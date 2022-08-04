Rafet El Roman

Leyla Yine mi bela yine mi bela Nedir çektiğimiz Bize bu ceza bize bu ceza Ağır ey Tanrım *** Bize de bir şans bize de bir şans Tanı ey kaderim Fazla yaşamam fazla yaşamam Ah şu gençliğim... *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara *** Sana gelemem seni sevemem Soramıyorum seni Bizi bu yöre bizi bu töre Bir araya getirmez *** Sana da yazık bana da yazık Yazık her şeye Bu kara bela bu kara ceza Nedir çektiğimiz *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara *** Sen gideli Leylam karardı dünyam Hiç yaşamadım bir şey anlamadım Sen gideli Leylam karardı dünyam Hiç yaşamadım bir şey anlamadım *** Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Leylaaaaaam

Seni Seviyorum Sen bilemezsin, ne çektiriyor Yokluğun bana sevgilim Bitmez sorular Uzar geceler O düşünceler, üzüntüler *** Sen gençliğimin, büyük parçası Sen gençliğimin, anlamı Biz neler neler, yaşadık beraber Kalın bir roman kitap gibi *** Sen gittiğin an, çaresiz kalır Aklım karışır, rahat edemem Moralim bozulur, canım sıkılır Sen bilemezsin daha neler *** Bak ne diyorum, gizlemiyorum Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Sensiz yaşayamam Sensiz hiç olamam Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam Hangi yönünü, çok seviyorum? *** Biliyor musun sevgilim? Biraz içince Başın dönünce Anlatınca bana, o halini *** Sonra dalınca, derin bakışınca Gözlerindeki, o sevinç Bana sarılınca, sonra sorunca Ne kadar seni sevdiğimi *** Sen gittiğin an, biter cesaretim Uzar hedeflerim, hayallerim Bitmez sorular, dinmez kederim O düşünceler, üzüntüler *** Bak ne diyorum, gizlemiyorum Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Sensiz yaşayamam Sensiz hiç olamam Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum ** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam