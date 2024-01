Rafet El Roman

Sonbahar döküyor yapraklarını artık Sır gibi saklasa ne olur ne değişir Eninde sonunda hüzne dönüşür her şey İlahi aşk dedim mecnun gibi sevdim Bir şehir bin şiir kül oldu görmedin Ermiş oluyor da insan bu yolda kavuşamıyor Bir umuda tutunup bazen kader deyip Kaç kere aldanıp derde düşüp ağladık İnsan en çok da aşka inanıyor Zor, kalsan da gitsen de olmuyor * Çok sevdim seni ben canım yanıyor Zor, yalanlar ayrılıklar arasında Her bir şeyin adı şimdi unutmak mı oldu Leyla? İlahi aşk dedim mecnun gibi sevdim * Bir şehir bin şiir kül oldu görmedin Ermiş oluyor da insan bu yolda kavuşamıyor Bir umuda tutunup bazen kader deyip Kaç kere aldanıp derde düşüp ağladık * İnsan en çok da aşka inanıyor Zor, kalsan da gitsen de olmuyor Çok sevdim seni ben canım yanıyor Zor, yalanlar ayrılıklar arasında Her bir şeyin adı şimdi unutmak mı oldu Leyla?