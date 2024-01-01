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7/24 Dinle Kalbimin Sultanı

Kalbimin Sultanı Şarkı Sözleri

Rafet El Roman Kalbimin Sultanı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman Kalbimin Sultanı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalbimin Sultanı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman

Rafet El Roman

Kalbimin Sultanı

  • Kalbimin Sultanı

  • Bana Sen Lazımsın

  • Sakla Beni

  • Yüreğimle Seviyorum

  • Sevda Yolu

  • Sahiller

  • Unut Onu

  • Yaşamak

  • Kaybolan Cennet

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