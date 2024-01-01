Rafet El Roman

Dün sokaklarda mafya çatıştı Suçsuz karım, çocuğum vuruldu Gazetelerde manşet oldu Bugün herşey unutuldu Söyleyin bir insan canı bu kadar ucuz mu Yaşamak bu kadar basit, kolay mı * Kader, talih demeyin, dinlemem Verin onları bana geri, anlamam İsyan ediyorum, isyan İsyan ediyorum * Bu gece rüyamda kuşlar konmuş yatağıma Odamda güller açmış Karım bakıyordu camdan içeri Uyandım acılar içinde Ağladım sabaha kadar * Kader, talih demeyin, dinlemem Verin onları bana geri, anlamam İsyan ediyorum, isyan İsyan ediyorum Kader, talih demeyin, dinlemem Verin onları bana geri, anlamam İsyan ediyorum, isyan İsyan ediyorum