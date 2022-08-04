Hanımeli Şarkı Sözleri
Rafet El Roman Hanımeli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman Hanımeli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hanımeli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gözlerin sözlerinden başka şeyler söylüyor
Git artık gideceksen, bu aşk burada biter
Sonu yoktu diyenler şimdi haklı çıktılar
Bizi çekemeyenler şimdi mutlu oldular
***
Sıkıldı ruhum, haykırmak istiyorum
Ne olursa olsun ah gönlümde kalacaksın
***
Elimde değil, hala seviyorum
Elimde değil, unutamıyorum
Elimde değil, hala seviyorum
Elimde değil, unutamıyorum
***
Daraldı içim, haykırmak istiyorum
Ne olursa olsun sevgilim kalacaksın
***
Aklım almıyor affet, nasıl bir hikaye bu?
Daha dün sevgiliydik bugün iki yabancı
Sonu yoktu diyenler haklı mı çıkacaktı?
Bizi çekemeyenler, yoksa dostlar mı yaktı?
***
Sıkıldı ruhum, haykırmak istiyorum
Ne olursa olsun ah gönlümde kalacaksın
***
Elimde değil, hala seviyorum
Elimde değil, unutamıyorum
Elimde değil, hala seviyorum
Elimde değil, unutamıyorum
***
Daraldı içim, haykırmak istiyorum
Ne olursa olsun sevgilim kalacaksın
***
Elimde değil
Elimde değil
Elimde değil
Elimde değil
***
Elimde değil, hala seviyorum
Elimde değil, unutamıyorum
Elimde değil, hala seviyorum
Elimde değil, unutamıyorum
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Beni affeder misin
Bakar mısın yüzüme
Güvenir misin yeniden
Sevişir miyiz eskisi gibi
***
Ben sensiz neylerim
Bu ömrü neyleyim
Kalbim ağlar yanar
Hem mahcup hem kanar
***
Gönül bu elbet
Yandığı yere kadar
Her şeyin bedeli var
İhanetin en ağır
Of sevgiyse elbet
Gittiği yere kadar
Her şeyin bir sonu var
Sevgilim beni affet
***
Söyle yar beni unuttun mu
Kopardın mı yüreğinden
Sildin mi anıları
Gömdün mü birer birer
***
Gönül bu elbet
Yandığı yere kadar
Her şeyin bedeli var
İhanetin en ağır
Of sevgiyse elbet
Gittiği yere kadar
Her şeyin bir sonu var
***
Sevgilim beni affet
Gönül bu elbet
Yandığı yere kadar
Her şeyin bedeli var
İhanetin en ağır
Of sevgiyse elbet
Gittiği yere kadar
Her şeyin bir sonu var
Sevgilim beni affet...
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