Rafet El Roman

Derdime dert kat yine de bende kal Bu ömür uğrunda sana heba Dört mevsim gibisin her günün ayrı güzel Bu kalp sana yeter *** Ömrüme yük ol yine de bende kal Emrin kulun olur seni korur Ender nadir bulunur senin gibi güzel yar Bu kul sana tapar *** Sakla beni sar kuytularında Salla serp savur rüzgârlarında Dolayıp tut beni kanatlarında Besle beni yar yudum yudum aşkla *** Sakla beni sar kuytularında Salla serp savur rüzgârlarında Dolayıp tut beni kanatlarında Besle beni yar yudum yudum aşkla *** Derdime dert kat yine de bende kal Bu ömür uğrunda sana heba Dört mevsim gibisin her günün ayrı güzel Bu kalp sana yeter *** Ömrüme yük ol yine de bende kal Emrin kulun olur seni korur Ender nadir bulunur senin gibi güzel yar Bu kul sana tapar *** Sakla beni sar kuytularında Salla serp savur rüzgârlarında Dolayıp tut beni kanatlarında Besle beni yar yudum yudum aşkla *** Sakla beni sar kuytularında Salla serp savur rüzgârlarında Dolayıp tut beni kanatlarında Besle beni yar yudum yudum aşkla *** Sakla beni sar kuytularında Salla serp savur rüzgârlarında Dolayıp tut beni kanatlarında Besle beni yar yudum yudum aşkla

Ne güz, ne güller ister Bu kalp bir sende titrer Yak, hadi durma Senin bu küller *** Ne yazı, ne kışı bekler Bu kalp bir seni özler Vur, hadi durma Senin bu izler Bana sen lazımsın *** Teselli aramak zor gelir Giden sevgili arkasından Yürek paramparça bir halde Bedenim darmadağın *** Giderken dökülen göz yaşlarım Ne ilk, ne son Sadece zamansız yaşandı her şey Anladım, sana geç kaldı bu ömür Darmaduman *** Bırakıp bir kenara yaşanan her şeyi Atıyorum kendimi gecelere Bir başka sevgilide avunurum diye Süründü bu gönül elden ele *** Ne güz, ne güller ister Bu kalp bir sende titrer Yak, hadi durma Senin bu küller *** Ne yazı, ne kışı bekler Bu kalp bir seni özler Vur, hadi durma Senin bu izler Bana sen lazımsın *** Bırakıp bir kenara yaşanan her şeyi Atıyorum kendimi gecelere Bir başka sevgilide avunurum diye Süründü bu gönül elden ele *** Ne güz, ne güller ister Bu kalp bir sende titrer Yak, hadi durma Senin bu küller *** Ne yazı, ne kışı bekler Bu kalp bir seni özler Vur, hadi durma Senin bu izler Bana sen lazımsın *** Bana sen lazımsın Bana sen lazımsın Bana sen lazımsın *** Ne güz, ne güller ister Bu kalp bir sende titrer Yak, hadi durma Senin bu küller *** Ne yazı, ne kışı bekler Bu kalp bir seni özler Vur, hadi durma Senin bu izler Bana sen lazımsın