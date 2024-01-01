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7/24 Dinle Maxi Sandal 2003

Maxi Sandal 2003 Şarkı Sözleri

Rafet El Roman Maxi Sandal 2003 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman Maxi Sandal 2003 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Maxi Sandal 2003 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman

Rafet El Roman

Maxi Sandal 2003

  • Dön Bebeğim

  • Aşka Yürek Gerek

  • En Kötü İhtimalle

  • Kop (remıx)

  • Yok Gerekçem

  • Aşka Yürek Gerek (Orient Mix)

  • Aya Benzer (2003 Mix)

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