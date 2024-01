Rafet El Roman

Kara haber tez duyulur, "Unutsun beni." demişsin Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana *** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? *** Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana *** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? *** Kırıldı kanadım kolum, ne yerim var ne yurdum Gurbet ele düştü yolum yuvasız kuşlar misali Selvi boylum senin için katlanırım bu yazgıya Böyle yazmışsa Yaradan kara toprak yeter bana *** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?

Her hüsranla biten hikayenin ardından Sayfayı çevirince başlanmazmış sil baştan Sandım ki artık her şey geride kaldı Temiz bir sayfa, yeni bir şans Artık hep aydınlık * Her hüsranla biten hikayenin ardından Sayfayı çevirince başlanmazmış sil baştan Sandım ki artık herşey geride kaldı Temiz bir sayfa, yeni bir şans Artık hep aydınlık * Ben mutlu sonlar peşinde Düşerken bu yollara Tahmin etmezdim bir an Kendimi uçurumun kıyısında Sen uğurlarken elinle Bıraktın bir kırık kalp Sandın yeni bir dünyaya açıldı * Her hüsranla biten hikayenin ardından Sayfayı çevirince başlanmazmış sil baştan Sandım ki artık herşey geride kaldı Temiz bir sayfa, yeni bir şans Artık hep aydınlık * Ben mutlu sonlar peşinde Düşerken bu yollara Tahmin etmezdim bir an Kendimi uçurumun kıyısında Sen uğurlarken elinle Bıraktın bir kırık kalp Sandın yeni bir dünyaya açıldı * Ben mutlu sonlar peşinde Düşerken bu yollara Tahmin etmezdim bir an Kendimi uçurumun kıyısında Sen uğurlarken elinle Bıraktın bir kırık kalp Sandın yeni bir dünyaya açıldı