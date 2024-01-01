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7/24 Dinle Yadigar

Yadigar Şarkı Sözleri

Rafet El Roman Yadigar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman Yadigar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yadigar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman

Rafet El Roman

Yadigar

  • Mümkün Değil

  • Ayrılık

  • Can Bedenden Çıkmayınca

  • Kalbine Sürgün Feat Ezo

  • Yadigar

  • Kumsaldaki İzler

  • Körü Körüne Feat. Ender Gündüzlü

  • Yollar

  • İstersen

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