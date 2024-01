Rafet El Roman

Hiç kimseden utanmaz o Ayıbıyla övünür Hır gürü bencillikten O bunu sanat görür *** Kime dikiş atsa Tehellenir ona İtiraz onun bir numara adamı Cahil âdeta *** Hiç kimseye uymaz o Geleni uydurur Kalbi güm güm yalnızlıktan Korkunun uydusudur *** Kim girse hayatına Vay acırım hâline O kadar iyi tanıyorum ki onu Sevemiyorum hâliyle *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum, oh Masumum *** Hiç kimseye uymaz o Geleni uydurur Kalbi güm güm yalnızlıktan Korkunun uydusudur *** Kim girse hayatına Vay acırım hâline O kadar iyi tanıyorum ki onu Sevemiyorum hâliyle *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum, oh Masumum *** Yiğidi gömdüm, hakkını verdim Benden çıktı, oh (oh oh) Ölçtüm tarttım, günlere böldüm Haklıymışım, oh (oh oh) *** Bir havalar hâller anlatıyorlar Hoş mu yani, yuh (yuh) Mezhebin mi geniş anlamadım ki Uçmuşsun sen, of of (of) *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum, oh Masumum *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum, oh Masumum