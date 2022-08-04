Rafet El Roman

Kalbine Sürgün Feat Ezo Kimilerine göre lazım değil aşk Kimilerine göre hain Ama ben seni çok Ben seni çok, çok sevdim *** Küçücük bir kalpten sana açılan Dünyalar kadar büyük bir ışık Ama ben seni çok Ben seni çok sevdim *** Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün *** Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün *** Kimilerine göre lazım değil aşk Kimilerine göre hain Ama ben seni çok Ben seni çok sevdim *** Sıcacık bir bakışın bana yetiyor Dünyalar benim oluyor Ama ben seni çok Ben seni çok, çok sevdim *** Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün *** Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün

Ayrılık Tam bir yıl oldu bak bugün Ayrılalı senle gülüm Üzülmediğim bir gün olmadı *** Çok denedim unutmayı Başka biriyle olmayı Geçmeyince olmuyor işte *** Şimdi yine yapayalnızım Kendi kendime diyorum İsteseydi dönerdi çoktan *** Aşk acısı başka bir şey Akıl mantık erişmiyor Gönül kabul razı görmüyor *** En acısı da yarın bir gün Başka birisiyle görürüm En sonuncusu yıkımım olur ** Olmuyor, olmuyor Bu ayrılık nasıl zor Geçmiyor, geçmiyor Bu ayrılık öyle zor *** Yaz sonbahar kış geliyor Lapa lapa kar yağıyor Sevdiğini insan özlüyor *** Şimdi yanında olmalı Sımsıkıca sarılmalı Onun bir yolunu bulmalı *** Hem canımda hem tenimde Öyle karıştın içimde Bende sadece aşk değilsin *** Gülüşlerinden anlamıştım İlk görüşte işte dedim Aşk dedikleri bu olmalı *** O koskoca sandığım aşk Şimdi bana öyle uzak İki ayrı bir dünya gibi *** Olmuyor, olmuyor Bu ayrılık nasıl zor Geçmiyor, geçmiyor Bu ayrılık öyle zor *** İtiraf etmem gerekir Derdi hüznü her şeyi Hayatım güzeldi seninle *** Tek taraflı duygularım Bezdiriyor benliğimi Rezilce sevmek benimkisi *** Olmuyor, olmuyor Bu ayrılık nasıl zor Geçmiyor, geçmiyor Bu ayrılık öyle zor *** Olmuyor, olmuyor Bu ayrılık nasıl zor