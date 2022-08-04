Rafet El Roman

Sessiz bir mecra şimdi hayat Sen giderken soğuktan da soğuk Dondu yüreğim, durdu yaşam Savaş sonrası gibi kalbimin içi Kan ve revan Büyür git gide inan yokluğun azap yeryüzünde *** Günahlarımla boyanmış Bir hayat var kalan geriye Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde *** Direniyorum acılarına yine dünya Yalanmış aşkların da İnadına yaşıyorum ama sorma Kıyamet ortasında *** Direniyorum acılarına yine dünya Yalanmış aşkların da İnadına yaşıyorum ama sorma Kıyamet ortasında *** Savaş sonrası gibi kalbimin içi Kan ve revan Büyür git gide inan yokluğun azap yeryüzünde *** Günahlarımla boyanmış Bir hayat var kalan geriye Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde *** Direniyorum acılarına yine dünya Yalanmış aşkların da İnadına yaşıyorum ama sorma Kıyamet ortasında *** Direniyorum acılarına yine dünya Yalanmış aşkların da İnadına yaşıyorum ama sorma Kıyamet ortasında

Bu yürek sana tutsak Biliyorum suçluyum Hakkım değil sevmek Sanki yanı başımda Ellerin nefesin bana uzak kalbim *** Sessizliğine yanarım gitme Yokluğunda yüreğim delice Haykırır senin adını *** Hep gecemde ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Ah benimle kal yanımda ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Bu yürek sana tutsak Biliyorum suçluyum Hakkım değil Sanki yanı başımda Ellerin nefesin bana uzak kalbim *** Sessizliğine yanarım gitme Yokluğunda yüreğim delice Haykırır senin adını *** Hep yanımda kal gecemde ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Ah benimle kal yanımda ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Hep yanımda kal gecemde ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Ah benimle kal yanımda ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Ben yalvardım hep tanrıya sen diye