Rafet El Roman

Özledim Yüreğime sorsalar seni yanar kavrulurum Şu bedenim kor ateş rüzgar olur savrulurum Uçuşur küllerim saçına taç olurum Ne olursun dokunma, öyle kalayım *** Yüreğime sorsalar seni yanar kavrulurum Şu bedenim kor ateş rüzgar olur savrulurum Uçuşur küllerim saçına taç olurum Ne olursun dokunma, sende kalayım *** Sevgililer günün kutlu olsun diyemedim Doğum günün oldu, bayram geçti gelemedim Ama nasıl özledim bilemezsin Senden sözümden hiç vazgeçmedim *** Sevgililer günün kutlu olsun diyemedim Doğum günün oldu, bayram geçti gelemedim Ama nasıl özledim bilemezsin Senden sözümden hiç vazgeçmedim *** Yüreğime sorsalar seni yanar kavrulurum Şu bedenim kor ateş rüzgar olur savrulurum Uçuşur küllerim saçına taç olurum Ne olursun dokunma, öyle kalayım *** Yüreğime sorsalar seni yanar kavrulurum Şu bedenim kor ateş rüzgar olur savrulurum Uçuşur küllerim saçına taç olurum Ne olursun dokunma, sende kalayım

Leyla Yine mi bela yine mi bela Nedir çektiğimiz Bize bu ceza bize bu ceza Ağır ey Tanrım *** Bize de bir şans bize de bir şans Tanı ey kaderim Fazla yaşamam fazla yaşamam Ah şu gençliğim... *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara *** Sana gelemem seni sevemem Soramıyorum seni Bizi bu yöre bizi bu töre Bir araya getirmez *** Sana da yazık bana da yazık Yazık her şeye Bu kara bela bu kara ceza Nedir çektiğimiz *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara *** Sen gideli Leylam karardı dünyam Hiç yaşamadım bir şey anlamadım Sen gideli Leylam karardı dünyam Hiç yaşamadım bir şey anlamadım *** Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Leylaaaaaam

Seni Seviyorum Sen bilemezsin, ne çektiriyor Yokluğun bana sevgilim Bitmez sorular Uzar geceler O düşünceler, üzüntüler *** Sen gençliğimin, büyük parçası Sen gençliğimin, anlamı Biz neler neler, yaşadık beraber Kalın bir roman kitap gibi *** Sen gittiğin an, çaresiz kalır Aklım karışır, rahat edemem Moralim bozulur, canım sıkılır Sen bilemezsin daha neler *** Bak ne diyorum, gizlemiyorum Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Sensiz yaşayamam Sensiz hiç olamam Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam Hangi yönünü, çok seviyorum? *** Biliyor musun sevgilim? Biraz içince Başın dönünce Anlatınca bana, o halini *** Sonra dalınca, derin bakışınca Gözlerindeki, o sevinç Bana sarılınca, sonra sorunca Ne kadar seni sevdiğimi *** Sen gittiğin an, biter cesaretim Uzar hedeflerim, hayallerim Bitmez sorular, dinmez kederim O düşünceler, üzüntüler *** Bak ne diyorum, gizlemiyorum Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Sensiz yaşayamam Sensiz hiç olamam Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum ** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam