İsyan Ediyorum Şarkı Sözleri
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Rafet El Roman
İsyan Ediyorum
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Dün sokaklarda mafya çatıştı
Suçsuz karım, çocuğum vuruldu
Gazetelerde manşet oldu
Bugün herşey unutuldu
Söyleyin bir insan canı bu kadar ucuz mu
Yaşamak bu kadar basit, kolay mı
*
Kader, talih demeyin, dinlemem
Verin onları bana geri, anlamam
İsyan ediyorum, isyan
İsyan ediyorum
*
Bu gece rüyamda kuşlar konmuş yatağıma
Odamda güller açmış
Karım bakıyordu camdan içeri
Uyandım acılar içinde
Ağladım sabaha kadar
*
Kader, talih demeyin, dinlemem
Verin onları bana geri, anlamam
İsyan ediyorum, isyan
İsyan ediyorum
Kader, talih demeyin, dinlemem
Verin onları bana geri, anlamam
İsyan ediyorum, isyan
İsyan ediyorum