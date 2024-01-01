Rafet El Roman

-
Gökyüzünde yıldızlar
Hafif bir rüzgar
Tenimden okşar
Süzer geçer
*
Buram buram kokar
Çekince ağları balıkçılar
Yalın ayak inerler
Yayladan aşağıya; sahile
*
Sahiller
Mehtap aşki ister
*
Sahiller
Sevda şarkı söyler
Sahiller
Mehtap aşki ister
*
Sahiller
Sevda şarkı söyler
Deli deli dalgalar, gelir vurur
İçim kopar
Limanda bekler taze aşklar
Kumrular
Kuytu serin
Koyların tam zamanı kumsalım
Kızıl güneşte, suyun sesinde
Uyanmışım
Sahiller
Mehtap aşki ister
Sahiller
Sevda şarkı söyler
Sahiller
Mehtap aşki ister
Sahiller
Sevda şarkı söyler
Tenime yapıştın
Tuzuma karıştın
Kokuma bulandın
Sana; yüreğimde
Tam orta yerinde
Gel; yuva yaptım
Aşk sarayımda
Gönül sayfamda
Bir senin adın, tadın, nazın geçiyor
Kalbime
Sahiller
Mehtap aşki ister
Sahiller
Sevda şarkı söyler
Sahiller
Mehtap aşki ister
Sahiller
Sevda şarkı söyler
-
Ne güz, ne güller ister
Bu kalp bir sende titrer
Yak, hadi durma
Senin bu küller
***
Ne yazı, ne kışı bekler
Bu kalp bir seni özler
Vur, hadi durma
Senin bu izler
Bana sen lazımsın
***
Teselli aramak zor gelir
Giden sevgili arkasından
Yürek paramparça bir halde
Bedenim darmadağın
***
Giderken dökülen göz yaşlarım
Ne ilk, ne son
Sadece zamansız yaşandı her şey
Anladım, sana geç kaldı bu ömür
Darmaduman
***
Bırakıp bir kenara yaşanan her şeyi
Atıyorum kendimi gecelere
Bir başka sevgilide avunurum diye
Süründü bu gönül elden ele
***
Ne güz, ne güller ister
Bu kalp bir sende titrer
Yak, hadi durma
Senin bu küller
***
Ne yazı, ne kışı bekler
Bu kalp bir seni özler
Vur, hadi durma
Senin bu izler
Bana sen lazımsın
***
Bırakıp bir kenara yaşanan her şeyi
Atıyorum kendimi gecelere
Bir başka sevgilide avunurum diye
Süründü bu gönül elden ele
***
Ne güz, ne güller ister
Bu kalp bir sende titrer
Yak, hadi durma
Senin bu küller
***
Ne yazı, ne kışı bekler
Bu kalp bir seni özler
Vur, hadi durma
Senin bu izler
Bana sen lazımsın
***
Bana sen lazımsın
Bana sen lazımsın
Bana sen lazımsın
***
Ne güz, ne güller ister
Bu kalp bir sende titrer
Yak, hadi durma
Senin bu küller
***
Ne yazı, ne kışı bekler
Bu kalp bir seni özler
Vur, hadi durma
Senin bu izler
Bana sen lazımsın
-
Derdime dert kat yine de bende kal
Bu ömür uğrunda sana heba
Dört mevsim gibisin her günün ayrı güzel
Bu kalp sana yeter
***
Ömrüme yük ol yine de bende kal
Emrin kulun olur seni korur
Ender nadir bulunur senin gibi güzel yar
Bu kul sana tapar
***
Sakla beni sar kuytularında
Salla serp savur rüzgârlarında
Dolayıp tut beni kanatlarında
Besle beni yar yudum yudum aşkla
***
Sakla beni sar kuytularında
Salla serp savur rüzgârlarında
Dolayıp tut beni kanatlarında
Besle beni yar yudum yudum aşkla
***
Derdime dert kat yine de bende kal
Bu ömür uğrunda sana heba
Dört mevsim gibisin her günün ayrı güzel
Bu kalp sana yeter
***
Ömrüme yük ol yine de bende kal
Emrin kulun olur seni korur
Ender nadir bulunur senin gibi güzel yar
Bu kul sana tapar
***
Sakla beni sar kuytularında
Salla serp savur rüzgârlarında
Dolayıp tut beni kanatlarında
Besle beni yar yudum yudum aşkla
***
Sakla beni sar kuytularında
Salla serp savur rüzgârlarında
Dolayıp tut beni kanatlarında
Besle beni yar yudum yudum aşkla
***
Sakla beni sar kuytularında
Salla serp savur rüzgârlarında
Dolayıp tut beni kanatlarında
Besle beni yar yudum yudum aşkla
-
Yalan sevgilim inanma ellere
Kapılıp düşlere bana sitem etme
Hiç mi hissetmedin ah bendeki yüreği?
Ben sadece seni, hep seni sevdim
*
İnan sevgilim bir ben bilirim
Hasret acısı içimde saklı
Yaşadığım herşey yüzümde yazılı
Ben sadece seni, hep seni sevdim
*
Aah, seviyorum deli gibi ölümüne
Yaşiyorum acısını bile bile
Sevabını, günahını çekiyorum
Yüreğimle seviyorum
*
Seviyorum deli gibi ölümüne
Yaşiyorum acısını bile bile
Sevabını, günahını çekiyorum
Yüreğimle seviyorum
*
Yalan sevgilim inanma ellere
Hayat savurdu beni yerden yere
Kurduğum hayaller yıkıldı birer birer
Ben sadece canım, bir sana yandım
*
Aah, seviyorum deli gibi ölümüne
Yaşiyorum acısını bile bile
Sevabını, günahını çekiyorum
Yüreğimle seviyorum
*
Seviyorum deli gibi ölümüne
Yaşiyorum acısını bile bile
Sevabını, günahını çekiyorum
Yüreğimle seviyorum
*
Aman aman Allah'ım kaç yıl oldu?
Bu aşk içimde yandı kül oldu
Ya beni kavuştur, ya beni öldür
Bu yürek artık acıyla doldu
*
Aman aman Allah'ım kaç yıl oldu?
Bu aşk içimde yandı kül oldu
Ya beni kavuştur, ya beni öldür
Bu yürek artık acıyla doldu
*
Aah, gönül yareler içinde
Oldu avare yandı pare pare
Yollarda mecnun misali
İllahi yanıyorum
*
Aman aman Allah'ım kaç yıl oldu?
Bu aşk içimde yandı kül oldu
Ya beni kavuştur, ya beni öldür
Bu yürek artık acıyla doldu
Aman aman Allah'ım kaç yıl oldu?
Bu aşk içimde yandı kül oldu
-
Yarabbim, bir yarin
Yarin esiriyim
Masum bir oyundu
Kaybettim yolumu
*
Yarabi bu kulunu
Hay şeyle sonunu
Ben, aşk, mutluluğu, dermanı
Onda buldum
*
Aklımdan esenler
Kalbimden geçenler
Gönül gözden uzak
Sevdayı çekenler
*
Hasret gözlerimde
Yüreğim elimde
Gönül yardan uzak
Halimi bilenler
*
Ooh! Kalbimin sultanı
Ooh! Gönlümün baharı
Ooh! Kalbimin sultanı
Ooh! Gölümün fermanı
*
Yarabbim, bu zalim yarin eseriyim
Masumdu, inandım
Sevdaya tutuldum
*
Ya rabbi bu kulunu
Hayreyle sonunu...
-
Yine sevda yolunda
Yürüyorum yana yana
Söyledim deli gönül
Sevmek sana göre değil
Yine sevda elinde
Düştüm, kahır kedere
Gel gör ki şu halimi
Eskiden eser yok şimdi
Savruldu harman oldu
Bu kalp yardan kovuldu
Düşüyorum alevlere
Feryat, figan içinde
Senin sevdan uğruna
Süründüm ordan oraya
Düşüyorum ateşlere
İsyanlar içinde
Yalan yanlış sözlere
Ne zamanı, ne yerinde
Benim talihsiz başım
Yanlış yari aldandın
Yine sevda yolunda
Yürüyorum yana yana
Söyledim deli gönül
Sevmek sana göre değil
Savruldu harman oldu
Bu kalp yardan kovuldu
Düşüyorum alevlere
Feryat, figan içinde
Senin sevdan uğruna
Süründüm ordan oraya
Düşüyorum ateşlere
İsyanlar içinde
-
Bosver buda gecer
Zamana birak yeter
Eski unutulur yenisi bulunur
Sikma canini ne olur
Bosver buda gecer
Zamana birak yeter
Eski unutulur yenisi bulunur
Sikma canini ne olur
Olan oldu artik
Ne soylesem yeri degil
Bitmeyecekti sandim
Bir ruyaya kandim
Damla damla dustu
Dilim dilim bolundum bin parcaya
Unut onu gitsin of of of of of
Unut onu bitsin ay ay ay ay ay
Unut onu gitsin of of of of of
Unut onu bitsin ay ay ay ay sy
Bosver buda gecer
Zamana birak yeter
Eski unutulur
Yenisi bulunur
Sikma canini ne olur
Bak geriye ne kaldi
Ask acisindan ayri
Bitmeyecekti sandim
Bir ruyaya kandim
Damla damla dustum
Dilim dilim bolundum bin parçaya
Unut onu gitsin of of of of of
Unut onu bitsin ay ay ay ay ay
Unut unut onu
Unut onu gitsin of of of of of
Unut onu bitsin ay ay ay ay ay
Unut unut onu
-
-
Bugün son balinayı gördüm
Bedeni yağ, çamur içinde sahile vurdu
Ölüme mahkum oldu
O denizlerin efendisi
Okyanusların hakimi, sultanı
En derin sularda dahi
Rahat vermedi insan, durmak bilmedi
*
Niye bu hırs, bu ayıp
Yoksa sizi; sonra kendini
Yok etmeye mahkum mu insanoğlu
Düşlediğim cennet gözlerimde bugün kayboldu
Bugün aslana rastladım, onuru kırık
Boynu eğik, gözleri dolu
Ormanlar yanıyordu
Sen tabiatın gerçek kralı
Kaç yüzyıl tacını yüreğinde taşıdı
İnsan asaleti senle tanıdı
Yürekli olmayı sende gördü
*
Niye bu hırs, bu ayıp
Yoksa sizi; sonra kendini
Yok etmeye mahkum mu insanoğlu
Düşlediğim cennet gözlerimde bugün kayboldu