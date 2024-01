Rafet El Roman

Yalan yalan gözlerimdeki inan Beni senden ayırır bu yürek Ben aşkı gizlediğim gibi serden *** Bir an dalıp kendini unutup Dün gibi anılarla avunup Biraz daha kopuyorum senden *** Durup düşünmek yetmiyor artık Seni istiyor her gece bu beden Kaçıp gitsek çok uzaklara Sen ve ben *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Yalan değil sözlerimdeki inan Eli mahkum susuyor bu yürek Ben ahımı çekiyorum derinden *** Bir an kızıp her şeye küsüyor Alıp kendini yollara vuruyor Biraz daha soğuyorum senden! *** Durup düşünmek yetmiyor artık Seni istiyor her gece bu beden Kaçıp gitsek çok uzaklara Sen ve ben *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Ben aşkı senle yaşayamazsam Ben aşkı senle yaşayamazsam Ben aşkı senle yaşayamazsam *** Durup düşünmek yetmiyor artık Seni istiyor her gece bu beden Kaçıp gitsek çok uzaklara Sen ve ben *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın *** Yalancı şahidimdir ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Varsın olmasın