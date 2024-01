Rafet El Roman

Ömrümün Sahibi Bende kaybolanı Sende bulmak güzel Yitip unutulanı Sende görmek güzel Güzel demek yetmez Muhteşem olmalıyız Bakir bir yere Seninle varmalıyız Bir umut gözlediğim Yıllardır beklediğim Kalbimin sahibisin sen Çırpınıyor yüreğim Ferman buyur ölürüm Ömrümün sahibisin sen Duy şu kalbimin vurduğu sesi Dilerim bitmesin bu tutku, sevgi Kulak ver dilimden dökülen sözlere Bir söz, bir evet bana versene Evlenir misin benimle Kader, kıymet budur Kısmet buna derim Mutluluksa dileğim Seninle yaşamalı Yaşamakla bitmez Muhteşem olmalıyız Mucize bir yere Seninle varmalıyız Bir umut gözlediğim Yıllardır beklediğim Kalbimin sahibisin sen Çırpınıyor yüreğim Ferman buyur ölürüm Ömrümün sahibisin sen Duy şu kalbimin vurduğu sesi Dilerim bitmesin bu tutku, sevgi Kulak ver dilimden dökülen sözlere Bir söz, bir evet bana versene Evlenir misin benimle

Sevdim Ama Sonu Yoktu İlk bakışımda gözlerine Öyle dalıp kalmışım ki orda İlk öpüşümde dudaklarından Bir tadına kapıldım ki sorma Göremedim (göremedim) içindeki ihaneti Sevdim ama biliyordum sonu yoktu Ben aşkın ahını yasını bilirim Bana ettiğinle yana kaldım Pişman olur dönersen bir gün geri Ben ellerin olacağım Şimdi ben ne yapayim? Her gece yoluna mı bakayim? İhanetinle içim içim Kimlere derdimi yanayım? Şimdi ben neyleyeyim? Bu şehri ateşe mi vereyim? İhanetinle yana yana Bu ömrü heba mı edeyim? Göremedim (göremedim) içindeki ihaneti Sevdim ama biliyordum sonu yoktu Ben aşkın ahını yasını bilirim Bana ettiğinle yana kaldım Pişman olur dönersen bir gün geri Ben ellerin olacağım Şimdi ben ne yapayim? Her gece yoluna mı bakayim? İhanetinle içim içim Kimlere derdimi yanayım? Şimdi ben neyleyeyim? Bu şehri ateşe mi vereyim? İhanetinle yana yana Bu ömrü heba mı edeyim? Aaaah ben ne yapayim? Her gece yoluna mı bakayim? İhanetinle içim içim Kimlere derdimi yanayım? Aaaah ben neyleyeyim? Bu şehri ateşe mi vereyim? İhanetinle yana yana Bu ömrü heba mı edeyim?

Aşk-ı Virane (Düet Yusuf Güney) Aşk bir kalbin içinde ağlıyor aşk Sızım sızım sızlatıyor ellerinden kaçılmıyor Virane ettin bıraktın aşk * Unutmalı artık bir anlamı yok Sevmeyi bilmeyen birini anlamak ne zor Sensizliği kabul eden bir kalp mutlu olmazsın Bu katlanılmaz gururlarla sende başa çıkamazsın Giden o olsun terkedende Artık zaman hakikatle yüzleşmekte * Aşk bir kalbin içinde ağlıyor aşk Sızım sızım sızlatıyor ellerinden kaçılmıyor Virane ettin bıraktın aşk * Aşk bir kalbin içinde ağlıyor aşk Sızım sızım sızlatıyor ellerinden kaçılmıyor Virane ettin bıraktın aşk

Son Veda Ne dindim, ne duruldum Her yoklugu unuttum Ne varsa sende buldu bu kalp Ne günlere kaldi bu can Dayandi durdum Döner, sabir dedim bu yürek Gel görki senden önce ben hic kimseye Böylesine deli asik olmadim Ne varsa gecmiste, kalan seninle yaşanan Gözlerimden geciyor simdi Bir zaman gecmis asklardan Bir siir kitap okursan, hatirla Seni sonsuz ve yalansiz Karsiliksiz, amansiz, seven var Gönül her gün bir yerinden Yaralandi sen giderken, onutma Bir düs, bir yaprak gibi Savruldu gör su ömrü ugrunda Ooof oooof ... Ne yildım, ne kirildim Gururla direndim Sana deger dedim hergün Gel görki senden önce ben hic kimseye Böylesine deli asik olmadim Ne varsa gecmiste, kalan seninle yaşanan Gözlerimden geciyor simdi Bir zaman gecmis asklardan Bir siir kitap okursan, hatirla Seni sonsuz ve yalansiz Karsiliksiz, amansiz, seven var Gönül her gün bir yerinden Yaralandi sen giderken, onutma Bir düs, bir yaprak gibi Savruldu gör su ömrü ugrunda Ooof oooof ... Bilmiyorsun ne haldeyim? Kan revan icinde kalbim Tepeden tirnaga yaniyorum Ucurumun diplerinde bedenim Betonlar düsüyor sanki bagrima Bir bir agaclar devriliyor Simdi tam basucumda Ne olursun ya dön gel! Ya beni de al yanina! Kim bilir belki bu sonuncu günüm Sana sön sözüm, Son vedam ...

Seni Seviyorum (Düet Sinem) Sen bilemezsin ne çektiriyor Yokluğun bana sevgilim Bitmez sorular Uzar geceler O düşünceler, üzüntüler Sen gençliğimin büyük parçası Sen gençliğimin anlamı Biz neler neler yaşadık beraber Kalın bir roman kitap gibi Sen gittiğin an, çaresiz kalır Aklım karışır rahat edemem Moralim bozulur, canım sıkılır Sen bilemezsin daha neler Bak ne diyorum, gizlemiyorum Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum Sensiz yaşayamam Sensiz hiç olamam Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum Ve o an gelirde İşte o an, ben yaşayamam Hangi yönünü çok seviyorum? Biliyor musun sevgilim? Biraz içince Başın dönünce Anlatınca bana o halini Sonra dalınca, derin bakışınca Gözlerindeki o sevinç Bana sarılınca, sonra sorunca Ne kadar seni sevdiğimi Sen gittiğin an, biter cesaretim Uzar hedeflerim, hayallerim Bitmez sorular, dinmez kederim O düşünceler üzüntüler Bak ne diyorum, gizlemiyorum Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum Sensiz yaşayamam Sensiz hiç olamam Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum Ve o an gelirde İşte o an, ben yaşayamam Ve o an gelirde İşte o an, ben yaşayamam Ve o an gelirde İşte o an, ben yaşayamam

Yaşananlar Anlatılmaz (Sen Gidince) [1. Bölüm] Bana baka baka gitmeseydin Seni düşünmemek, olanlara üzülmemek çok zor Geçen yıllara ağladım yana yana sen giderken Seni anlamak ya da seni unutmak çok zor * Apansız acıyor içimde kalbimin kırıkları Ezik bir yüreğin önünde gururumun ağıtları Yokluğunla yandı durdum, kırık dökük bir kalbe mahkum Böyle sevgi, tutku olmaz, ne söylesem de anlatılmaz Bir kış oldu, geçti bir yaz Ney ile ilesem de bu kalp unutmaz Yaşananlar anlatılmaz * Yüzün, ellerin nemli, ıslak gözlerin hep aklımda Durup, kalıp bakışlarım, dönüp sana koşuşlarım bu yüzden Beni sara sara, bana baka baka gitme n'olur Nedir alıp koparan beni senden ayıran, söyle * Apansız acıyor içimde kalbimin kırıkları Ezik bir yüreğin önünde gururumun ağıtları Yokluğunla yandı durdum, kırık dökük bir kalbe mahkum Böyle sevgi, tutku olmaz, ne söylesem de anlatılmaz Bir kış oldu geçti bir yaz Neylesem de bu kalp unutmaz Yaşananlar anlatılmaz

Aşkından Haber Ver Kim bilir ömrümün kaçıncı telaşı Sevgilim uğruna döktüğüm gözyaşı Şimdi yoksun diye düştüm bir hallere Kimse yokluğunda bunca özlenmedi * Olur ya bilmeden kırdıysam kalbini Bağışla bin kere bu ömrü halimi Nasıl unutsun yürek sevdiyse bir kere Çıkmayınca fikrin aklım bedeninden * Vur kır geç bu kalbi emrindir Her kahrın gönül kabulümdür Sen koş gel yeter ki Aşkından haber ver * Vur kır geç bu kalbi emrindir Her kahrın gönül kabulümdür Sen var dur yeter ki Saadetsen haber ver * Bir bir ayıkladın içimde ne varsa Şimdi bir sen varsın gerisi boş yalan Ne gizli ne saklım en acı en hazin Her türlü cefaya sevgilim razıyım * Olur ya bilmeden kırdıysam kalbini Bağışla bin kere bu ömrü halimi Nasıl unutsun yürek sevdiyse bir kere Çıkmayınca fikrin aklım bedeninden * Vur kır geç bu kalbi emrindir Her kahrın gönül kabulümdür Sen koş gel yeter ki Aşkından haber ver * Vur kır geç bu kalbi emrindir Her kahrın gönül kabulümdür Sen var dur yeter ki Saadetsen haber ver

Ne Oldu O Günlere Ne oldu o günlere, gülen yüzler gözlere? Sürüyor vahimlere beni bu hâlin Her gidişin bir ölüş, öyle derin öyle geniş Aç bu kalbi, gör bak seni sevmek neymiş * Yok yok, yalansa eğer unut ne varsa Bu kaçıncı pişmanlığım, aldanışım aşka? Derya dibindeki yangınlar kadar vahimsin Keskin poyrazlar gibi soğuk zalimsin * Bilinmez bu yâr yolu, bilinmez sonu Bu firar veda boyu, sürer yokluğu Her yer kor ateşten şimdi ibaret Bilinmez ne kadar ah dayanır yürek * Bilinmez ne kadar of dayanır yürek Ne güzeldi o günler, ne büyüktü hayaller Söyle ne oldu bitti, şimdi değişti? Her gidişin bir ölüş, öyle derin öyle geniş * Aç bu kalbi, gör bak seni sevmek neymiş Yok yok, yalansa eğer unut ne varsa Bu kaçıncı pişmanlığım, aldanışım aşka? Derya dibindeki yangınlar kadar vahimsin * Keskin poyrazlar gibi soğuk zalimsin Bilinmez bu yâr yolu, bilinmez sonu Bu firar veda boyu, sürer yokluğu Her yer kor ateşten şimdi ibaret * Bilinmez ne kadar ah dayanır yürek Bilinmez ne kadar of dayanır yürek Bilinmez bu yâr yolu, bilinmez sonu * Bu firar veda boyu, sürer yokluğu Her yer kor ateşten şimdi ibaret Bilinmez ne kadar ah dayanır yürek Bilinmez ne kadar of dayanır yürek (dayanır yürek)