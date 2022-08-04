Rafet El Roman

Yadigar Şarkı Sözleri
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Kara haber tez duyulur, "Unutsun beni." demişsin
Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin
Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına
Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana
***
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?
***
Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında
Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana
Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca
Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana
***
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?
***
Kırıldı kanadım kolum, ne yerim var ne yurdum
Gurbet ele düştü yolum yuvasız kuşlar misali
Selvi boylum senin için katlanırım bu yazgıya
Böyle yazmışsa Yaradan kara toprak yeter bana
***
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?
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Tam bir yıl oldu bak bugün
Ayrılalı senle gülüm
Üzülmediğim bir gün olmadı
***
Çok denedim unutmayı
Başka biriyle olmayı
Geçmeyince olmuyor işte
***
Şimdi yine yapayalnızım
Kendi kendime diyorum
İsteseydi dönerdi çoktan
***
Aşk acısı başka bir şey
Akıl mantık erişmiyor
Gönül kabul razı görmüyor
***
En acısı da yarın bir gün
Başka birisiyle görürüm
En sonuncusu yıkımım olur
**
Olmuyor, olmuyor
Bu ayrılık nasıl zor
Geçmiyor, geçmiyor
Bu ayrılık öyle zor
***
Yaz sonbahar kış geliyor
Lapa lapa kar yağıyor
Sevdiğini insan özlüyor
***
Şimdi yanında olmalı
Sımsıkıca sarılmalı
Onun bir yolunu bulmalı
***
Hem canımda hem tenimde
Öyle karıştın içimde
Bende sadece aşk değilsin
***
Gülüşlerinden anlamıştım
İlk görüşte işte dedim
Aşk dedikleri bu olmalı
***
O koskoca sandığım aşk
Şimdi bana öyle uzak
İki ayrı bir dünya gibi
***
Olmuyor, olmuyor
Bu ayrılık nasıl zor
Geçmiyor, geçmiyor
Bu ayrılık öyle zor
***
İtiraf etmem gerekir
Derdi hüznü her şeyi
Hayatım güzeldi seninle
***
Tek taraflı duygularım
Bezdiriyor benliğimi
Rezilce sevmek benimkisi
***
Olmuyor, olmuyor
Bu ayrılık nasıl zor
Geçmiyor, geçmiyor
Bu ayrılık öyle zor
***
Olmuyor, olmuyor
Bu ayrılık nasıl zor
-
Kimilerine göre lazım değil aşk
Kimilerine göre hain
Ama ben seni çok
Ben seni çok, çok sevdim
***
Küçücük bir kalpten sana açılan
Dünyalar kadar büyük bir ışık
Ama ben seni çok
Ben seni çok sevdim
***
Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Kimilerine göre lazım değil aşk
Kimilerine göre hain
Ama ben seni çok
Ben seni çok sevdim
***
Sıcacık bir bakışın bana yetiyor
Dünyalar benim oluyor
Ama ben seni çok
Ben seni çok, çok sevdim
***
Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
***
Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı
Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün
Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil
Benimki kalbine sürgün
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