * Herşey bu kadar basit yalan, yalan, yalan, herşey yalan Burada aşkımız sona eriyor İyi kötü günler burada bitiyor * Seni ömür boyu unutmayacağım Her zaman seni hatırlayacağım * Mecburen mi böyle sona erecekti? Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti? Seni seviyorum, nefret ediyorum Affetmem, affetmem asla seni * Aaaahhhhh * Mecburen mi böyle sona erecekti? Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti? Seni seviyorum, nefret ediyorum Affetmem, affetmem asla seni

Her falımda sen çıkıyorsun Rüyalarımdasın her gece Her tarafta seni arıyorum Her satırda seni yazıyorum * Aşk değilse sevgi değilse Bu ne söyle, söyle bana Ümitsizlik çaresizlik kaderime küser ağlarım * Dur dur biran dinle ne olur dur bir an dinle ne olur Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime * Sus sus bir an dinle sus bir an dinle olur Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime * Cenab Allah yaratmış işte, saçı yüzü o kaşı gözü Bir bakışta içim gidiyor ölüyorum gülüşüne * Aşk değilse sevgi değilse sevgi değilse bu ne söyle söyle Bana Gönül işte, ne dersen de, vurulmuşum sana bir kere * Dur dur biran dinle ne olur dur bir an dinle ne olur Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime * Sus sus bir an dinle sus bir an dinle olur Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime