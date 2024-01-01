Rafet El Roman

-
Bir aşka başlarken ne kadar da özgürüz
Özgüvenle sarılıp söz yeminler ederiz
Bir tutkuyla bakışıp mutluluğa inanarak
Birçok anlam yükleriz duygular büyüterek
*
Ayrıldığımız o an da bir enkaza dönüşür
Bütün sözler, anılar anlamını yitirir
Ayrıldığımız o yer de bir yıkıntı oluşur
Altından kalkamazsın olan oluyor
*
Gidene dur diyemem
Gururdan söyleyemem
Ardından izlerim, sel olur gözlerim
Hani hiç ayrılamam sensiz yaşamam
*
Anladım ki her şey büyük bir yalan
Gidene dur diyemem
Gururdan söyleyemem
Ardından izlerim, sel olur gözlerim
*
Bu kadar sevebilir, sevebilir mi bir insan?
Bir aşka başlarken ne kadar heyecanlıyız
Sanki yeni bir hayat, başka insanlarız
Eşsiz bir bütün gibi geleceği konuşuruz
*
Doğru güzel ne varsa her şeye inanırız
Ayrıldığımız o an da bir enkaza dönüşür
Bütün sözler, anılar anlamını yitirir
Ayrıldığımız o yer de bir yıkıntı oluşur
*
Altından kalkamazsın olan oluyor
Gidene dur diyemem
Gururdan söyleyemem
Ardından izlerim, sel olur gözlerim
*
Hani hiç ayrılamam, sensiz yaşamam
Anladım ki her şey büyük bir yalan
Gidene dur diyemem
Gururdan söyleyemem
*
Ardından izlerim, sel olur gözlerim
Bu kadar sevebilir, sevebilir mi bir insan?
Gidene dur diyemem
Gururdan söyleyemem
*
Ardından izlerim, sel olur gözlerim
Hani hiç ayrılamam, sensiz yaşamam
Anladım ki her şey büyük bir yalan
-
Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var
***
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım, yaralarımsın
Senden başka kimim var
***
Dünya yıkılsa üzerime
Son sözüm yine iki kelime
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım
***
Dünya yıkılsa üzerime
Son sözüm yine iki kelime
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım
***
Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var
***
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım, yaralarımsın
Senden başka kimim var
***
Yemin verdim, gitmem bir yere
Taş olup kırılsam bin kere
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım
***
Yemin verdim, gitmem bir yere
Taş olup kırılsam bin kere
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım
***
Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var
***
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım, yaralarımsın
Senden başka kimim var
***
Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var
***
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım, yaralarımsın
Senden başka kimim var
***
Senden başka kimim var
-
Kendini kandırdı bu aşkta
İtiraf arzular inatla
Muhtelif umutlarla karmakarışık
Ben hiç tereddüt etmeden sevdim, yalan nedir bilmeden
Karşılıklıdır her şey sandım
Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti, nasıl kırgınım
Artık aşkım demiyordu, sevmiyordu anladım
Adımla seslendi, nasıl kalbime indi, nasıl üzgünüm
Günlerce yüzüme gülmüyordu, demiyordu canımsın of
Aşk önce sevilene sonra sevene düşermiş
Geriye tek keşkelerle kaldığımda anladım
Aşk önce sevilenle, sonra sevenle kalırmış
İçime hep gam ve keder soluyunca anladım
Ben hiç tereddüt etmeden sevdim, yalan nedir bilmeden
Karşılıklıdır her şey sandım
Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti, nasıl kırgınım
Artık aşkım demiyordu, sevmiyordu anladım
Adımla seslendi, nasıl kalbime indi, nasıl üzgünüm
Günlerce yüzüme gülmüyordu, demiyordu canımsın
Aşk önce sevilene sonra sevene düşermiş
Geriye tek keşkelerle kaldığımda anladım
Aşk önce sevilenle, sonra sevenle kalırmış
İçime hep gam ve keder soluyunca anladım
Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti, nasıl kırgınım
Artık aşkım demiyordu, sevmiyordu anladım
Adımla seslendi, nasıl kalbime indi, nasıl üzgünüm
Günlerce yüzüme gülmüyordu, demiyordu canımsın of
-
Belki yalandı bilemem inanasım var
Seninle aşkı yaşayasım var
Özlüyorum ah her şeyini
Anlamadım bütün suç bende mi?
Çekemem derdini nazını dedim
Giderken rahattı kafam içim
Bırak değmiyor üzülmeye
Unuturum geçer öylece
Gün olur gelir bir boşluk
Düşer gönlüme ah yokluğu
Bitti deyip inan bitmiyor
Geçer sandığım geçmiyor
Şimdi yalanlarına inanasım var
Sorunlarına katlanasım var
Özlüyorum ah her şeyini
Anlamadım bütün suç bende mi?
Şimdi yalanlarına inanasım var
Seninle aşkı yaşayasım var
Özlüyorum ah her şeyini
Anlamadım bütün suç bende mi?
Dilimden düşer hece hece
Uykularım kaçar her gece
Alışırım demek yetmiyor
O aklımda hep çıkmıyor
Gün olur gelir bir boşluk
Düşer gönlüme ah yokluğu
Bitti deyip inan bitmiyor
Geçer sandığım geçmiyor
Şimdi yalanlarına inanasım var
Sorunlarına katlanasım var
Özlüyorum ah her şeyini
Anlamadım bütün suç bende mi?
Şimdi yalanlarına inanasım var
Seninle aşkı yaşayasım var
Özlüyorum ah her şeyini
Anlamadım bütün suç bende mi?
Şimdi senin her şeyini her anı
Yaşanan her zamanı
Özlüyorum, özlüyorum
Şimdi yalanlarına inanasım var
Sorunlarına katlanasım
Koklayasım var öpesim her yerini
Anlamadım bütün suç bende mi?
-
Ne kadar çok aşka intizar eden
Kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden
Ne kadar çok aşka intizar eden
Kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden
*
Sen orada ben burada bir şey gelmez elimizden
Sen orada ben burada ben de özledim ben de
*
Ben de özledim ben de
Resmin var şuan elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
*
Ben de özledim ben de
Resmin var şuan elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
*
Canımdasın dilde değil
Bu haykırış elde değil
Bırakıp da giden sensin
Bunun suçu ben de değil
*
Canımdasın dilde değil
Bu haykırış elde değil
Terk edipte giden sensin
Bunun suçu ben de değil
*
Yavrunun anası gibi
Sevenin sevdası gibi
Derdimin dermanı gibi
Ben de özledim ben de
*
Ben de özledim ben de
Resmin var şuan elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
*
Ben de özledim ben de
Resmin var şuan elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
*
Ben de özledim ben de
Resmin var şuan elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
*
Ben de özledim ben de
Resmin var şuan elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
-
Zor uzun bir kavgadan ibaret
Şimdi bizi anlayabilmek
Mutluluk hep aranan
Bulunmayan bir şey mi sanki?
*
Güven, yalan hep aynı mesele
Nedir bu sorgu sual?
Geçimsiz hale geçiren
Bizi bu tutarsız şüpheler
*
Çok yorulduk, alıngan olduk
Karışmış duygular
Bir ara verelim mi? Bize yarar
*
Tam şuramda inceden bir ağrı sızı var
Geçmiyor kalbimden söylemek, haydi hoşçakal
Sevdik, sevildik şimdi herşey bitti mi yani?
Geçti mi o güzel günlerin keyfiyle zevki?
*
Saf, temiz, naiftik ikimizde
Ne oldu düştük bu hale?
Gereksiz bir inat
Sıkıntılarla bunalımlardayız
*
Ya sen, ya ben gitsin bu evden
Hastalıklı bir aşk bu
Mutluluk hep aranan
Bulunmayan bir şey değil ki
*
Çok yorulduk, alıngan olduk
Karışmış duygular
Bir ara verelim mi? Bize yarar
*
Tam şuramda inceden bir ağrı, sızı var
Geçmiyor kalbimden söylemek, haydi hoşçakal
Sevdik, sevildik şimdi herşey bitti mi yani?
Geçti mi o güzel günlerin keyfiyle zevki?
*
Tam şuramda inceden bir ağrı, sızı var
Geçmiyor kalbimden söylemek, haydi hoşçakal
Sevdik, sevildik şimdi herşey bitti mi yani?
Geçti mi o güzel günlerin keyfiyle zevki?
-
Her şeye rağmen
En güzel şey yaşamak
Her güne uyanmak
Yeniden
*
Düşünme
N'olduysa oldu işte
Boş ver, giden gider
Sen yol ver yeter yaşamaya
*
Haydi gül
Hayat seni yense de
Zaman gelip geçse de
Sen meydan oku yıllara, yaşamaya
*
Haydi gül
Bu aşk seni yorsa da
Kaderle oyunlara
Sen meydan oku yıllara, yaşamaya
*
Her şeye rağmen
En güzel şey yaşamak
Gönüller bir olsun
Yeter
*
Üzülme
Terk eden de yanacak
Boş ver, giden gider
Sen yol ver yeter yaşamaya
*
Haydi gül
Hayat seni yense de
Zaman gelip geçse de
Sen meydan oku yıllara, yaşamaya
*
Haydi gül
Bu aşk seni yorsa da
Kaderle oyunlara
Sen meydan oku yıllara, yaşamaya
*
Haydi gül
Hayat seni yense de
Zaman gelip geçse de
Sen meydan oku yıllara, yaşamaya
*
Haydi gül
-
Sonbahar döküyor yapraklarını artık
Sır gibi saklasa ne olur ne değişir
Eninde sonunda hüzne dönüşür her şey
İlahi aşk dedim mecnun gibi sevdim
Bir şehir bin şiir kül oldu görmedin
Ermiş oluyor da insan bu yolda kavuşamıyor
Bir umuda tutunup bazen kader deyip
Kaç kere aldanıp derde düşüp ağladık
İnsan en çok da aşka inanıyor
Zor, kalsan da gitsen de olmuyor
*
Çok sevdim seni ben canım yanıyor
Zor, yalanlar ayrılıklar arasında
Her bir şeyin adı şimdi unutmak mı oldu Leyla?
İlahi aşk dedim mecnun gibi sevdim
*
Bir şehir bin şiir kül oldu görmedin
Ermiş oluyor da insan bu yolda kavuşamıyor
Bir umuda tutunup bazen kader deyip
Kaç kere aldanıp derde düşüp ağladık
*
İnsan en çok da aşka inanıyor
Zor, kalsan da gitsen de olmuyor
Çok sevdim seni ben canım yanıyor
Zor, yalanlar ayrılıklar arasında
Her bir şeyin adı şimdi unutmak mı oldu Leyla?