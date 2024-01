Rafet El Roman

Bugün anladım Beni sevmediğini Sadece tanıdığın Sana yakın biriyim * Bugün anladım Beni sevmediğini Sadece varlığına Alıştığın biriyim * Kızgınım canım Ama kendime Laf anlatamadım Şu inatçı gönlüme * Kırgınım canım Ama kendime Sana kapılıp giden Şu zavallı kalbime Git ne olur * Nasıl olsa unuturum Acılar bana kalsın Dünya senin olsun Git ne olur * Nasıl olsa alışırım Hüzünler bana kalsın Mutluluk senin olsun Bugün anladım * Sana ayit deyilim Sadece adını Bildiğin biriyim Bugün anladım * Beni sevmediğini Sonuna geldiğini Her şeyin bittiğini Kızgınım canım * Ama kendime Laf anlatamadım Şu inatçı gönlüme Kırgınım canım * Ama kendime Sana kapılıp giden Şu zavallı kalbime Git ne olur * Nasıl olsa unuturum Acılar bana kalsın Dünya senin olsun Git ne olur * Nasıl olsa alışırım Hüzünler bana kalsın Mutluluk senin olsun Bugün anladım

Bildiğim, tanıdığım her şeyi siliyorum Günleri, yılları bu şehire gömüyorum Anladım yalnızım bana kalan tek anılarım Aklıma çocukluğum, gençliğim babam gelir Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı Ah zamansız bir anda yaşandı Ah sebepsiz yok yere yaşandı Ah zamansız bir anda seçildim Ah zamansız yok yere yenildim Dostlarım birer birer çekildiler bulunmadı Güvendiğim, inandığım kimseler görünmedi Anladım yalnızım bana kalan tek anılarım Aklıma çocukluğum, gençliğim babam gelir Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı Ah zamansız bir anda yaşandı Ah sebepsiz yok yere yaşandı Ah zamansız bir anda seçildim Ah zamansız yok yere yenildim Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı Ah zamansız bir anda yaşandı Ah sebepsiz yok yere yaşandı Ah zamansız bir anda seçildim Ah zamansız yok yere yenildim

Yılların, anıların Sevdamın hatrına Sevginin, umutların Yarınların hatrına * Aşk dedin vermedim mi? Gönlüne girmedim mi? Sev dedin sevmedim mi? İnkar et ediyorsan * Aşkımız yaşayacak Efsane olacaktı Tarihler yazacaktı Yere göğe adımızı * Sevdamız anılacak Kalplere kazınacak Destanlar yazılacak Adımıza, aşkımıza * Ruhumun, yüreğimim Şu canımın hatrına Sevginin, umutların Yarınların hatrına * Aşk dedin vermedim mi? Gönlüne girmedim mi? Sev dedin sevmedim mi? İnkar et ediyorsan * Aşkımız yaşayacak Efsane olacaktı Tarihler yazacaktı Yere göğe adımızı * Sevdamız anılacak Kalplere kazınacak Destanlar yazılacak Adımıza, aşkımıza * Aşk dedin vermedim mi? Gönlüne girmedim mi? Sev dedin sevmedim mi? İnkar et ediyorsan * Aşkımız yaşayacak Efsane olacaktı Tarihler yazacaktı Yere göğe adımızı * Sevdamız anılacak Kalplere kazınacak Destanlar yazılacak Adımıza, aşkımıza * Aşkımız yaşayacak Efsane olacaktı Tarihler yazacaktı Yere göğe adımızı * Sevdamız anılacak Kalplere kazınacak Destanlar yazılacak Adımıza, aşkımıza