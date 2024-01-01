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İmza Şarkı Sözleri

Rafet El Roman İmza şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman İmza şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İmza sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman

Rafet El Roman

İmza

  • Her Şeye Söz Gerekmez

  • Bana Biraz Renk Ver

  • En Doğru Zaman

  • İnşallah

  • Masumum

  • Ne Çok

  • Yara Bende

  • Yoruldum

  • Sevişmeden Uyumayalım

  • Bitse de Gitsek

  • Her An Aksilik Çıkabilir

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