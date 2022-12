Rafet El Roman

Sen bilemezsin, ne çektiriyor Yokluğun bana sevgilim Bitmez sorular Uzar geceler O düşünceler, üzüntüler *** Sen gençliğimin, büyük parçası Sen gençliğimin, anlamı Biz neler neler, yaşadık beraber Kalın bir roman kitap gibi *** Sen gittiğin an, çaresiz kalır Aklım karışır, rahat edemem Moralim bozulur, canım sıkılır Sen bilemezsin daha neler *** Bak ne diyorum, gizlemiyorum Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Sensiz yaşayamam Sensiz hiç olamam Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam Hangi yönünü, çok seviyorum? *** Biliyor musun sevgilim? Biraz içince Başın dönünce Anlatınca bana, o halini *** Sonra dalınca, derin bakışınca Gözlerindeki, o sevinç Bana sarılınca, sonra sorunca Ne kadar seni sevdiğimi *** Sen gittiğin an, biter cesaretim Uzar hedeflerim, hayallerim Bitmez sorular, dinmez kederim O düşünceler, üzüntüler *** Bak ne diyorum, gizlemiyorum Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Sensiz yaşayamam Sensiz hiç olamam Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum ** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam