Rafet El Roman

-
En güzel günler, en güzel yillar
Senin olsun senin olsun
Ben neler verdim, ben neler cektim
Dostu, düşmani, aşkıda gördüm
Kadere yaşama bir kez olsun küsmedim
Her gün biraz, biraz daha umutluyum
*
Ne yapalım olmadı
Bir başka bahara kaldı
Daha neler, ne günler göreceksin
En güzel yıllar en güzel anlar
Senin olsun, senin olsun
Hadi gül, gül biraz gözlerinde bayram olsun
Dişarıda güneş açmış gel koşalım
Ne yapalım olmadı
Bir başka bahara kaldı
Daha neler, ne günler yaşanacak
Hadi gül, gül biraz gülde gönlün avunsun
Dışarıda güneş açmış gel koşalım
En güzel günler, en güzel yıllar
Senin olsun, senin olsun
-
Burada aşkımız sona eriyor
İyi kötü günler burada bitiyor
Seni ömür boyu unutmayacağım
Her zaman seni hatırlayacağım
*
Mecburen mi böyle sona erecekti?
Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti?
Seni seviyorum, nefret ediyorum
Affetmem, affetmem asla seni
*
Ben istemedim aramız seninle böyle olsun
Ben istemedim aşkımız seninle böyle bitsin
Anlayamadık bir birimizi, katlanamadık bir birimize
Bilmedik kiymetimizi, bilmedik, bilmedik, bilmedik
*
Bitmeden başlayan o kavgalar
Saygısız bakışıp konuşmalar
Bir yanda aşıyor kurumuz sebep oldu, sebep oldu
Burada aşkımız sona eriyor
*
İyi kötü günler burada bitiyor
Seni ömür boyu unutmayacağım
Her zaman seni hatırlayacağım
Mecburen mi böyle sona erecekti?
*
Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti?
Seni seviyorum, nefret ediyorum
Affetmem, affetmem asla seni
Oysa her şey ne güzel başlamıştı seninle
*
Anlar var unutamam belki senelerce
Beraber o ilk gecemiz sanki bir rüya gibiydi
Bitmesini istemedim bir ömür boyu boyu
Zamanla alıştık herşeye, bu büyük sevgimize bile
*
Herşey bu kadar basit yalan, yalan, yalan, herşey yalan
Burada aşkımız sona eriyor
İyi kötü günler burada bitiyor
*
Seni ömür boyu unutmayacağım
Her zaman seni hatırlayacağım
*
Mecburen mi böyle sona erecekti?
Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti?
Seni seviyorum, nefret ediyorum
Affetmem, affetmem asla seni
*
Aaaahhhhh
*
Mecburen mi böyle sona erecekti?
Mecburen mi böyle bu aşk bitecekti?
Seni seviyorum, nefret ediyorum
Affetmem, affetmem asla seni
-
Bana, bana bir şeyler söyle
Gözlerime bakmasan da
Bana bir şeyler anlat
*
Yüzündeki ifadeyi tanıyorum
Sanki bir şeyler gizliyor, saklıyorsun
Bana gerçekleri söyle
*
Bakma öyle acır gibi
Acınacak zavallı değilim
Çaresiz biri varsa o da sensin yazıklar olsun, sana
Yazıklar olsun
*
Biliyordum baştan beri fazla sürmez bu ilişki
Ne saygındı ne de ciddi neler oldu ah neler oldu bana
Gerçekleri söyle
-
Bak bir yaz daha geçti
Son kuşlar uçtu gitti, nerdesin? (nerdesin?)
Biraz hasret, biraz gayret
Belki yarın, belki bugün, bekledim (nerdesin?)
*
Bir bilsen neler neler
Neler feda eder bu gönlüm senin için?
Sensiz her şey anlamsız
Her şey basit kolay değersiz, bir bilsen
*
Ama gelirsin, sonbahar güneşinde
Çıkarız dağlara, uzanır kırlara
Uyur bir gölgede, seyreder bulutları
Okşarım saçından, koklarım teninden
*
Ah, nerdesin?
Bak bir yaz daha geçti
Son kuşlar uçtu gitti, nerdesin? (nerdesin?)
Ne düşlerle, umutlarla
*
Gözlerim hep şu yollarda, bekledim
Ama gelirsin, sonbahar güneşinde
Çıkarız dağlara, uzanır kırlara
Uyur bir gölgede, seyreder bulutları
*
Okşarım saçından, koklarım teninden
Ama gelirsin, sonbahar güneşinde
Sarılır sımsıkı, bakışır doya doya
Güneş batınca, karanlık basınca
*
Seyreder yıldızları, sayarız kayanları
Ah, nerdesin?
Ama gelirsin, sonbahar güneşinde
Çıkarız dağlara, uzanır kırlara
*
Uyur bir gölgede, seyreder bulutları
Okşarım saçından, koklarım teninden
Ah, nerdesin?
-
Her falımda sen çıkıyorsun
Rüyalarımdasın her gece
Her tarafta seni arıyorum
Her satırda seni yazıyorum
*
Aşk değilse sevgi değilse
Bu ne söyle, söyle bana
Ümitsizlik çaresizlik kaderime küser ağlarım
*
Dur dur biran dinle ne olur dur bir an dinle ne olur
Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime
*
Sus sus bir an dinle sus bir an dinle olur
Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime
*
Cenab Allah yaratmış işte, saçı yüzü o kaşı gözü
Bir bakışta içim gidiyor ölüyorum gülüşüne
*
Aşk değilse sevgi değilse sevgi değilse bu ne söyle söyle
Bana
Gönül işte, ne dersen de, vurulmuşum sana bir kere
*
Dur dur biran dinle ne olur dur bir an dinle ne olur
Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime
*
Sus sus bir an dinle sus bir an dinle olur
Ver ver ellerini bak gözlerime, gözlerime
-
Kaç bahar geçti sensiz buralarda
Ne bir haber ne bir selam gelmedi
Yaz oldu, kış oldu neşem yok
Bir hatır olsun insan sorardı
*
Ah, söylesene
Bu nasıl sevgi böyle?
Ah, dinlesene
Dinlesene
*
Kaç kere gizli gizli ağladım
Kaç güne hüzünle başladım
Bir haber, bir satır yaz ne olur
Yoruldum, yoruldum, usandım
*
Ah, söylesene
Bu nasıl sevgi böyle?
Ah, dinlesene
Dinlesene
*
Ah, söylesene
Bu nasıl sevgi böyle?
Ah, dinlesene
Dinlesene
*
Ah, söylesene
Bu nasıl sevgi böyle?
Ah, dinlesene
Dinlesene
-
Bu gece yoksun
Şerefine içiyorum
Resmine baka baka
Ağlıyorum, ağlıyorum
Felaket bir felaket
Yokluğun şu an benim için
Soruyorum nasıl nasıl devam eder
Ah çok pişmanım bir gurur uğruna
Hem sana hem bana yazık ettim
Oysa bir bakışım, bir sözüm yeterdi
Deseydim, deseydim sana gitme
Her sabah seni düşünüyorum uyanınca
Yatağımın başında oturup üzülüyorum
Yok hiçbir şeyin değeri
İmkansız çaresiz bir haldeyim, haldeyim
Felaket bir felaket
Yokluğun şu an benim için
Soruyorum nasıl, nasıl zaman geçer
Çok üzgünüm bir gurur uğruna
Hem sana hem bana yazık ettim
Oysa bir bakışım bir sözüm yeterdi
Deseydim, deseydim sana gitme
Oysa bir bakışım bir sözüm yeterdi
Deseydim, deseydim sana gitme
Kaynak: Musixmatch
-
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
*
Oh-oh
Sı-na-nı-na-nı-nı
Sı-na-nı-na-nı-nı-nı
Sı-na-nı-na-nı-nı
Sı-na-nı-na-nı-na, neyyo
*
Bir bilsen, sevgilim, ne kadar şu kalbim
Sızlıyor aniden seni bir yerde görsem
Yine de boynumu sana karşı eğmem
Gururumla devam, yolumdan giderim
*
Hiç sanma sakın sensiz yaşayamam
Hiç sanma sakın sensiz yapamam
Unutma ki sen son insan değilsin
Bir başkasıyla yeniden başlarım
*
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
*
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
*
Bir zamanlar bana yazdığın
Bütün mektupları, bütün şiirleri
Çektirdiğimiz bütün resimleri
Hepsini yırttım, üstelik de yaktım
*
Seni andıran, seni anlatan
Sana ait olan hiçbir şey bırakmadım
Caddeler benim, geceler benim
Arayan soran yok, rahat yaşıyorum
*
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
*
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
*
Oh-oh
Sı-na-nı-na-nı-nı
Sı-na-nı-na-nı-nı-nı
Sı-na-nı-na-nı-nı
Sı-na-nı-na-nı-na, neyyo
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
*
Ah
Hmm, ah
Sı-na-nı-na-nı-nı-nı-nı-no-neyyo
No-no-no-no-no-no-no
-
Dün sokaklarda mafya çatıştı
Suçsuz karım, çocuğum vuruldu
Gazetelerde manşet oldu
Bugün herşey unutuldu
Söyleyin bir insan canı bu kadar ucuz mu
Yaşamak bu kadar basit, kolay mı
*
Kader, talih demeyin, dinlemem
Verin onları bana geri, anlamam
İsyan ediyorum, isyan
İsyan ediyorum
*
Bu gece rüyamda kuşlar konmuş yatağıma
Odamda güller açmış
Karım bakıyordu camdan içeri
Uyandım acılar içinde
Ağladım sabaha kadar
*
Kader, talih demeyin, dinlemem
Verin onları bana geri, anlamam
İsyan ediyorum, isyan
İsyan ediyorum
Kader, talih demeyin, dinlemem
Verin onları bana geri, anlamam
İsyan ediyorum, isyan
İsyan ediyorum
-
Seni özledim, bugün bekledim
Aynı kahvede gelirsin diye
Elimde mektup, bir demet çiçek
Heycanla, merakla kapıyı gözledim
*
Zaman geç oldu, vakit de doldu
Şarhoş son müşteri gibiydi hâlim
Oysa ben neler neler düşündüm
Ne umutla başladım bu sabah güne
*
Ayşem, esmerim benim
Talih kara, hâlim yaman
Kaç kere yolunu gözledim
Cesaretim yok söylemeye
*
Seninle olsam, konuşup gülüşsem
Yaşamı tartışıp, dertleşip ağlasam
Sana anlatsam baharlarımdan
Çocukluğumu, geçen yıllarımdan
*
Zaman geç oldu, vakit de doldu
Seni düşünmekle geçti koca gün
İşte bu kadar çaresizim ben
Hâyâlle geçiyor günüm, gecem Ayşem
*
Ayşem, esmerim benim
Talihim kara, hâlim yaman
Kaç kere yolunu gözledim
Cesaretim yok söylemeye
*
Kaç kere yolunu gözledim
Cesaretim yok söylemeye
Ayşem, esmerim benim
Talihim kara, hâlim yaman
*
Kaç kere yolunu gözledim
Cesaretim yok söylemeye
Ayşem, esmerim benim
Talihim kara, hâlim yaman
*
Kaç kere yolunu gözledim
Cesaretim yok söylemeye
Ayşem, esmerim benim
Talihim kara, hâlim yaman
*
Kaç kere yolunu gözledim
Cesaretim yok söylemeye
-
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
Oh-oh
Sı-na-nı-na-nı-nı
Sı-na-nı-na-nı-nı-nı
Sı-na-nı-na-nı-nı
Sı-na-nı-na-nı-na, neyyo
Bir bilsen, sevgilim, ne kadar şu kalbim
Sızlıyor aniden seni bir yerde görsem
Yine de boynumu sana karşı eğmem
Gururumla devam, yolumdan giderim
Hiç sanma sakın sensiz yaşayamam
Hiç sanma sakın sensiz yapamam
Unutma ki sen son insan değilsin
Bir başkasıyla yeniden başlarım
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
Bir zamanlar bana yazdığın
Bütün mektupları, bütün şiirleri
Çektirdiğimiz bütün resimleri
Hepsini yırttım, üstelik de yaktım
Seni andıran, seni anlatan
Sana ait olan hiçbir şey bırakmadım
Caddeler benim, geceler benim
Arayan soran yok, rahat yaşıyorum
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
Oh-oh
Sı-na-nı-na-nı-nı
Sı-na-nı-na-nı-nı-nı
Sı-na-nı-na-nı-nı
Sı-na-nı-na-nı-na, neyyo
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
İnan artık seni hiç sevmiyorum
İnan artık seni hiç istemiyorum
O eskidendi, artık hepsi bitti
Sensiz de çok iyi, iyi yaşıyorum
Ah
Hmm, ah
Sı-na-nı-na-nı-nı-nı-nı-no-neyyo
No-no-no-no-no-no-no