Rafet El Roman

-
Bugün anladım
Beni sevmediğini
Sadece tanıdığın
Sana yakın biriyim
*
Bugün anladım
Beni sevmediğini
Sadece varlığına
Alıştığın biriyim
*
Kızgınım canım
Ama kendime
Laf anlatamadım
Şu inatçı gönlüme
*
Kırgınım canım
Ama kendime
Sana kapılıp giden
Şu zavallı kalbime
Git ne olur
*
Nasıl olsa unuturum
Acılar bana kalsın
Dünya senin olsun
Git ne olur
*
Nasıl olsa alışırım
Hüzünler bana kalsın
Mutluluk senin olsun
Bugün anladım
*
Sana ayit deyilim
Sadece adını
Bildiğin biriyim
Bugün anladım
*
Beni sevmediğini
Sonuna geldiğini
Her şeyin bittiğini
Kızgınım canım
*
Ama kendime
Laf anlatamadım
Şu inatçı gönlüme
Kırgınım canım
*
Ama kendime
Sana kapılıp giden
Şu zavallı kalbime
Git ne olur
*
Nasıl olsa unuturum
Acılar bana kalsın
Dünya senin olsun
Git ne olur
*
Nasıl olsa alışırım
Hüzünler bana kalsın
Mutluluk senin olsun
Bugün anladım
-
Hayat bir mücize yaşayan bilir bunu
Hayat bir bilmece sorularla dokulu
Hayat bir zor yarış yenilir ya yenersin
Bazen bir kumarmış kazanıp kaybedersin
Hayat bir felsefe, karışır beynin döner
Deliren dahilerde çoktan pes ettiler
Geç bunlar palavra
Sen gel keyfine bak, hayat yaşamak
Bu gece çok şanslıyım
Hem kumarda, hem aşkta
Bu gece heyecanlıyım
Param var, hem aşkım
Bu gece tam havamdayım
Yaşamın tadındayım
Bu gece çok şanslıyım
Param var, hem aşkım
Gözlerin alev alev gönlümü yakıyor
Duruşunla bakışın aklımı alıyor
Geç bunlar palavra
Sen gel keyfine bak, hayat yaşamak
Bu gece çok şanslıyım
Hem kumarda, hem aşkta
Bu gece heyecanlıyım
Param var, hem aşkım
Bu gece tam havamdayım
Yaşamın tadındayım
Bu gece çok şanslıyım
Param var, hem aşkım
Bu gece çok şanslıyım
Hem kumarda, hem aşkta
Bu gece heyecanlıyım
Param var, hem aşkım
Bu gece tam havamdayım
Yaşamın tadındayım
Bu gece çok şanslıyım
Param var, hem aşkım
Param var, hem aşkım
Param var, hem aşkım
-
Aşk tatlı bir rüya, ufak bir dünya
Gözlerde başlar, kalplerde yaşar
Aşk şiir gibi güzel, film gibi geçer
Bir rüzgar eser, masal gibi biter
Sen hiç sevdin mi?
Hiç sevildin mi?
Kavuştum derken, terkedildin mi?
O şimdi çok uzaklarda
Yok hayatımda
Aaah hatıralarda
O şimdi çok uzaklarda
Rüyalarımda
Aaah şarkılarımda
Aşk şimşek gibi çakar
Gönlüme düşer, zehir gibi sızlar, kanına işler
Aşk hancer gibi batar, cam gibi keser
İzler kalır, derinlere iner
Sen hiç sevdin mi?
Hiç sevildin mi?
Kavuştum derken, terkedildin mi?
O şimdi çok uzaklarda
Yok hayatımda
Aaah hatıralarda
O şimdi çok uzaklarda
Rüyalarımda
Aaah şarkılarımda
Sen hiç sevdin mi?
Hiç sevildin mi?
Kavuştum derken, terkedildin mi?
O şimdi çok uzaklarda
Yok hayatımda
Aaah hatıralarda
O şimdi çok uzaklarda
Rüyalarımda
Aaah şarkılarımda
O şimdi çok uzaklarda
Yok hayatımda
Aaah hatıralarda
O şimdi çok uzaklarda
Rüyalarımda
Aaah şarkılarımda
O şimdi çok uzaklarda
Hatıralarda
O şimdi çok uzaklarda
Şarkılarımda
O şimdi çok uzaklarda
O şimdi çok uzaklarda
O şimdi çok uzaklarda
Yok hayatımda
Aaah hatıralarda
O şimdi çok uzaklarda
Rüyalarımda
Aaah şarkılarımda
-
Sensiz değeri yok yaşadığım zamanın
Sensiz anlamı yok hayatın
Kıymeti yok kurduğum hayallerin
Verdiğim kavganın anlamı yok
Ayrılık acısı diyenlere gülerdim
Başıma gelince anladım
Herşey darmadağın yüreğim ağlıyor
İçimde acılar dönüyor
Yıllar sonra karşına çıkarsam şaşırırmısın?
İlk görüşte hatırlarmısın?
Söyle anlarmısın?
Yıllar sonra karşına çıkarsam şaşırır mısın?
Seviyorum desem inanırmısın?
Aşkım yıllar sonra
Çaresi yok mutsuzum ne yapsam
*
Faydası yok ne etsen
Uyumuyor yemiyor içmiyorum
İçimde anılar kanıyor
*
Ayrılık acısı diyenlere gülerdim
Başıma gelince anladım
Herşey darmadağın yüreğim ağlıyor
*
İçimde acılar dönüyor
Yıllar sonra karşına çıkarsam şaşırırmısın?
İlk görüşte hatırlarmısın?
*
Söyle anlarmısın?
Yıllar sonra karşına çıkarsam şaşırır mısın?
Seviyorum desem inanırmısın?
*
Aşkım yıllar sonra
Yıllar sonra karşına çıkarsam şaşırırmısın?
İlk bakışta hatırlarmısın?
*
Söyle anlarmısın?
Yıllar sonra karşına çıkarsam şaşırır mısın?
Seviyorum desem inanırmısın?
Aşkım yıllar sonra
-
Bildiğim, tanıdığım her şeyi siliyorum
Günleri, yılları bu şehire gömüyorum
Anladım yalnızım bana kalan tek anılarım
Aklıma çocukluğum, gençliğim babam gelir
Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı
Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı
Ah zamansız bir anda yaşandı
Ah sebepsiz yok yere yaşandı
Ah zamansız bir anda seçildim
Ah zamansız yok yere yenildim
Dostlarım birer birer çekildiler bulunmadı
Güvendiğim, inandığım kimseler görünmedi
Anladım yalnızım bana kalan tek anılarım
Aklıma çocukluğum, gençliğim babam gelir
Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı
Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı
Ah zamansız bir anda yaşandı
Ah sebepsiz yok yere yaşandı
Ah zamansız bir anda seçildim
Ah zamansız yok yere yenildim
Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı
Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı
Ah zamansız bir anda yaşandı
Ah sebepsiz yok yere yaşandı
Ah zamansız bir anda seçildim
Ah zamansız yok yere yenildim
-
Elim elinde, gözüm, ah, gözünde
Nereye gitsen peşindeyim
Gönül anlamaz, gönül dinlemez
Ne yapsam elimde değil
Kader olsa bile
Dinlemem, dinlemem
Yollar ayırsa bile
Anlamam, anlamam
Ben bu ömrü feda ettim
Ya seversin ya seversin
Başka şansın yok, peşindeyim (ay, ay, ya)
Ben bu sevdaya baş koydum
Başımdan, uykumdan oldum
Başka şansın yok, peşindeyim (hey, hey, hey)
Ben bu ömrü feda ettim
Ya seversin ya seversin
Başka şansın yok, peşindeyim (ay, ay, ya)
Ben bu sevdaya baş koydum
Başımdan, uykumdan oldum
Başka şansın yok, peşindeyim
Elim elinde, gözüm gözünde
Nereye gitsen peşindeyim
Gönül, ah, anlamaz, gönül, ay, dinlemez
Ne yapsam elimde değil
Kader olsa bile
Dinlemem, dinlemem
Yollar ayırsa bile
Anlamam, anlamam
Ben bu ömrü feda ettim
Ya seversin ya seversin
Başka şansın yok, peşindeyim (ay, ay, ya)
Ben bu sevdaya baş koydum
Başımdan, uykumdan oldum
Başka şansın yok, peşindeyim (hey, hey, hey)
Ben bu ömrü feda ettim
Ya seversin ya seversin
Başka şansın yok, peşindeyim (ay, ay, ya)
Ben bu sevdaya baş koydum
Başımdan, uykumdan oldum
Başka şansın yok, peşindeyim
Ben bu ömrü feda ettim
Ya seversin ya seversin
Başka şansın yok, peşindeyim (ay, ay, ya)
Ben bu sevdaya baş koydum
Başımdan, uykumdan oldum
Başka şansın yok, peşindeyim (hey, hey, hey)
Ben bu ömrü feda ettim
Ya seversin ya seversin
Başka şansın yok, peşindeyim (ay, ay, ya)
Ben bu sevdaya baş koydum
Başımdan, uykumdan oldum
Başka şansın yok, peşindeyim
-
Gün gelir acı günler seni seçer
Sevgiler nasıl başlar, nasıl biter?
Sarsılır kalır gönlün kedere düşer
Bir daha sevemem dersin herşey geçer
*
Duygular yıkar seni
Doğrular yakar seni
Düşünmezsin gerçeği
*
Anlamsız bir fırtına
Başlar hayatında
Savrulur durusun
Sen çok yorulsanda
Zor gelir yaşamak
Onsuz bu dünyada
Ağlarsın durmadan
Umutsuz yarınlara
*
Anlamsız bir kargaşa
Başlar hayatında
Durmadan düşünürsün
Sen çok yorulsanda
Zor gelir yaşamak
Onsuz bu dünyada
*
Ağlarsın durmadan yarınlara...
Gün gelir acı günler seni seçer
Sevgiler nasıl başlar, nasıl biter?
Sarsılır kalır gönlün kedere düşer
Bir daha sevemem dersin herşey geçer
*
Duygular yıkar seni
Doğrular yakar seni
Düşünmezsin gerçeği
Anlamsız bir fırtına
Başlar hayatında
Savrulur durusun
Sen çok yorulsanda
Zor gelir yaşamak
Onsuz bu dünyada
Ağlarsın durmadan
Umutsuz yarınlara
*
Anlamsız bir kargaşa
Başlar hayatında
Durmadan düşünürsün
Sen çok yorulsanda
Zor gelir yaşamak
Onsuz bu dünyada
Ağlarsın durmadan
Umutsuz yarınlara
*
Anlamsız bir fırtına
Başlar hayatında
Savrulur durusun
Sen çok yorulsanda
Zor gelir yaşamak
Onsuz bu dünyada
Ağlarsın durmadan
Umutsuz yarınlara
*
Anlamsız bir kargaşa
-
Yılların, anıların
Sevdamın hatrına
Sevginin, umutların
Yarınların hatrına
*
Aşk dedin vermedim mi?
Gönlüne girmedim mi?
Sev dedin sevmedim mi?
İnkar et ediyorsan
*
Aşkımız yaşayacak
Efsane olacaktı
Tarihler yazacaktı
Yere göğe adımızı
*
Sevdamız anılacak
Kalplere kazınacak
Destanlar yazılacak
Adımıza, aşkımıza
*
Ruhumun, yüreğimim
Şu canımın hatrına
Sevginin, umutların
Yarınların hatrına
*
Aşk dedin vermedim mi?
Gönlüne girmedim mi?
Sev dedin sevmedim mi?
İnkar et ediyorsan
*
Aşkımız yaşayacak
Efsane olacaktı
Tarihler yazacaktı
Yere göğe adımızı
*
Sevdamız anılacak
Kalplere kazınacak
Destanlar yazılacak
Adımıza, aşkımıza
*
Aşk dedin vermedim mi?
Gönlüne girmedim mi?
Sev dedin sevmedim mi?
İnkar et ediyorsan
*
Aşkımız yaşayacak
Efsane olacaktı
Tarihler yazacaktı
Yere göğe adımızı
*
Sevdamız anılacak
Kalplere kazınacak
Destanlar yazılacak
Adımıza, aşkımıza
*
Aşkımız yaşayacak
Efsane olacaktı
Tarihler yazacaktı
Yere göğe adımızı
*
Sevdamız anılacak
Kalplere kazınacak
Destanlar yazılacak
Adımıza, aşkımıza
-
Gece sabaha yakın
Uyandım elinden
Bir gün daha doluyum uyandım sesinden
Ben mehtabı içtim yudum yudum, ağır ağır
Ben mehtabı içtim yudum yudum, ağır ağır
*
Gönül, ne olur aşka gel yeniden
Gönül, ne olur aşka gül yeniden
*
Zaman yaşamakla başlar
Yaşamak zamanla biter
Gönül düşlerle avunur, gözyaşıyla kırılır
Ben mehtabı içtim yudum yudum, ağır ağır
Ben mehtabı içtim yudum yudum, ağır ağır
*
Gönül, ne olur aşka gel yeniden
Gönül, ne olur aşka gül yeniden
Gönül, ne olur aşka gel yeniden
Gönül, ne olur aşka gül yeniden
Gönül...
-
Hayat bir mücize yaşayan bilir bunu
Hayat bir bilmece sorularla dokulu
Hayat bir zor yarış yenilir ya yenersin
Bazen bir kumarmış kazanıp kaybedersin
Hayat bir felsefe, karışır beynin döner
Deliren dahilerde çoktan pes ettiler
Geç bunlar palavra
Sen gel keyfine bak, hayat yaşamak
Bu gece çok şanslıyım
Hem kumarda, hem aşkta
Bu gece heyecanlıyım
Param var, hem aşkım
Bu gece tam havamdayım
Yaşamın tadındayım
Bu gece çok şanslıyım
Param var, hem aşkım
Gözlerin alev alev gönlümü yakıyor
Duruşunla bakışın aklımı alıyor
Geç bunlar palavra
Sen gel keyfine bak, hayat yaşamak
Bu gece çok şanslıyım
Hem kumarda, hem aşkta
Bu gece heyecanlıyım
Param var, hem aşkım
Bu gece tam havamdayım
Yaşamın tadındayım
Bu gece çok şanslıyım
Param var, hem aşkım
Bu gece çok şanslıyım
Hem kumarda, hem aşkta
Bu gece heyecanlıyım
Param var, hem aşkım
Bu gece tam havamdayım
Yaşamın tadındayım
Bu gece çok şanslıyım
Param var, hem aşkım
Param var, hem aşkım
Param var, hem aşkım