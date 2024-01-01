Rafet El Roman

Sahiller Gökyüzünde yıldızlar Hafif bir rüzgar Tenimden okşar Süzer geçer * Buram buram kokar Çekince ağları balıkçılar Yalın ayak inerler Yayladan aşağıya; sahile * Sahiller Mehtap aşki ister * Sahiller Sevda şarkı söyler Sahiller Mehtap aşki ister * Sahiller Sevda şarkı söyler Deli deli dalgalar, gelir vurur İçim kopar Limanda bekler taze aşklar Kumrular Kuytu serin Koyların tam zamanı kumsalım Kızıl güneşte, suyun sesinde Uyanmışım Sahiller Mehtap aşki ister Sahiller Sevda şarkı söyler Sahiller Mehtap aşki ister Sahiller Sevda şarkı söyler Tenime yapıştın Tuzuma karıştın Kokuma bulandın Sana; yüreğimde Tam orta yerinde Gel; yuva yaptım Aşk sarayımda Gönül sayfamda Bir senin adın, tadın, nazın geçiyor Kalbime Sahiller Mehtap aşki ister Sahiller Sevda şarkı söyler Sahiller Mehtap aşki ister Sahiller Sevda şarkı söyler

Bana Sen Lazımsın Ne güz, ne güller ister Bu kalp bir sende titrer Yak, hadi durma Senin bu küller *** Ne yazı, ne kışı bekler Bu kalp bir seni özler Vur, hadi durma Senin bu izler Bana sen lazımsın *** Teselli aramak zor gelir Giden sevgili arkasından Yürek paramparça bir halde Bedenim darmadağın *** Giderken dökülen göz yaşlarım Ne ilk, ne son Sadece zamansız yaşandı her şey Anladım, sana geç kaldı bu ömür Darmaduman *** Bırakıp bir kenara yaşanan her şeyi Atıyorum kendimi gecelere Bir başka sevgilide avunurum diye Süründü bu gönül elden ele *** Ne güz, ne güller ister Bu kalp bir sende titrer Yak, hadi durma Senin bu küller *** Ne yazı, ne kışı bekler Bu kalp bir seni özler Vur, hadi durma Senin bu izler Bana sen lazımsın *** Bırakıp bir kenara yaşanan her şeyi Atıyorum kendimi gecelere Bir başka sevgilide avunurum diye Süründü bu gönül elden ele *** Ne güz, ne güller ister Bu kalp bir sende titrer Yak, hadi durma Senin bu küller *** Ne yazı, ne kışı bekler Bu kalp bir seni özler Vur, hadi durma Senin bu izler Bana sen lazımsın *** Bana sen lazımsın Bana sen lazımsın Bana sen lazımsın *** Ne güz, ne güller ister Bu kalp bir sende titrer Yak, hadi durma Senin bu küller *** Ne yazı, ne kışı bekler Bu kalp bir seni özler Vur, hadi durma Senin bu izler Bana sen lazımsın

Sakla Beni Derdime dert kat yine de bende kal Bu ömür uğrunda sana heba Dört mevsim gibisin her günün ayrı güzel Bu kalp sana yeter *** Ömrüme yük ol yine de bende kal Emrin kulun olur seni korur Ender nadir bulunur senin gibi güzel yar Bu kul sana tapar *** Sakla beni sar kuytularında Salla serp savur rüzgârlarında Dolayıp tut beni kanatlarında Besle beni yar yudum yudum aşkla *** Sakla beni sar kuytularında Salla serp savur rüzgârlarında Dolayıp tut beni kanatlarında Besle beni yar yudum yudum aşkla *** Derdime dert kat yine de bende kal Bu ömür uğrunda sana heba Dört mevsim gibisin her günün ayrı güzel Bu kalp sana yeter *** Ömrüme yük ol yine de bende kal Emrin kulun olur seni korur Ender nadir bulunur senin gibi güzel yar Bu kul sana tapar *** Sakla beni sar kuytularında Salla serp savur rüzgârlarında Dolayıp tut beni kanatlarında Besle beni yar yudum yudum aşkla *** Sakla beni sar kuytularında Salla serp savur rüzgârlarında Dolayıp tut beni kanatlarında Besle beni yar yudum yudum aşkla *** Sakla beni sar kuytularında Salla serp savur rüzgârlarında Dolayıp tut beni kanatlarında Besle beni yar yudum yudum aşkla

Yüreğimle Seviyorum Yalan sevgilim inanma ellere Kapılıp düşlere bana sitem etme Hiç mi hissetmedin ah bendeki yüreği? Ben sadece seni, hep seni sevdim * İnan sevgilim bir ben bilirim Hasret acısı içimde saklı Yaşadığım herşey yüzümde yazılı Ben sadece seni, hep seni sevdim * Aah, seviyorum deli gibi ölümüne Yaşiyorum acısını bile bile Sevabını, günahını çekiyorum Yüreğimle seviyorum * Seviyorum deli gibi ölümüne Yaşiyorum acısını bile bile Sevabını, günahını çekiyorum Yüreğimle seviyorum * Yalan sevgilim inanma ellere Hayat savurdu beni yerden yere Kurduğum hayaller yıkıldı birer birer Ben sadece canım, bir sana yandım * Aah, seviyorum deli gibi ölümüne Yaşiyorum acısını bile bile Sevabını, günahını çekiyorum Yüreğimle seviyorum * Seviyorum deli gibi ölümüne Yaşiyorum acısını bile bile Sevabını, günahını çekiyorum Yüreğimle seviyorum * Aman aman Allah'ım kaç yıl oldu? Bu aşk içimde yandı kül oldu Ya beni kavuştur, ya beni öldür Bu yürek artık acıyla doldu * Aman aman Allah'ım kaç yıl oldu? Bu aşk içimde yandı kül oldu Ya beni kavuştur, ya beni öldür Bu yürek artık acıyla doldu * Aah, gönül yareler içinde Oldu avare yandı pare pare Yollarda mecnun misali İllahi yanıyorum * Aman aman Allah'ım kaç yıl oldu? Bu aşk içimde yandı kül oldu Ya beni kavuştur, ya beni öldür Bu yürek artık acıyla doldu Aman aman Allah'ım kaç yıl oldu? Bu aşk içimde yandı kül oldu

Kalbimin Sultanı Yarabbim, bir yarin Yarin esiriyim Masum bir oyundu Kaybettim yolumu * Yarabi bu kulunu Hay şeyle sonunu Ben, aşk, mutluluğu, dermanı Onda buldum * Aklımdan esenler Kalbimden geçenler Gönül gözden uzak Sevdayı çekenler * Hasret gözlerimde Yüreğim elimde Gönül yardan uzak Halimi bilenler * Ooh! Kalbimin sultanı Ooh! Gönlümün baharı Ooh! Kalbimin sultanı Ooh! Gölümün fermanı * Yarabbim, bu zalim yarin eseriyim Masumdu, inandım Sevdaya tutuldum * Ya rabbi bu kulunu Hayreyle sonunu...

Sevda Yolu Yine sevda yolunda Yürüyorum yana yana Söyledim deli gönül Sevmek sana göre değil Yine sevda elinde Düştüm, kahır kedere Gel gör ki şu halimi Eskiden eser yok şimdi Savruldu harman oldu Bu kalp yardan kovuldu Düşüyorum alevlere Feryat, figan içinde Senin sevdan uğruna Süründüm ordan oraya Düşüyorum ateşlere İsyanlar içinde Yalan yanlış sözlere Ne zamanı, ne yerinde Benim talihsiz başım Yanlış yari aldandın Yine sevda yolunda Yürüyorum yana yana Söyledim deli gönül Sevmek sana göre değil Savruldu harman oldu Bu kalp yardan kovuldu Düşüyorum alevlere Feryat, figan içinde Senin sevdan uğruna Süründüm ordan oraya Düşüyorum ateşlere İsyanlar içinde

Unut Onu Bosver buda gecer Zamana birak yeter Eski unutulur yenisi bulunur Sikma canini ne olur Bosver buda gecer Zamana birak yeter Eski unutulur yenisi bulunur Sikma canini ne olur Olan oldu artik Ne soylesem yeri degil Bitmeyecekti sandim Bir ruyaya kandim Damla damla dustu Dilim dilim bolundum bin parcaya Unut onu gitsin of of of of of Unut onu bitsin ay ay ay ay ay Unut onu gitsin of of of of of Unut onu bitsin ay ay ay ay sy Bosver buda gecer Zamana birak yeter Eski unutulur Yenisi bulunur Sikma canini ne olur Bak geriye ne kaldi Ask acisindan ayri Bitmeyecekti sandim Bir ruyaya kandim Damla damla dustum Dilim dilim bolundum bin parçaya Unut onu gitsin of of of of of Unut onu bitsin ay ay ay ay ay Unut unut onu Unut onu gitsin of of of of of Unut onu bitsin ay ay ay ay ay Unut unut onu