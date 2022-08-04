Gençliğin Gözyaşı Şarkı Sözleri
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Rafet El Roman
Gençliğin Gözyaşı
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Yine mi bela yine mi bela
Nedir çektiğimiz
Bize bu ceza bize bu ceza
Ağır ey Tanrım
***
Bize de bir şans bize de bir şans
Tanı ey kaderim
Fazla yaşamam fazla yaşamam
Ah şu gençliğim...
***
Leyla... Leyla
Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara
Leyla... Leyla
Sarılsam sana canım dalsam rüyalara
***
Sana gelemem seni sevemem
Soramıyorum seni
Bizi bu yöre bizi bu töre
Bir araya getirmez
***
Sana da yazık bana da yazık
Yazık her şeye
Bu kara bela bu kara ceza
Nedir çektiğimiz
***
Leyla... Leyla
Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara
Leyla... Leyla
Sarılsam sana canım dalsam rüyalara
***
Sen gideli Leylam karardı dünyam
Hiç yaşamadım bir şey anlamadım
Sen gideli Leylam karardı dünyam
Hiç yaşamadım bir şey anlamadım
***
Leyla... Leyla
Sarılsam sana canım dalsam rüyalara
Leyla... Leyla
Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara
***
Leyla... Leyla
Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara
Leyla... Leyla
Leylaaaaaam
-
Sen bilemezsin, ne çektiriyor
Yokluğun bana sevgilim
Bitmez sorular
Uzar geceler
O düşünceler, üzüntüler
***
Sen gençliğimin, büyük parçası
Sen gençliğimin, anlamı
Biz neler neler, yaşadık beraber
Kalın bir roman kitap gibi
***
Sen gittiğin an, çaresiz kalır
Aklım karışır, rahat edemem
Moralim bozulur, canım sıkılır
Sen bilemezsin daha neler
***
Bak ne diyorum, gizlemiyorum
Sensiz yaşamak zor geliyor bana
Her an içimdesin
Her an kalbimdesin
Seni seviyorum, seviyorum
***
Sensiz yaşayamam
Sensiz hiç olamam
Sensiz yaşamak zor geliyor bana
Her an içimdesin
Her an kalbimdesin
Seni seviyorum, seviyorum
***
Ve ooo an gelirde
İşte o an, ben yaşayamam
Hangi yönünü, çok seviyorum?
***
Biliyor musun sevgilim?
Biraz içince
Başın dönünce
Anlatınca bana, o halini
***
Sonra dalınca, derin bakışınca
Gözlerindeki, o sevinç
Bana sarılınca, sonra sorunca
Ne kadar seni sevdiğimi
***
Sen gittiğin an, biter cesaretim
Uzar hedeflerim, hayallerim
Bitmez sorular, dinmez kederim
O düşünceler, üzüntüler
***
Bak ne diyorum, gizlemiyorum
Sensiz yaşamak zor geliyor bana
Her an içimdesin
Her an kalbimdesin
Seni seviyorum, seviyorum
***
Sensiz yaşayamam
Sensiz hiç olamam
Sensiz yaşamak zor geliyor bana
Her an içimdesin
Her an kalbimdesin
Seni seviyorum, seviyorum
**
Ve ooo an gelirde
İşte o an, ben yaşayamam
***
Ve ooo an gelirde
İşte o an, ben yaşayamam
***
Ve ooo an gelirde
İşte o an, ben yaşayamam
-
Elimde yine kalemim
Yazıyorum seni sayfalara
Seneler, seneler
Kitap olmuş anılarla
***
Gizlesem hiç fayda etmez
Söylesem de daha beter
Sorma neden?
Sorma neden?
En derinden en son arzum
Şu halinde sana yakın olsam yeter
Sorma neden?
***
Neden geceler bu kadar sessiz?
Neden rüyalar, neden bu kadar uzak?
Neden derler iyiler çok yaşamaz?
Al bu canım senin, al senin olsun
***
Gizlesem hiç fayda etmez
Söylesem de daha beter
Sorma neden?
Sorma neden?
En derinde en son arzum
Şu halinde sana yakın olsam yeter
Sorma neden?
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