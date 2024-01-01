Maxi Sandal 2003 Şarkı Sözleri
Rafet El Roman Maxi Sandal 2003 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman Maxi Sandal 2003 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Maxi Sandal 2003 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman
Maxi Sandal 2003
-
Yeni bir gün doğuyor
Yine yoksun yanımda
Zavallı gönlüm anladı
Mahkumum yanlızlığa
*
Yapa yanlız yaşıyorum
Ruhumla baş başa
Karanlıklar içinden
Haykırıyorum son defa
Dön dön bebeğim ne olursun dön dön kollarıma
*
Yine bir gün batıyor
Yine göz yaşlarımla
Zavallı gönlüm ağlıyor
Sensizlik çok zor bana
*
Yapayanlız yaşıyorum
Ruhumla baş başa
Karanlıklar içinden
Haykırıyorum son defa
Dön dön bebeğim ne olursun dön dön kollarıma
-
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Kaç kere kırık hayallerin peşine düştüm ben
Kaç kere bile bile yenik savaşa girdim ben
***
Korkma çok sürmez
Aşk bu öldürmez
Kimseler duymaz
Yine de ağla istersen çare olmaz
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Kaç kere kırık hayallerin peşine düştüm ben
Kaç kere bile bile yenik savaşa girdim ben
***
Korkma çok sürmez
Aşk bu öldürmez
Kimseler duymaz
Yine de ağla istersen çare olmaz
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşk bu öldürmez
Yine de ağla istersen çare olmaz
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
-
Resmin hâlâ
Asılı duruyor
Söküp atamadım
Kalbimin duvarından
***
Şu gözlerim bazen
Dalıp dalıp gidiyor
Bir türlü dökemediği
En son damlasıyla
***
Mutlu oldun mu?
Birini buldun mu?
Dün gece
Rahat uyudun mu?
***
En kötü ihtimalle
Sen beni bu hâlde bırakıp
Gitmezsin diye
Düşündüm
***
Ah, perde perde yanıp
Tutuşan bir dertle
Boşluğuna sarıldım
Biraz daha üşüdüm, of
***
Resmin hâlâ
Asılı duruyor
Söküp atamadım
Kalbimin duvarından
***
Şu gözlerim bazen
Dalıp dalıp gidiyor
Bir türlü dökemediği
En son damlasıyla
***
Mutlu oldun mu?
Birini buldun mu?
Dün gece
Rahat uyudun mu?
***
En kötü ihtimalle
Sen beni bu hâlde bırakıp
Gitmezsin diye
Düşündüm
***
Ah, perde perde yanıp
Tutuşan bir dertle
Boşluğuna sarıldım
Biraz daha üşüdüm
***
En kötü ihtimalle
Sen beni bu hâlde bırakıp
Gitmezsin diye
Düşündüm
***
Ah, perde perde yanıp
Tutuşan bir dertle
Boşluğuna sarıldım
Biraz daha üşüdüm, of
-
-
-
-