Rafet El Roman

Her şeye rağmen En güzel şey yaşamak Her güne uyanmak Yeniden * Düşünme N'olduysa oldu işte Boş ver, giden gider Sen yol ver yeter yaşamaya * Haydi gül Hayat seni yense de Zaman gelip geçse de Sen meydan oku yıllara, yaşamaya * Haydi gül Bu aşk seni yorsa da Kaderle oyunlara Sen meydan oku yıllara, yaşamaya * Her şeye rağmen En güzel şey yaşamak Gönüller bir olsun Yeter * Üzülme Terk eden de yanacak Boş ver, giden gider Sen yol ver yeter yaşamaya * Haydi gül Hayat seni yense de Zaman gelip geçse de Sen meydan oku yıllara, yaşamaya * Haydi gül Bu aşk seni yorsa da Kaderle oyunlara Sen meydan oku yıllara, yaşamaya * Haydi gül Hayat seni yense de Zaman gelip geçse de Sen meydan oku yıllara, yaşamaya * Haydi gül