En Güzel Şey Yaşamak Şarkı Sözleri
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Rafet El Roman
En Güzel Şey Yaşamak
Tüm Şarkıları
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Her şeye rağmen
En güzel şey yaşamak
Her güne uyanmak
Yeniden
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Düşünme
N'olduysa oldu işte
Boş ver, giden gider
Sen yol ver yeter yaşamaya
*
Haydi gül
Hayat seni yense de
Zaman gelip geçse de
Sen meydan oku yıllara, yaşamaya
*
Haydi gül
Bu aşk seni yorsa da
Kaderle oyunlara
Sen meydan oku yıllara, yaşamaya
*
Her şeye rağmen
En güzel şey yaşamak
Gönüller bir olsun
Yeter
*
Üzülme
Terk eden de yanacak
Boş ver, giden gider
Sen yol ver yeter yaşamaya
*
Haydi gül
Hayat seni yense de
Zaman gelip geçse de
Sen meydan oku yıllara, yaşamaya
*
Haydi gül
Bu aşk seni yorsa da
Kaderle oyunlara
Sen meydan oku yıllara, yaşamaya
*
Haydi gül
Hayat seni yense de
Zaman gelip geçse de
Sen meydan oku yıllara, yaşamaya
*
Haydi gül