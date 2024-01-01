Rafet El Roman

Her Şeye Söz Gerekmez Gençliğin Gözyaşı Ben her sabah gözlerim Yaşlı yaşlı uyanıyorum Çaresiz savaşıyorum Anılarımla sorularla Dostlarım içimde sanki Kurt misali beni yiyorlar Yavaş yavaş parça parça Görüyorumki ölüyorum Benim şu kalbim benim şu gönlüm Seni mi sevdi sana mi güvendi Benim su aklım şaştı kaldı Sana mı kandı, sana mı inandı Çok düşündüm çok üzüldüm Pişman oldum kader dedim Dün sabah seni af ettim İnsanoğlu yaşam dedim

Bana Biraz Renk Ver Aç kapıyı ne olur, dışarıda kaldım Çok üşüdüm sıcağına bel bağladım Talihsizlikler üst üste geldi Kendimi güç bela yanına attım *** Sana inandım, koştum, geldim Dünde ne vardı, unuttum, geldim Dünya yansın, koyverdim Bana biraz renk ver *** Sana inandım, koştum, geldim Dünde ne vardı, unuttum, geldim Dünya yansın, koyverdim Bana biraz renk ver Bana biraz renk ver *** Aç kapıyı ne olur, dışarıda kaldım Çok üşüdüm sıcağına bel bağladım Talihsizlikler üst üste geldi Kendimi güç bela yanına attım *** Sana inandım, koştum, geldim Dünde ne vardı, unuttum, geldim Dünya yansın, koyverdim Bana biraz renk ver *** Sana inandım, koştum, geldim Dünde ne vardı, unuttum, geldim Dünya yansın, koyverdim Bana biraz renk ver *** En başından biliyordum, adalet vardı Hiç kimse duymasa bir duyan vardı En kötü kararlardan beterdi kararsızlık Niyetlenince, Tanrı yolumu açtı *** Sana inandım, koştum, geldim Dünde ne vardı, unuttum, geldim Dünya yansın, koyverdim Bana biraz renk ver *** Sana inandım, koştum, geldim Dün ne vardı, unuttum, geldim Dünya yansın, koyverdim Bana biraz renk ver Bana biraz renk ver Bana biraz renk ver

En Doğru Zaman Unutmamışım hâlâ Atamadım gözlerimden Fotoğraflardan yüzüme acıyla Bakıyorum ıraklardan *** Büyük izler kalıyor, sorma Kapattığımız yaralardan Endişeler, korkularla Oluyoruz hayatlardan *** Yeni bir hayat kurdum, içine huzur koydum Yaslandım arkama, dünü kovdum Bir hayat kurdum, içine huzur koydum Yaslandım arkama, seni kovdum *** En doğru zaman canın istediği zaman Anlaştığın zaman kendinle En doğru zaman canın istediği zaman Anlaştığın zaman kendinle *** En doğru zaman canın istediği zaman Anlaştığın zaman kendinle En doğru zaman canın istediği zaman Anlaştığın zaman kendinle *** Büyük izler kalıyor, sorma Kapattığımız yaralardan Endişeler, korkularla Oluyoruz hayatlardan *** Yeni bir hayat kurdum, içine huzur koydum Yaslandım arkama, dünü kovdum Bir hayat kurdum, içine huzur koydum Yaslandım arkama, seni kovdum *** En doğru zaman canın istediği zaman Anlaştığın zaman kendinle En doğru zaman canın istediği zaman Anlaştığın zaman kendinle *** En doğru zaman canın istediği zaman Anlaştığın zaman kendinle En doğru zaman canın istediği zaman Anlaştığın zaman kendinle

İnşallah İnan kalmadı, solumda dermanım Dün bütün gece oturdum da ağladım Hekimde yok çaresi Dile kolay kalbe zor söylemesi Hekimde yok çaresi Dile kolay kalbe zor söylemesi *** Sende de hava, kışa dönmüştür Eminim ellerin dizlerini, dövmüştür Bi' ışık yakmaz hayat Mecbur ayrılığımız, aşka küstürmüştür Bi' ışık yakmaz hayat Mecbur ayrılığımız, aşka küstürmüştür *** İnşallah, unutursun unutursun sen de Kendimi, avuturum, uyuturum ben de İnşallah, unutursun unutursun sen de Kendimi, avuturum, uyuturum ben de Zamanla unuturum ben de *** Sende de hava, kışa dönmüştür Eminim ellerin dizlerini, dövmüştür Bi' ışık yakmaz hayat Mecbur ayrılığımız, aşka küstürmüştür Bi' ışık yakmaz hayat Mecbur ayrılığımız, aşka küstürmüştür *** İnşallah, unutursun unutursun sen de Kendimi, avuturum, uyuturum ben de İnşallah, unutursun unutursun sen de Kendimi, avuturum, uyuturum ben de Zamanla unuturum ben de *** İnşallah, unutursun unutursun sen de Kendimi, avuturum, uyuturum ben de Zamanla unuturum ben de Zamanla unuturum ben de Zamanla, unuturum, ben de

Masumum Hiç kimseden utanmaz o Ayıbıyla övünür Hır gürü bencillikten O bunu sanat görür *** Kime dikiş atsa Tehellenir ona İtiraz onun bir numara adamı Cahil âdeta *** Hiç kimseye uymaz o Geleni uydurur Kalbi güm güm yalnızlıktan Korkunun uydusudur *** Kim girse hayatına Vay acırım hâline O kadar iyi tanıyorum ki onu Sevemiyorum hâliyle *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum, oh Masumum *** Hiç kimseye uymaz o Geleni uydurur Kalbi güm güm yalnızlıktan Korkunun uydusudur *** Kim girse hayatına Vay acırım hâline O kadar iyi tanıyorum ki onu Sevemiyorum hâliyle *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum, oh Masumum *** Yiğidi gömdüm, hakkını verdim Benden çıktı, oh (oh oh) Ölçtüm tarttım, günlere böldüm Haklıymışım, oh (oh oh) *** Bir havalar hâller anlatıyorlar Hoş mu yani, yuh (yuh) Mezhebin mi geniş anlamadım ki Uçmuşsun sen, of of (of) *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum, oh Masumum *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar *** Dağ kadar, deniz kadar Nereden baksan senin kadar En az çocuklar kadar Masumum, oh Masumum

Ne Çok Bir baktım sabah olmuş Ne çok ne çok ne çok düşünmüşüm Geceyi yenmişim belli ki Ama ne çok ne çok ne çok üzülmüşüm *** Bir aksilik var dönmüştü Talih yüzüme gülmüştü Sil baştan olmadı diyor *** Bir aksilik var dönmüştü Talih yüzüme gülmüştü Sil baştan olmadı diyor *** Kaçsam dönsem Allah aşkına Mahvoldum buralarda Rahat bir nefes alsam ah Yoruldum uzaklarda Rahat bir nefes alsam ah Yoruldum uzaklarda *** Bir baktım sabah olmuş

Yara Bende Kim bilir kim olduk? Bile bile, göre göre Sustuklarımız, kaçtıklarımız ne? *** Düşündürmeden durmayan Uyku zaten uyutmayan Dilde kelamsız, tende selamsız Bu halimiz ne? *** Defalarca neşter vurulan Sonra geçti deyip sarılan Ama hala kanayan yara bende *** Defalarca neşter vurulan Sonra geçti deyip sarılan Ama hala kanayan yara bende *** Kaç gecedir, sırt sırta Bizden başka her şey orda Sen mi, ben mi daha cesuruz ayrılmaya? *** Kaç gecedir, sırt sırta Bizden başka her şey orda Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya? *** Kim bilir kim olduk? Bile bile, göre göre Sustuklarımız, kaçtıklarımız ne ? *** Düşündürmeden durmayan Uyku zaten uyutmayan Dilde kelamsız, tende selamsız Bu halimiz ne? *** Defalarca neşter vurulan Sonra geçti deyip sarılan Ama hala kanayan yara bende *** Defalarca neşter vurulan Sonra geçti deyip sarılan Ama hala kanayan yara bende *** Kaç gecedir, sırt sırta Bizden başka her şey orda Sen mi, ben mi daha cesuruz ayrılmaya? *** Kaç gecedir, sırt sırta Bizden başka her şey orda Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya? *** Kaç gecedir, sırt sırta Bizden başka her şey orda Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya?