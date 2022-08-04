Rafet El Roman

İki dakika dur dinle lütfen Veda bu, ne geç ne erken Gidersin, ama bil giderken Bir kalbin vurduğunu *** Kırma, incitme kalbimi, ürkütme Sevgilin güzel kalsın yerin senin gibi *** Ne olursun, teselli istemem Söyleme, çünkü senin Yokluğun uçurum Ve ben düşeceğim biliyorsun *** Bırak süzülsün yaş gözünden Sevda bu haykırır derinden Anlarsın belki halimden Bir kalbim olduğunu *** İki dakika dur dinle lütfen Veda bu, ne geç ne erken Gidersin, ama bil giderken Bir kalbin vurduğunu ** Ne olursun, teselli istemem Söyleme, çünkü senin Yokluğun uçurum Ve ben düşeceğim biliyorsun *** Bırak süzülsün yaş gözünden Sevda bu haykırır derinden Anlarsın belki halimden Bir kalbim olduğunu *** İki dakika dur dinle lütfen Veda bu, ne geç ne erken Gidersin, ama bil giderken Bir kalbin vurduğunu *** Ah, gönlümün akşamı Seni delicesine Delirircesine sevdim *** İki dakika dur dinle lütfen Veda bu, ne geç ne erken Gidersin, ama bil giderken Bir kalbin vurduğunu *** Bırak süzülsün yaş gözünden Sevda bu haykırır derinden Anlarsın belki halimden Bir kalbim olduğunu