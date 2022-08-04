Kalbimin Sultanı Şarkı Sözleri
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Rafet El Roman
Kalbimin Sultanı
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Derdime dert kat yine de bende kal
Bu ömür uğrunda sana heba
Dört mevsim gibisin her günün ayrı güzel
Bu kalp sana yeter
***
Ömrüme yük ol yine de bende kal
Emrin kulun olur seni korur
Ender nadir bulunur senin gibi güzel yar
Bu kul sana tapar
***
Sakla beni sar kuytularında
Salla serp savur rüzgârlarında
Dolayıp tut beni kanatlarında
Besle beni yar yudum yudum aşkla
***
Sakla beni sar kuytularında
Salla serp savur rüzgârlarında
Dolayıp tut beni kanatlarında
Besle beni yar yudum yudum aşkla
***
Derdime dert kat yine de bende kal
Bu ömür uğrunda sana heba
Dört mevsim gibisin her günün ayrı güzel
Bu kalp sana yeter
***
Ömrüme yük ol yine de bende kal
Emrin kulun olur seni korur
Ender nadir bulunur senin gibi güzel yar
Bu kul sana tapar
***
Sakla beni sar kuytularında
Salla serp savur rüzgârlarında
Dolayıp tut beni kanatlarında
Besle beni yar yudum yudum aşkla
***
Sakla beni sar kuytularında
Salla serp savur rüzgârlarında
Dolayıp tut beni kanatlarında
Besle beni yar yudum yudum aşkla
***
Sakla beni sar kuytularında
Salla serp savur rüzgârlarında
Dolayıp tut beni kanatlarında
Besle beni yar yudum yudum aşkla
-
Ne güz, ne güller ister
Bu kalp bir sende titrer
Yak, hadi durma
Senin bu küller
***
Ne yazı, ne kışı bekler
Bu kalp bir seni özler
Vur, hadi durma
Senin bu izler
Bana sen lazımsın
***
Teselli aramak zor gelir
Giden sevgili arkasından
Yürek paramparça bir halde
Bedenim darmadağın
***
Giderken dökülen göz yaşlarım
Ne ilk, ne son
Sadece zamansız yaşandı her şey
Anladım, sana geç kaldı bu ömür
Darmaduman
***
Bırakıp bir kenara yaşanan her şeyi
Atıyorum kendimi gecelere
Bir başka sevgilide avunurum diye
Süründü bu gönül elden ele
***
Ne güz, ne güller ister
Bu kalp bir sende titrer
Yak, hadi durma
Senin bu küller
***
Ne yazı, ne kışı bekler
Bu kalp bir seni özler
Vur, hadi durma
Senin bu izler
Bana sen lazımsın
***
Bırakıp bir kenara yaşanan her şeyi
Atıyorum kendimi gecelere
Bir başka sevgilide avunurum diye
Süründü bu gönül elden ele
***
Ne güz, ne güller ister
Bu kalp bir sende titrer
Yak, hadi durma
Senin bu küller
***
Ne yazı, ne kışı bekler
Bu kalp bir seni özler
Vur, hadi durma
Senin bu izler
Bana sen lazımsın
***
Bana sen lazımsın
Bana sen lazımsın
Bana sen lazımsın
***
Ne güz, ne güller ister
Bu kalp bir sende titrer
Yak, hadi durma
Senin bu küller
***
Ne yazı, ne kışı bekler
Bu kalp bir seni özler
Vur, hadi durma
Senin bu izler
Bana sen lazımsın
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