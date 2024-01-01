Rafet El Roman

Körü Körüne Feat. Ender Gündüzlü Bir kader ki gözlerinde yazıp silmişim aşkı Bilmeliydim boşa inat sana teslim hayat Unutursun onu da herşey gibi geçip gider zamanla Kalır yüzü, kalır izi anılardan sana * Dilediğin kadar acıt canını, istersen vur kır geç Sende bu aşk bitmiyor, geçmez Bir kalp kaç kere kırılır, bir gül solar kaç kere İnan alıştı buna yürek * Körü körüne ölüyorum, Bu aşkla yürüyorum hala uçurumlara Senin için yaşanan bu hayat esaret Körü körüne sevişir mi yürek yeniden * Bir günah gibi gelir erken İkimize gereken tek şey cesaret Bir yalan ki dile gelirken acı verirmiş hep kalbe Savuruyor hayat, bize inat asla sitem etme * Unutursun onu da herşey gibi geçip gider zamanla Kalır yüzü, kalır izi anılardan sana Dilediğin kadar acıt canını, istersen vur kır geç Sende bu aşk bitmiyor, geçmez * Bir kalp kaç kere kırılır, bir gül solar kaç kere İnan alıştı buna yürek Körü körüne ölüyorum, Bu aşkla yürüyorum hala uçurumlara * Senin için yaşanan bu hayat esaret Körü körüne sevişir mi yürek yenden Bir günah gibi gelir erken İkimize gereken tek şey cesaret Körü körüne ölüyorum, * Bu aşkla yürüyorum hala uçurumlara Senin için yaşanan bu hayat esaret Körü körüne sevişir mi yürek yeniden Bir günah gibi gelir erken İkimize gereken tek şey cesaret

Bu Son Olsun Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit, neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor Sana yıllar ömür boyu *** Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son *** Hay lay lay lay lay hay lay lay lay Hay lay lay lay lay lay lay lay lay *** Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit, neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor Sana yıllar ömür boyu *** Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son *** Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son *** Hay lay lay lay lay hay lay lay lay Hay lay lay lay lay hay lay lay lay Lay lay lay lay lay hay lay lay lay Lay lay lay lay lay hay lay lay lay

Hasret Koşarak gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan *** Bu memleket bizim Bu memleket bizim Bu memleket bizim Bizim *** Bu memleket bizim Bu memleket bizim Bu memleket bizim Bizim *** Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak Ve ipek bir halıya benzeyen toprak *** Bu cennet, bu cehennem Bu cennet, bu cehennem Bu cennet, bu cehennem Bizim *** Bu cennet, bu cehennem Bu cennet, bu cehennem Bu cennet, bu cehennem Bizim *** Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın Yok edin insanın insana kulluğunu Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın Yok edin insanın insana kulluğunu *** Bu davet bizim Bu davet bizim Bu davet bizim Bizim *** Bu davet bizim Bu davet bizim Bu davet bizim Bizim *** Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür (yaşamak) Yaşamak bir orman gibi kardeşçesine (yaşamak) Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür (yaşamak) Yaşamak bir orman gibi kardeşçesine (yaşamak) *** Bu hasret bizim Bu hasret bizim Bu hasret bizim Bizim *** Bu hasret bizim Bu hasret bizim Bu hasret bizim Bizim

Bence Artık Sende Herkes Gibisin Gönlümle baş başa düşündüm demin Artık bir sihirsiz nefes gibisin Şimdi ta içinde bomboş kalbimin Akisleri sönen bir ses gibisin *** Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni eminim Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni eminim *** Kalbimde kalbine yok bile kinim Bence artık sen de herkes gibisin Bence artık sen de herkes gibisin *** Gönlümle baş başa düşündüm demin Artık bir sihirsiz nefes gibisin Şimdi ta içinde bomboş kalbimin Akisleri sönen bir ses gibisin *** Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni eminim Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni eminim *** Kalbimde kalbine yok bile kinim Bence artık sen de herkes gibisin Bence artık sen de herkes gibisin *** Bence artık sen de herkes gibisin Bence artık sen de herkes gibisin

Alamanya Çok uzaktan fetva ile bilinmez Alamanya gurbetinin halleri İşten eve, evden işe sökülmez Alamanya milletinin dilleri *** On beş yıldır gurbette mark ile ırgat Alamanya yıllarımı bana geri ver On beş yıldır gurbette mark ile ırgat Alamanya yıllarımı bana geri ver *** İşte Ahmet işte Ayşe burdakiler On binlerce Türkiyeli gastarbayter Çocuklarımız burda doğdu, burda büyürler Merhabayı unuttular, grüss gott derler *** On beş yıldır gurbette mark ile ırgat Alamanya dillerimi bana geri ver On beş yıldır gurbette mark ile ırgat Alamanya dillerimi bana geri ver *** Markla ırgatlıktır işim geldim geleli Bantta akan sanki ömrüm bildim bileli Kalay tozu, çinko tozu yut babam yut Bir an uçmak gelir ama ciğerim gider *** On beş yıldır gurbette mark ile ırgat Alamanya ciğerimi bana geri ver On beş yıldır gurbette mark ile ırgat Alamanya ciğerimi bana geri ver *** Hem sen bana muhtaçsın, hem de ben sana Yoksa ne sen gel derdin, ne ben gelirdim Doğuluyum, Asyalıyım, Türkiyeliyim Öfkeliyim, kıskancım, budur benliğim *** On beş yıldır gurbette mark ile ırgat Alamanya yıllarımı bana geri ver On beş yıldır gurbette mark ile ırgat Alamanya ciğerimi bana geri ver On beş yıldır gurbette mark ile ırgat

Barış Dikeni Toprağın altında filiz Filizin üstünde taş Zorla yüreğim zorla Filizi bizden sorarlar Filizi bizden sorarlar *** Göğün yüzünde güneş Güneşin gözünde bulut Es yüreğim, es yüreğim Güneşi bizden sorarlar Güneşi bizden sorarlar *** Dağın yücesinde kar Ovalarda hasret yanar Ak yüreğim, ak yüreğim Suları bizden sorarlar Suları bizden sorarlar *** Ekin bitmez ekmeyince Yarın gelmez gitmeyince Koş yüreğim, koş yüreğim Yarını bizden sorarlar Yarını bizden sorarlar *** Barış bahçesinin gülü Uzanmış hoyrat eli Bat dikenim, bat dikenim Barışı bizden sorarlar Barışı bizden sorarlar *** Barışı bizden sorarlar Barışı bizden sorarlar

Alamanya Berbadı Hisar suyu buz kesmiş diş vurmadayım Diş vurmadayım Diş vurmadayım da baboy berbat haldayım ölem ölem Diş vurmadayım da baboy berbat haldayım *** Bizim elin boranına selamım söyle Bizim elin boranına selamım söyle Alamanya soğuğunda berbat haldayım ölem ölem Alamanya soğuğunda berbat haldayım *** Felek vurdu tekmesini gurbet eldeyim Gurbet eldeyim Gurbet eldeyim de baboy berbat haldayım ölem ölem Gurbet eldeyim de baboy berbat haldayım *** Çukurova gurbetine selamım söyle Çukurova gurbetine selamım söyle Alamanya gurbetinde berbat haldayım ölem ölem Alamanya gurbetinde beter haldayım *** Döner durur nar tavuklar yutkunmadayım Yutkunmadayım Yutkunmadayım da baboy berbat haldayım ölem ölem Yutkunmadayım da baboy berbat haldayım *** Bizim elin açlığına selamım söyle Bizim elin açlığına selamım söyle Alamanya gurbetinde berbat haldayım ölem ölem Alamanya gurbetinde beter haldayım *** Ulan kahpe felek ulan ulan ulan ulan hey Ne anan bellidir senin ne de baban hey Atlı ağa kapısından aldın da attın Mercedesli bir adamın kapısına sen *** Baba ben garipmiyem Yoksa sahipsizmiyem Gelen sorar anamı Bunca kahır bana mı *** Baba ben garipmiyem Yoksa sahipsizmiyem Gelen sorar anamı Bunca kahır bana mı *** Baba ben garipmiyem Yoksa sahipsizmiyem Gelen sorar anamı Bunca kahır bana mı *** Baba ben garipmiyem Yoksa sahipsizmiyem Gelen sorar anamı Bunca kahır bana mı *** Baba ben garipmiyem Yoksa sahipsizmiyem Gelen sorar anamı Bunca kahır bana mı *** Entegrasyon dedikleri Beni benden almak ise Beni benden almayın dost Benden alman olamaz ki *** Entegrasyon dedikleri Beni benden almak ise Beni benden almayın dost Türk'ten alman olamaz ki *** Entegrasyon Entegrasyon Beni benden almayın Beni benden almayın dost Benden alman, benden alman olamaz ki Entegrasyon entegrasyon Beni benden almak ister

Peynir Gemisi Laf ile peynir gemisi Yürür mü a canım yürür mü? Öküz altında buzağı Büyür mü a canım büyür mü? *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Gelen paşam giden ağam Ver şu ineği ben de sağam Alan razı satan razı Yok mu eden doğru kelam *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Ne sihirdir ne keramet El çabukluğu marifet Sabrın sonu da selamet Doğdun sabret ölürsün sabret *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Bağdat'tan geri dönmez mi Yapılırsa yanlış hesap? Vallahi çarşıya uymaz Beyimin yaptığı hesap *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Suya gider susuz gelir Bankerlerden aylık gelir Bu değirmenlerin suyu Nerden akar nerden gelir? *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Kel başına şimşir tarak Çuvala sığmıyor mızrak Dön önüne haline bak Bir mum al da derdine yak *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur

Yiyin Efendiler Bu sofracık, efendiler, halkımızın varı yoğu, hayatı Kan ağlayan, can çekişen halkımızın Bekler sizi efendiler önümüzde titrer durur Ama sakın çekinmeyin, yiyin, yutun, yiyin, yutun Yiyin, yutun, şapur şupur *** Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin Doyuncaya tıksırıncaya patlayıncaya kadar yiyin Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin *** Verir bu fukara memleket nesi var nesi yoksa hepsini Verir malını, canını, umudunu, düşünü Rahatını, sağlığını, içinin bütün ateşini Hadi, hadi yuvarlayın, düşünmeyin haram mıdır, helal mi? *** Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin Doyuncaya tıksırıncaya patlayıncaya kadar yiyin Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin *** Hepsi bu nazlı beylerindir ne varsa ortalıkta Soy, sop, onur, düğün, oyun, konak, saray, caka Hepsi sizin efendiler, konak da, saray da, gelin de, alay da Hepsi sizin, hepsi sizin, hem hazır lop kolayca *** Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin *** Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak Yarın sönmüş bakarsınız bugün çıtırdayan ocak Hazır mideler sağlam, hazır mideler sıcak Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak, çanak *** Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin *** Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin *** Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin

Bu Biçim (plak) Hiç bir kadın hiç bir erkeği Ve hiç bir erkek hiç bir kadını Bu biçim bu biçim sevmedi *** Yokluğu ekmeğe katık edip Sevgiyi açlığa eklemedi Gözyaşlarının hiç bir teki Bu biçim düşmedi *** Böylesine dolu dolu dolu ağlamadı Hiç bir kucakta hiç bir baş Ve hiç bir elveda bugüne dek Bu biçim söylenmedi *** Hiç bir akşam o akşam gibi Kanarcasına batmadı o güneş Ve hiç bir güneş onlari bir daha Bu biçim bu biçim bu biçim görmedi *** Hiç bir kadın dedim ya hiç bir erkeği Ve hiç bir erkek hiç bir kadını Bu biçim bu biçim bu biçim sevmedi