İki Dakika Şarkı Sözleri
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Rafet El Roman
İki Dakika
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İki dakika dur dinle lütfen
Veda bu, ne geç ne erken
Gidersin, ama bil giderken
Bir kalbin vurduğunu
***
Kırma, incitme kalbimi, ürkütme
Sevgilin güzel kalsın yerin senin gibi
***
Ne olursun, teselli istemem
Söyleme, çünkü senin
Yokluğun uçurum
Ve ben düşeceğim biliyorsun
***
Bırak süzülsün yaş gözünden
Sevda bu haykırır derinden
Anlarsın belki halimden
Bir kalbim olduğunu
***
İki dakika dur dinle lütfen
Veda bu, ne geç ne erken
Gidersin, ama bil giderken
Bir kalbin vurduğunu
**
Ne olursun, teselli istemem
Söyleme, çünkü senin
Yokluğun uçurum
Ve ben düşeceğim biliyorsun
***
Bırak süzülsün yaş gözünden
Sevda bu haykırır derinden
Anlarsın belki halimden
Bir kalbim olduğunu
***
İki dakika dur dinle lütfen
Veda bu, ne geç ne erken
Gidersin, ama bil giderken
Bir kalbin vurduğunu
***
Ah, gönlümün akşamı
Seni delicesine
Delirircesine sevdim
***
İki dakika dur dinle lütfen
Veda bu, ne geç ne erken
Gidersin, ama bil giderken
Bir kalbin vurduğunu
***
Bırak süzülsün yaş gözünden
Sevda bu haykırır derinden
Anlarsın belki halimden
Bir kalbim olduğunu