Rafet El Roman

Gözlerin sözlerinden başka şeyler söylüyor Git artık gideceksen, bu aşk burada biter Sonu yoktu diyenler şimdi haklı çıktılar Bizi çekemeyenler şimdi mutlu oldular *** Sıkıldı ruhum, haykırmak istiyorum Ne olursa olsun ah gönlümde kalacaksın *** Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum *** Daraldı içim, haykırmak istiyorum Ne olursa olsun sevgilim kalacaksın *** Aklım almıyor affet, nasıl bir hikaye bu? Daha dün sevgiliydik bugün iki yabancı Sonu yoktu diyenler haklı mı çıkacaktı? Bizi çekemeyenler, yoksa dostlar mı yaktı? *** Sıkıldı ruhum, haykırmak istiyorum Ne olursa olsun ah gönlümde kalacaksın *** Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum *** Daraldı içim, haykırmak istiyorum Ne olursa olsun sevgilim kalacaksın *** Elimde değil Elimde değil Elimde değil Elimde değil *** Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum