Rafet El Roman

Güzelim Yıllar Git, tam zamanı Git, zaten yalandı Sen sevemedin ki Benim seni sevdiğim gibi * Sus, konuşma kalsın Dur, dokunma yansın Ah, bilemedin ki Seni nasıl sevdiğimi * Kader ben ner'den bilirdim ki? Ayrılık öyle zor ki sürgün gibi beter Ah seni başka kollarda, bambaşka yâr ellerde Görmek ölüm gelir * O güzelim yıllar seni hatırlatır her gün Geçtiğim yollar seni yaşarım içimde Simsiyah saçlar, beni öldüren o gözler Büyü gibi tutkuydular, sevdaydılar * O güzelim yıllar seni hatırlatır her gün Geçtiğim yollar seni yaşarım içimde Simsiyah saçlar, beni öldüren o gözler Büyü gibi tutkuydular, sevdaydılar * Bana senden kalanlar acı Büyük yalanlar, ah Sözlerim yetmez Seven kimse böyle gitmez * Dur, konuşma kalsın Bırak, dokunma yansın Ah, bilemedin ki Seni ne kadar sevdiğimi * Kader ben ner'den bilirdim ki? Ayrılık öyle zor ki sürgün gibi beter Ah seni başka kollarda, bambaşka yâr ellerde Görmek ölüm gelir * O güzelim yıllar seni hatırlatır her gün Geçtiğim yollar seni yaşarım içimde Simsiyah saçlar, beni öldüren o gözler Büyü gibi tutkuydular, sevdaydılar * O güzelim yıllar seni hatırlatır her gün Geçtiğim yollar seni yaşarım içimde Simsiyah saçlar, beni öldüren o gözler Büyü gibi tutkuydular, sevdaydılar

Gönül Yarası Gönül yarası Olmadık yerde kanar durur Anıların ruhu dolanır Anlatmaya kelimeler yetmez Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş Hayat kare kare geçiyor gözlerimden Doyamadan, nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım Ateş topu düşer yüreğime Alev alev yanar içimde Alır başımı yollara düşerim Kara kara düşünürüm, üzülürüm Kızarım halime, koşarım son sürat Yorulunca yığılıp kaldığım yerde Adını sayıklarım gündüz gece Nereye baksam izlerin var, silinmiyor Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor *** Yalan sözler gülüşlere, kandın gittin ellere Kim bilir kaç senelerce, yanar durur bu içimde Gün görmeyen şu yüzüm bir sende güldü, seni sevdi Dönsen de kıymeti yok, düştün gözümden bir kere Adaletsiz koca dünya, yine olan bana oldu Aşk ateşi, yar acısı dönüp durup beni vurdu *** Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı Gönül yarası *** Yitik, mağrur gönlüme, kıydın gittin ömrüme Neyim varsa inandığım, kayıp ziyan şimdi yarım Gün görmeyen şu yüzüm bir sende güldü, seni sevdi Dönsen de kıymeti yok, düştün gözümden bir kere Adaletsiz koca dünya, yine olan bana oldu Aşk ateşi, yar acısı dönüp durup beni vurdu *** Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı Gönül yarası Gönül yarası

Bir Damla Sevgi Ben nerde yanlış yaptım Seviyorsundur sandım Bir damla sevgi için Sana yalvardım yakardım Yanlış yaptım seviyorsundur sandım Bir damla sevgi için Sana yalvardım yakardım olmadı... * Umutlar bitti bir anda tükendi Sonunda yoruldum Bitiyormuş sevgiler aahh aldandım Olmaz biliyorum artık Sevemezsin eskisi gibi yine Geçen her günümde kahroldum Aahh harcandım... * Çağırsam geri gelirmi Bitti herşey Eskisi gibi yaşanırmı ben nerde yanlış yaptım Seviyorsundur sandım

Yana Yakıla Bitirdin neyim varsa Türlü türlü acılarla Bir kaderle bitmiyor Kavgam hala sürüyor Bilmediğim her yolu Denedim senden sonra Güzel ne varsa seninle var Gel dön artık, deli olma Yok, taşıyamam bu yükü Yok, yüreğin sesi gücü Öldürecek inan bu inat ikimizi Yana yakıla ağladım sana Yana yakıla dön diye bana Uğruna neler harcadım canım Anlamadın ya Yana yakıla ağladım sana Yana yakıla dön diye bana Uğruna neler harcadım canım Anlamadın ya Bilmediğim her yolu Denedim senden sonra Güzel ne varsa seninle var Gel dön artık, deli olma Yok, taşıyamam bu yükü Yok, yüreğin sesi, gücü Öldürecek inan bu inat ikimizi Yana yakıla ağladım sana Yana yakıla dön diye bana Uğruna neler harcadım canım Anlamadın ya Yana yakıla ağladım sana Yana yakıla dön diye bana Uğruna neler harcadım canım Anlamadın ya Yana yakıla ağladım sana Yana yakıla dön diye bana Uğruna neler harcadım canım Anlamadın ya Yana yakıla ağladım sana Yana yakıla dön diye bana Uğruna neler harcadım canım Anlamadın ya

Elbet Seninle ben, bu yollara Bilinmeyen diyarlara Seninle biz ne günlere Yürek koyup, gönül verdik * Seninle ben, bu yollara Bilinmeyen diyarlara Seninle biz ne günlere Boyun egip, sitem ettik * Yakar, yikar bu ayrilik Demez günah, demez yazik Büyüttügüm ask bu zahmet Kime nasip, kime kismet * Sürüp gider zaman geçer Sormaz, demez gönül neyler Heba olur bu can Beden dayanir elbet * Sevilmeden ellere Sürüldüm ateslere Kayip sefil bir hallere Düstüm askin derdine Sevilmeden ellere * Sürüldüm cöllere Batip cikip kederlere Susuz yavan düslere Elbet rivayettir, baslar biter Elbet ader kismettir bu isler * Elbet döner devran, olur seyran Elbeeet

Sende Her Şey Yalandı Gözlerimden tane tane Akan yaşlardan ziyade Her yerimde ayrı sancı İçimde yer yer kanar saklı Gel de gör bak şu ömrümden Neler çaldın neler kaldı Sende sevda sevgi her şey, yalandı Mutlu bir aşk görmedim ben Çok mu şey istedim senden? Ömrü eylem ziyan ettin, zalim Bildiğim yollar kapandı Baktığım her yer karardı Yersiz ansız çekti gittin, hain Can gücendi can usandı Gönül yerden göğe haklı Sende sevgi, aşk ve her şey yalandı Neden başka kimse geçmez? Şu aklımdan uyandığımda Varlığında yokluğunda Aynı dünya aynı dert Öyle mutlu öyle sarhoş İlk bakış ilk öptüğümde Kim sanırdı sende sevda Sevgi her şey yalanmış Mutlu bir aşk görmedim ben Çok mu şey istedim senden? Ömrü eylem ziyan ettin, zalim Bildiğim yollar kapandı Baktığım her yer karardı Yersiz ansız çekti gittin, hain Can gücendi can usandı Gönül yerden göğe haklı Sende sevgi, aşk ve her şey yalandı Yalandı yalandı

Yerine Kimseyi Koyamadım Hangi yolda yürüyorsam Hep sana gelmek istiyorum Deli divaneyim Aşk sefiri oldum Sensiz zaman sandığımdan Daha zor, daha acı geçti Sana doyamadan Bahar açtı, esti Yok, yok şu ömrümde Bir seni sevdim, sana yandım Çok, çok zaman geçti Yerine kimseyi koyamadım Yok, yok şu ömrümde Bir seni sevdim, sana yandım Çok, çok zaman geçti Yerine kimseyi koyamadım Kıyılarım dalga dalga Ufuklarım uzar gider Bir yanar, bir söner İçimdeki yangın Belki o gün bugün diye Yollarına laleler ektim Özlemin gözlerimde Büyüyor her günümde Yok, yok şu ömrümde Bir seni sevdim, sana yandım Çok, çok zaman geçti Yerine kimseyi koyamadım Yok, yok şu ömrümde Bir seni sevdim, sana yandım Çok, çok zaman geçti Yerine kimseyi koyamadım

Sana da Kalmaz Gönlum senin esirin, kalbim senindir yar.. kalbim senindir insaf eyle, halsizim beni gel dindir yar.. beni gel dindir söyle nedir bu edalar bu is ve bu naz gider bir gün bu güzelik sana da kalmaz Yalnizim yalniz .. Yalnizim yalniz Yalnizim yalniz gel benim yarim ol zalim tükendi halim Yalnizim yalniz .. Yalnizim yalniz Gel benim yarim ol zalim tükendi halim söyle nedir bu edalar bu is ve bu naz gider bir gun bu guzelik sana da kalmaz... daglar yolu yamactir.. basi dumandir yar ..yine dumandir ayriligin önunde.. bana yamandir yar.. bana yamandir söyle nedir bu edalar bu is ve bu naz gider bir gün bu güzelik sana da kalmaz.. Yalnizim yalniz .. Yalnizim yalniz Gel benim yarim ol zalim .. tükendi halim.. Yalnizim yalniz .. Yalnizim yalniz Gel benim yarim ol zalim .. tükendi halim.. Söyle nedir bu edalar bu is ve bu naz gider bir gün bu güzelik sana da .. kalmaz

Aşklar Seni Bekler Sana uçan kuşlardan bahar yazlardan selamlar olsun Sana olan dünyamda büyüyen rüyamda güneşler dolsun Aşklar seni bekler seni söyler şarkılar Aşklar yolunu gözler adını söyler şarkılar * Sana yanan kalbimden solan gönlümden cenneti açtım Sana geçen ömrümden kalan sevgimden saraylar yaptım Aşklar seni bekler seni özler söylerim Hergün yolunu bekler adını söyler anarım * Aşklar seni bekler seni söyler şarkılar Aşklar yolunu gözler adını söyler şarkılar