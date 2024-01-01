Sürgün Şarkı Sözleri
Rafet El Roman Sürgün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman Sürgün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sürgün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gece vakti olunca
Kapı tak tak çalınca
Kim var? Kim var orda?
Kim var? (Kim var orda?)
Gece vakti olunca
Cama tık tık vurunca
Kim var? Kim var orda?
Kim var? (Kumral bomba)
*
Kumral bomba gözleri ela sözleri bela
Yine çıktın karşıma
Ne işler açtın başıma
Artık bitmişti hani
Oldu mu şimdi yani
*
Kumral bombam bam bam bam of
Kumral bombam bam bam bam hey
*
Kaç yıl geçti ardından
Bitmek bilmedi sevdan
Kaç yıl geçti ardından
Uslanmaz mi hiç insan
Kumral belam
-
Ben yar kendimi bildim bileli
Bir sana aşık sana deli
Seninle açtığım bu gözleri
Seninle kaparım ancak
***
Yar kendimi bildim bileli
Bir sana aşık sana deli
Seninle açtığım bu gözleri
Seninle kaparım ancak
***
Dur durak bilmez bu gönül
Koşar peşinden ah bir ömür
Son demindeyken hayatın
Neden bu sürgün
***
Bilirim seni sevdim zamansız
Sen sabırsız ben bir arsız
Hiç utanmadık inan
Seninle sevişirken
***
Gel yalan yok ki içimde
Sen tanımadın mı onca sene
Düşlerimden kalktım hep
Sana uyandım sadece
***
Ben yar kendimi bildim bileli
Bir sana aşık sana deli
Seninle açtığım bu gözleri
Seninle kaparım ancak
***
Yar kendimi bildim bileli
Bir sana aşık sana deli
Seninle açtığım bu gözleri
Seninle kaparım ancak
***
Gel yalan yok ki içimde
Sen tanımadın mı onca sene
Düşlerimden kalktım hep
Sana uyandım sadece
***
Ben yar kendimi bildim bileli
Bir sana aşık sana deli
Seninle açtığım bu gözleri
Seninle kaparım ancak
***
Yar kendimi bildim bileli
Bir sana aşık sana deli
Seninle açtığım bu gözleri
Seninle kaparım ancak
-
Yalan yalan gözlerimdeki inan
Beni senden ayırır bu yürek
Ben aşkı gizlediğim gibi serden
***
Bir an dalıp kendini unutup
Dün gibi anılarla avunup
Biraz daha kopuyorum senden
***
Durup düşünmek yetmiyor artık
Seni istiyor her gece bu beden
Kaçıp gitsek çok uzaklara
Sen ve ben
***
Yalancı şahidimdir ay benim
Her gece denize vurur yakamoz
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
***
Yalancı şahidimdir ay benim
Her gece denize vurur yakamoz
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
***
Yalan değil sözlerimdeki inan
Eli mahkum susuyor bu yürek
Ben ahımı çekiyorum derinden
***
Bir an kızıp her şeye küsüyor
Alıp kendini yollara vuruyor
Biraz daha soğuyorum senden!
***
Durup düşünmek yetmiyor artık
Seni istiyor her gece bu beden
Kaçıp gitsek çok uzaklara
Sen ve ben
***
Yalancı şahidimdir ay benim
Her gece denize vurur yakamoz
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
***
Yalancı şahidimdir ay benim
Her gece denize vurur yakamoz
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
***
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
***
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Ben aşkı senle yaşayamazsam
***
Durup düşünmek yetmiyor artık
Seni istiyor her gece bu beden
Kaçıp gitsek çok uzaklara
Sen ve ben
***
Yalancı şahidimdir ay benim
Her gece denize vurur yakamoz
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
***
Yalancı şahidimdir ay benim
Her gece denize vurur yakamoz
Ben aşkı senle yaşayamazsam
Varsın olmasın
-
-
Sürme gözlüm selvi boylum
Güzel yüzlüm tatlı huylum
Ah şu gözler seni özler
*
Hasretinle yanıyorum
Beni merak ediyorsan
Hatrımı soruyorsan
Ne huzurum ne neşem var
*
Hasretinle yanıyorum
Deli dolu hayat geldi geçti
Bu aşk bu bahar oldu bitti
Deme bana ne olur sevdiceğim ahhhhhh
*
Hasretinle yanıyorum
Deli dolu hayat geldi geçti
Bu aşk bu bahar oldu bitti
Deme bana ne olur sevdiceğim ahhhhhh
*
Hasretinle yanıyorum
Kara saçlı ince belli
Çok zariftir hem yürekli
Günler geçer sefa seyran
*
Ah bu gönlüm sana hayran
Zaman zaman aklım eser
Dolaşırım birer birer
Seni bana hatırlatan
*
O yerlerde ömrüm geçer
*
Deli dolu hayat geldi geçti
Bu aşk bu bahar oldu bitti
Deme bana ne olur sevdiceğim ahhhhhh
Hasretinle yanıyorum
*
Deli dolu hayat geldi geçti
Bu aşk bu bahar oldu bitti
Deme bana ne olur sevdiceğim ahhhhhh
Hasretinle yanıyorum
*
Ni nan nina ooh
Ni nan nina ooh
Ni nan nina ooh
*
Deli dolu hayat geldi geçti
Bu aşk bu bahar oldu bitti
Deme bana ne olur sevdiceğim ahhhhhh
Hasretinle yanıyorum
*
Deli dolu hayat geldi geçti
Bu aşk bu bahar oldu bitti
Deme bana ne olur sevdiceğim ahhhhhh
-
Daha once yaşayanlar
Ne kadar boşmuş
Seni görünce anladım
Basima kaynar sular dokuldu birden
Seni gec gordugume yazarım
Açıldı bak gemiler
Denizin ortasında ne hoşsun
Kumsallar seninle guzel
Sana doyamazsam yanarım
Açıldı bak gemiler
Denizin ortasında ne hoşsun
Yasamak seninle guzel
Beni anlamazsan yanarım
Daha once yasananlar
Ne kadar boşmuş
Seni bulunca anladın
Bugunu yaşamanın sevinci yeter
Sana doyamazsam yanarım
Açıldı bak gemiler
Denizin ortasında ne hossun
Sevismek seninle guzel
Sana sarilmazsam yanarım
Açıldı bak gemiler
Denizin ortasında ne hoşsun
Yaşamak seninle guzel
Beni anlamazsan yanarım(2)
Açıldı bak gemiler
Denizin ortasında ne hossun
Sevismek seninle guzel
Sana sarilmazsam yanarım
Açıldı bak gemiler
Denizin ortasında ne hoşsun
Yaşamak seninle guzel
Beni anlamazsan yanarım
Kaynak: Musixmatch
-
Birgün yaralı ve yorgun
Kapına yığılıp kalırsam
Hala kırgın da baksam
Sen aldırma ne olursun
Kal desen kalamam gidiyorum
*
Gençliğin baharında
En verimli çağımda
En güzel yaşımda
Hüzünlere esir oldum
Gençliğin baharında
En verimli çağımda
En güzel yaşımda
Hüzünlere esir oldum
*
Hayat gözümüzde kaldı
Yaşanan yüzümüzde duruyor
Acılar sinmiş sesimize
Anılar leke tutmuş içimizde
Unut desen unutamam gidiyorum
Gençliğin baharında
En verimli çağımda
En güzel yaşımda
Hüzünlere esir oldum
Gençliğin baharında
En verimli çağımda
En güzel yaşımda
Hüzünlere esir oldum
Gençliğin baharında
En verimli çağımda
En güzel yaşımda
Hüzünlere esir oldum
-
Yeni bir gün doğuyor
Yine yoksun yanımda
Zavallı gönlüm anladı
Mahkumum yanlızlığa
*
Yapa yanlız yaşıyorum
Ruhumla baş başa
Karanlıklar içinden
Haykırıyorum son defa
Dön dön bebeğim ne olursun dön dön kollarıma
*
Yine bir gün batıyor
Yine göz yaşlarımla
Zavallı gönlüm ağlıyor
Sensizlik çok zor bana
*
Yapayanlız yaşıyorum
Ruhumla baş başa
Karanlıklar içinden
Haykırıyorum son defa
Dön dön bebeğim ne olursun dön dön kollarıma
-
Gönlümün kapısı kapalıydı
Gelip geçici aşklardan usandı
Bir daha asla sevemem sandım
Seni yaşadıktan sonra yanıldım
*
Güllerle laleler açıyordu
Rengârenk kelebekler uçuyordu
Yemyeşil çimenlerin üzerinde
Kumrular gibi sevişirdik
*
Eyvah
Bu güzellik, bu şirinlik senin mi?
O gülüşler, öpücükler benim mi?
Eyvah
*
Eyvah
Seviyorum, özlüyorum hâlâ
Gözlerimde tütüyorsun, sevdam
Eyvah
*
Kısmetimle saadetim elinde
Seni diliyorum kaderimde
Fırtınalar eser kopar içimde
Ateş gibi tutuşur yüreğimde
*
Güllerle laleler açıyordu
Rengârenk kelebekler uçuyordu
Yemyeşil çimenlerin üzerinde
Kumrular gibi sevişirdik
*
Eyvah
Bu güzellik, bu şirinlik senin mi?
O gülüşler, öpücükler benim mi?
Eyvah
*
Eyvah
Seviyorum, özlüyorum hâlâ
Gözlerimde tütüyorsun, sevdam
Eyvah
*
Güllerle laleler açıyordu
Rengârenk kelebekler uçuyordu
Yemyeşil çimenlerin üzerinde
Kumrular gibi sevişirdik
*
Eyvah
Bu güzellik, bu şirinlik senin mi?
O gülüşler, öpücükler benim mi?
Eyvah
*
Eyvah
Seviyorum, özlüyorum hâlâ
Gözlerimde tütüyorsun, sevdam
Eyvah
-
Sonunda bitti isyanlar içinde
Sevgimiz gibi kavgamız büyüktü
Sonunda bitti acılar ağında
Merhametsizce hüzünler selinde
Hala senden bir şeyler var
Aklımda resimler kalbimde izler
Hala kalan bir şeyler var
Her baktığımda çocuklarıma
Sonunda bitti sözlerde yalanla
Yüzlerde utançla öfke, kin, inatla
Sonunda bitti ayrı diyarda
Hasret kahırla nefret gözyaşıyla
Hala senden bir şeyler var
Aklımda resimler kalbimde izler
Hala kalan bir şeyler var
Her baktığımda çocuklarıma
Sonunda bitti zor bir zamandı
Artık alıştım yeniden başladım