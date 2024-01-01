Rafet El Roman

Mümkün Değil Bilsem döneceğini arz değil hakikaten Bir zaman can dediğim o insan Arada neler oldu, ne yaşandıysa lakin İçimdeki ses bana olmaz diyor * Biliyoruz yanıldık yolumuzun sonunda Yeniden görüşmemiz mümkün değil Biliyoruz yanıldık yolumuzun sonunda Yeniden görüşmemiz mümkün değil * Eğer desen sebebini, inanmıyorum anlasın Aramızda ne yaşandı, hep isterim öyle kalsın Bu hüzünlü boş manzara ikimizin eseridir O da bilir görüşmemiz mümkün değil * Eğer desen sebebini, inanmıyorum anlasın Aramızda ne yaşandı, hep isterim öyle kalsın Bu hüzünlü boş manzara ikimizin eseridir O da bilir görüşmemiz mümkün değil * Belki de yanılıyorum, kim bilir ne olacak Yüreğim dur diyor, susamıyorum Geçmişin izi ağır, söylesem ne değişir? İçimdeki ses bana olmaz diyor * Biliyoruz yanıldık yolumuzun sonunda Artık görüşmemiz mümkün değil Biliyoruz yanıldık bu yolun sonunda Yeniden görüşmemiz mümkün değil * Eğer desen sebebini, inanmıyorum anlasın Aramızda ne yaşandı, hep isterim öyle kalsın Bu hüzünlü boş manzara ikimizin eseridir O da bilir görüşmemiz mümkün değil * Eğer desen sebebini, inanmıyorum anlasın Aramızda ne yaşandı, hep isterim öyle kalsın Bu hüzünlü boş manzara ikimizin eseridir O da bilir ki artık mümkün değil

Ayrılık Tam bir yıl oldu bak bugün Ayrılalı senle gülüm Üzülmediğim bir gün olmadı *** Çok denedim unutmayı Başka biriyle olmayı Geçmeyince olmuyor işte *** Şimdi yine yapayalnızım Kendi kendime diyorum İsteseydi dönerdi çoktan *** Aşk acısı başka bir şey Akıl mantık erişmiyor Gönül kabul razı görmüyor *** En acısı da yarın bir gün Başka birisiyle görürüm En sonuncusu yıkımım olur ** Olmuyor, olmuyor Bu ayrılık nasıl zor Geçmiyor, geçmiyor Bu ayrılık öyle zor *** Yaz sonbahar kış geliyor Lapa lapa kar yağıyor Sevdiğini insan özlüyor *** Şimdi yanında olmalı Sımsıkıca sarılmalı Onun bir yolunu bulmalı *** Hem canımda hem tenimde Öyle karıştın içimde Bende sadece aşk değilsin *** Gülüşlerinden anlamıştım İlk görüşte işte dedim Aşk dedikleri bu olmalı *** O koskoca sandığım aşk Şimdi bana öyle uzak İki ayrı bir dünya gibi *** Olmuyor, olmuyor Bu ayrılık nasıl zor Geçmiyor, geçmiyor Bu ayrılık öyle zor *** İtiraf etmem gerekir Derdi hüznü her şeyi Hayatım güzeldi seninle *** Tek taraflı duygularım Bezdiriyor benliğimi Rezilce sevmek benimkisi *** Olmuyor, olmuyor Bu ayrılık nasıl zor Geçmiyor, geçmiyor Bu ayrılık öyle zor *** Olmuyor, olmuyor Bu ayrılık nasıl zor

Can Bedenden Çıkmayınca Kara haber tez duyulur, "Unutsun beni." demişsin Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana *** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? *** Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana *** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? *** Kırıldı kanadım kolum, ne yerim var ne yurdum Gurbet ele düştü yolum yuvasız kuşlar misali Selvi boylum senin için katlanırım bu yazgıya Böyle yazmışsa Yaradan kara toprak yeter bana *** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?

Kalbine Sürgün Feat Ezo Kimilerine göre lazım değil aşk Kimilerine göre hain Ama ben seni çok Ben seni çok, çok sevdim *** Küçücük bir kalpten sana açılan Dünyalar kadar büyük bir ışık Ama ben seni çok Ben seni çok sevdim *** Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün *** Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün *** Kimilerine göre lazım değil aşk Kimilerine göre hain Ama ben seni çok Ben seni çok sevdim *** Sıcacık bir bakışın bana yetiyor Dünyalar benim oluyor Ama ben seni çok Ben seni çok, çok sevdim *** Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün *** Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil Benimki kalbine sürgün

Yadigar Susuyorum efil efil, içim içim çekiyorum Aniydi o gidişin, dönüşü yok biliyorum Ama hep, ama hep, ama hep aklımdasın Ölüm derin bir uyku, sabahın olmayacak Yatağın serin kuytu, güneşin doğmayacak Ama ben, ama ben, ama ben seninleyim Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık Ya sen geç ya ben erken kavuşamadık Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık Ya ben geç ya sen erken kavuşamadık Yadigar, bu aşkın bana yadigar Sözüm var ölene kadar Bu aşkın bana yadigar Yadigar, bu aşkım sana yadigar Sözüm var sonuna kadar Aşkım sana yadigar Gönlümü paylaşacak, canını bağlayacak Seni yar diye anan bir kimsen olmayacak Ama ben, ama ben, ama ben seninleyim Evrim zaman doluyor, artık kavuşmak çok zor Kader aşkla sınandık, başka hayata kaldık Ama sen, ama sen, ama sen benimlesin Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık Ya sen geç ya ben erken kavuşamadık Sen ve ben çok ezelden aşka kutsandık Ya ben geç ya sen erken kavuşamadık Yadigar, bu aşkın bana yadigar Sözüm var ölene kadar Bu aşkın bana yadigar Yadigar, bu aşkım sana yadigar Sözüm var sonuna kadar Aşkım sana yadigar Yadigar, bu aşkın bana yadigar Bu ruhum kül olana kadar Bu aşkın bana yadigar

Kumsaldaki İzler Kumsallar boyunca bak ayak izlerimiz var Deniz bile silmemiş söyleyeyim mi neden Aşkımıza hürmetten * Sende yok bu hürmet, aşkımızı unuttun Benim olan o kalbi bahaneler bulup da Başka kalpte uyuttun * Benim kalbim ki beğenmez başka kimseyi Yalnız seni arar, izler neye yarar Benim gönlüm ki sevemez başka kimseyi * Yalnız seni yanar, izler neye yarar Deniz çoktan duruldu Kumsallar da boş artık * Birkaç iz kaldı bizden, söyleyeyim mi neden Aşkımıza hürmetten Yürüyelim yeniden silinmemiş izlerden * Deniz kumsalda görsün, dalga dalga sevinsin Sevdiğim sen nerdesin Benim kalbim ki beğenmez başka kimseyi * Yalnız seni arar, izler neye yarar Benim gönlüm ki sevemez başka kimseyi Yalnız sana yanar, izler neye yarar * Benim kalbim ki beğenmez başka kimseyi Yalnız seni arar, izler neye yarar

Körü Körüne Feat. Ender Gündüzlü Bir kader ki gözlerinde yazıp silmişim aşkı Bilmeliydim boşa inat sana teslim hayat Unutursun onu da herşey gibi geçip gider zamanla Kalır yüzü, kalır izi anılardan sana * Dilediğin kadar acıt canını, istersen vur kır geç Sende bu aşk bitmiyor, geçmez Bir kalp kaç kere kırılır, bir gül solar kaç kere İnan alıştı buna yürek * Körü körüne ölüyorum, Bu aşkla yürüyorum hala uçurumlara Senin için yaşanan bu hayat esaret Körü körüne sevişir mi yürek yeniden * Bir günah gibi gelir erken İkimize gereken tek şey cesaret Bir yalan ki dile gelirken acı verirmiş hep kalbe Savuruyor hayat, bize inat asla sitem etme * Unutursun onu da herşey gibi geçip gider zamanla Kalır yüzü, kalır izi anılardan sana Dilediğin kadar acıt canını, istersen vur kır geç Sende bu aşk bitmiyor, geçmez * Bir kalp kaç kere kırılır, bir gül solar kaç kere İnan alıştı buna yürek Körü körüne ölüyorum, Bu aşkla yürüyorum hala uçurumlara * Senin için yaşanan bu hayat esaret Körü körüne sevişir mi yürek yenden Bir günah gibi gelir erken İkimize gereken tek şey cesaret Körü körüne ölüyorum, * Bu aşkla yürüyorum hala uçurumlara Senin için yaşanan bu hayat esaret Körü körüne sevişir mi yürek yeniden Bir günah gibi gelir erken İkimize gereken tek şey cesaret

Yollar Her hüsranla biten hikayenin ardından Sayfayı çevirince başlanmazmış sil baştan Sandım ki artık her şey geride kaldı Temiz bir sayfa, yeni bir şans Artık hep aydınlık * Her hüsranla biten hikayenin ardından Sayfayı çevirince başlanmazmış sil baştan Sandım ki artık herşey geride kaldı Temiz bir sayfa, yeni bir şans Artık hep aydınlık * Ben mutlu sonlar peşinde Düşerken bu yollara Tahmin etmezdim bir an Kendimi uçurumun kıyısında Sen uğurlarken elinle Bıraktın bir kırık kalp Sandın yeni bir dünyaya açıldı * Her hüsranla biten hikayenin ardından Sayfayı çevirince başlanmazmış sil baştan Sandım ki artık herşey geride kaldı Temiz bir sayfa, yeni bir şans Artık hep aydınlık * Ben mutlu sonlar peşinde Düşerken bu yollara Tahmin etmezdim bir an Kendimi uçurumun kıyısında Sen uğurlarken elinle Bıraktın bir kırık kalp Sandın yeni bir dünyaya açıldı * Ben mutlu sonlar peşinde Düşerken bu yollara Tahmin etmezdim bir an Kendimi uçurumun kıyısında Sen uğurlarken elinle Bıraktın bir kırık kalp Sandın yeni bir dünyaya açıldı