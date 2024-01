Rafet El Roman

Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Kaç kere kırık hayallerin peşine düştüm ben Kaç kere bile bile yenik savaşa girdim ben *** Korkma çok sürmez Aşk bu öldürmez Kimseler duymaz Yine de ağla istersen çare olmaz *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Kaç kere kırık hayallerin peşine düştüm ben Kaç kere bile bile yenik savaşa girdim ben *** Korkma çok sürmez Aşk bu öldürmez Kimseler duymaz Yine de ağla istersen çare olmaz *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşk bu öldürmez Yine de ağla istersen çare olmaz *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim