Rafet El Roman

Mecnun Şarkı Sözleri
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Sonbahar döküyor yapraklarını artık
Sır gibi saklasa ne olur ne değişir
Eninde sonunda hüzne dönüşür her şey
İlahi aşk dedim mecnun gibi sevdim
Bir şehir bin şiir kül oldu görmedin
Ermiş oluyor da insan bu yolda kavuşamıyor
Bir umuda tutunup bazen kader deyip
Kaç kere aldanıp derde düşüp ağladık
İnsan en çok da aşka inanıyor
Zor, kalsan da gitsen de olmuyor
*
Çok sevdim seni ben canım yanıyor
Zor, yalanlar ayrılıklar arasında
Her bir şeyin adı şimdi unutmak mı oldu Leyla?
İlahi aşk dedim mecnun gibi sevdim
*
Bir şehir bin şiir kül oldu görmedin
Ermiş oluyor da insan bu yolda kavuşamıyor
Bir umuda tutunup bazen kader deyip
Kaç kere aldanıp derde düşüp ağladık
*
İnsan en çok da aşka inanıyor
Zor, kalsan da gitsen de olmuyor
Çok sevdim seni ben canım yanıyor
Zor, yalanlar ayrılıklar arasında
Her bir şeyin adı şimdi unutmak mı oldu Leyla?