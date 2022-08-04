Rafet El Roman

Mecnun Şarkı Sözleri
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Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var
***
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım, yaralarımsın
Senden başka kimim var
***
Dünya yıkılsa üzerime
Son sözüm yine iki kelime
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım
***
Dünya yıkılsa üzerime
Son sözüm yine iki kelime
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım
***
Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var
***
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım, yaralarımsın
Senden başka kimim var
***
Yemin verdim, gitmem bir yere
Taş olup kırılsam bin kere
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım
***
Yemin verdim, gitmem bir yere
Taş olup kırılsam bin kere
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım
***
Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var
***
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım, yaralarımsın
Senden başka kimim var
***
Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var
***
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım, yaralarımsın
Senden başka kimim var
***
Senden başka kimim var
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