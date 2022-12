Rafet El Roman

Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var *** Olmazsa olmazımsın Gözyaşım, yaralarımsın Senden başka kimim var *** Dünya yıkılsa üzerime Son sözüm yine iki kelime Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Dünya yıkılsa üzerime Son sözüm yine iki kelime Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var *** Olmazsa olmazımsın Gözyaşım, yaralarımsın Senden başka kimim var *** Yemin verdim, gitmem bir yere Taş olup kırılsam bin kere Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Yemin verdim, gitmem bir yere Taş olup kırılsam bin kere Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var *** Olmazsa olmazımsın Gözyaşım, yaralarımsın Senden başka kimim var *** Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var *** Olmazsa olmazımsın Gözyaşım, yaralarımsın Senden başka kimim var *** Senden başka kimim var