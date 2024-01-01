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7/24 Dinle En Güzel Günler Senin Olsun

En Güzel Günler Senin Olsun Şarkı Sözleri

Rafet El Roman En Güzel Günler Senin Olsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman En Güzel Günler Senin Olsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan En Güzel Günler Senin Olsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman

Rafet El Roman

En Güzel Günler Senin Olsun

  • En Güzel Günler Senin Olsun

  • Affetmem

  • Bana Gerçekleri Söyle

  • Nerdesin

  • Aşk Değilse

  • Bu Nasıl Sevgi

  • Yokluğun Bir Felaket

  • Seni Sevmiyorum

  • İsyan Ediyorum

  • Ayşem

  • Seni Sevmiyorum (Dance Mix)

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