Rafet El Roman

-
Seni sevemem canım balım
Cicegim petegim bocegim
Senin olamam kuzum kusum
Cilegim kirazım salatam
*
Melegim bebegim sirinim
Fidanım filizim baharım
İsıgım gunesim denizim
Sekerim biberim cigerim
*
Vuralım dibine acalım fıcıyı
Içeim cosalım asalım sınırı
Sarılıp tutusup opusur sevisiriz ama
Ebediyen senin olamam...
*
Sana donemem cicim nonun
Nonosum canikom lokumum
Seni sevemem gulum suyum
Surubum sarabım gazozum
*
Melegim bebegim sirinim
Fidanım filizim baharım
İsıgım gunesim denizim
Sekerim biberim cigerim
*
Vuralım dibine acalım fıcıyı
Içeim cosalım asalım sınırı
Sarılıp tutusup opusur sevisiriz ama
Ebediyen senin olamam...
-
Beni affeder misin
Bakar mısın yüzüme
Güvenir misin yeniden
Sevişir miyiz eskisi gibi
***
Ben sensiz neylerim
Bu ömrü neyleyim
Kalbim ağlar yanar
Hem mahcup hem kanar
***
Gönül bu elbet
Yandığı yere kadar
Her şeyin bedeli var
İhanetin en ağır
Of sevgiyse elbet
Gittiği yere kadar
Her şeyin bir sonu var
Sevgilim beni affet
***
Söyle yar beni unuttun mu
Kopardın mı yüreğinden
Sildin mi anıları
Gömdün mü birer birer
***
Gönül bu elbet
Yandığı yere kadar
Her şeyin bedeli var
İhanetin en ağır
Of sevgiyse elbet
Gittiği yere kadar
Her şeyin bir sonu var
***
Sevgilim beni affet
Gönül bu elbet
Yandığı yere kadar
Her şeyin bedeli var
İhanetin en ağır
Of sevgiyse elbet
Gittiği yere kadar
Her şeyin bir sonu var
Sevgilim beni affet...
-
Gözlerin sözlerinden başka şeyler söylüyor
Git artık gideceksen, bu aşk burada biter
Sonu yoktu diyenler şimdi haklı çıktılar
Bizi çekemeyenler şimdi mutlu oldular
***
Sıkıldı ruhum, haykırmak istiyorum
Ne olursa olsun ah gönlümde kalacaksın
***
Elimde değil, hala seviyorum
Elimde değil, unutamıyorum
Elimde değil, hala seviyorum
Elimde değil, unutamıyorum
***
Daraldı içim, haykırmak istiyorum
Ne olursa olsun sevgilim kalacaksın
***
Aklım almıyor affet, nasıl bir hikaye bu?
Daha dün sevgiliydik bugün iki yabancı
Sonu yoktu diyenler haklı mı çıkacaktı?
Bizi çekemeyenler, yoksa dostlar mı yaktı?
***
Sıkıldı ruhum, haykırmak istiyorum
Ne olursa olsun ah gönlümde kalacaksın
***
Elimde değil, hala seviyorum
Elimde değil, unutamıyorum
Elimde değil, hala seviyorum
Elimde değil, unutamıyorum
***
Daraldı içim, haykırmak istiyorum
Ne olursa olsun sevgilim kalacaksın
***
Elimde değil
Elimde değil
Elimde değil
Elimde değil
***
Elimde değil, hala seviyorum
Elimde değil, unutamıyorum
Elimde değil, hala seviyorum
Elimde değil, unutamıyorum
-
Bu gece senin elimden resmini
Düşürmedim saatlerdir ağladım deli deli
Hani bir umut vardı, bu şehir bize dardı
Dalınca ufuklara unuturduk zamanı
*
Hatırında mı yok ah sende hiç
Bu ne kadar zor, ah bu ne gidiş
Deliyim, deliyim, deli divane
Seni her gördüğümde
*
Olmuyor, bir tanem olmuyor, sensiz yaşanmıyor
Olmuyor, bir tanem olmuyor, sensiz yaşanmıyor
*
Hani korkumuz yoktu, aşkımız son umuttu
Yalan mıydı isyanlar, hiç mi doğruluk yoktu
Yola senle çıkmıştık, herşeyi paylaşmıştık
Yasaklıydı sevdamız, oysa çok alışmıştık
*
Hatırında mı yok, ah sende hiç
Bu ne kadar zor, ah bu ne gidiş
Deliyim, deliyim, deli divane
Seni her gördüğümde
-
Seni gördüğüm ilk buluştuğum
İlk kez öptüğüm o yerdeyim şimdi
İlk gün ki gibi elimde bir gül
Kıyafetim şık seni bekliyorum
*
Biliyorum gelemezsin
Biliyorum dönemezsin
Ne yapsam ah nereye gitsem?
Ne söylesem, kimi dinlesem?
*
Güzel hayat acı hayat
Ne kaldı neyim var
*
Mevsim ilkbahar günlerden pazar
Şeker bayramı çocuk olmak güzel
Biraz mutsuzum biraz da yalnız
Affet ağlıyorum, çok özlüyorum
*
Biliyorum gelemezsin
Biliyorum dönemezsin
Ne yapsam ah nereye gitsem?
Ne söylesem, kimi dinlesem?
Güzel hayat acı hayat
Ne kaldı neyim var
Güzel hayat
-
Bu kaçıncı hayalim
Bu kaçıncı günüm
Bu kaçıncı söz veriş yalan
*
Bir kasvet var havada
Bu sabahı doğuran
Şu ikinci bahar yalan
*
Ben ipek böceği sense hanımeli
Öğrendim uzaktan seni sevmeyi
Ben razıydım bu rüzgarla gitmeye
Dokunmasan da seni hissetmeye
*
Bu kaçıncı umudum
Bu kaçıncı baharım
Bu kaçıncı bekleyiş yalan
*
Bir masal biliyorum
İkimizi anlatan
Sonu iyi bitiyormuş yalan
-
Aşkım ne olur, yaz bitmeden
Kış gelmeden yola düş de gel
Sevgilim hasretinden ölmeden
Sabrım tükenmeden yola düş de gel
*
Gel hele şöyle böyle sar beni
Tut beni, ısıt beni
Gel hele şöyle gir bi koynuma
Öp beni doya doya...
Gel hele şöyle böyle sar beni
Tut beni, ısıt beni
Gel hele şöylе gir bi koynuma
Öp beni doya doya...
*
Aşkım ne olur gecе bitmeden
Sabah olmadan giderim deme
Eline tenine dokunmadan
Benim olmadan giderim deme...
*
Gel hele şöyle böyle sar beni
Tut beni, ısıt beni
Gel hele şöyle gir bi koynuma
Öp beni doya doya...
Gel hele şöyle böyle sar beni
Tut beni, ısıt beni
Gel hele şöyle gir bi koynuma
Öp beni doya doya...
-
Hoşçakal sevgilim
Bu veda çok acı
Kimseye boyun eğme
Cesur ol
*
Böyle saf
Böyle temiz
Olduğun gibi kal
Unutma, değişmeyen sadık kalır
*
Kadınımı hüzünlü
Gözü yaşlı, bir başına
Bırakmaya ne gönlüm ne gücüm var
Mesafeler ne de yıllar
*
Ne kara kış ne de savaş
Sevgimize engel olur
Hoşçakal
Sevgilim
*
Hoşçakal sevgilim
Gözlerin ne güzel
Hadi gül son defa
Göreyim
*
Unutma, ayrılık
Ağlamak, yalnızlık
Özlemek, kavuşmak
Aşka dahil
*
Kadınımı hüzünlü
Gözü yaşlı, bir başına
Bırakmaya ne gönlüm ne gücüm var
Mesafeler ne de yıllar
*
Ne kara kış ne de savaş
Sevgimize engel olur
Hoşçakal
Sevgilim
*
Kadınımı hüzünlü
Gözü yaşlı, bir başına
Bırakmaya ne gönlüm ne gücüm var
Mesafeler ne de yıllar
*
Ne kara kış ne de savaş
Sevgimize engel olur
Hoşçakal
Sevgilim
-
Zampara Nuri, İmam Mustafa
Deli Remzi, Kel Niyazi
Parti kurmuşlar
Köy şehir gezip, atıp tutmuşlar
Bizi seçin bize verin
Görün demişler
Köprü yapacaz yollar yapacaz
İş verecez daha neler
Al vatandaş, tut vatandaş
Yut vatandaş yut
*
Al vatandaş, tut vatandaş
Yut vatandaş yut
Al vatandaş, tut vatandaş
Yut vatandaş yut
Al vatandaş, tut vatandaş
Yut vatandaş yut
Gel vatandaş, ver vatandaş
Seç vatandaş seç
Koş vatandaş dur vatandaş
Hop vatandaş hop
Gel vatandaş, ver vatandaş
Seç vatandaş seç
Koş vatandaş dur vatandaş
Hop vatandaş hop
Köprü yapacaz yollar yapacaz
İş verecez daha neler
Al vatandaş, tut vatandaş
Yut vatandaş yut
*
Al vatandaş, tut vatandaş
Yut vatandaş yut
Gel vatandaş, ver vatandaş
Seç vatandaş seç
Koş vatandaş dur vatandaş
Hop vatandaş hop
Hop vatandaş hop
Hop vatandaş hop
Hop vatandaş hop
Hop vatandaş hop
Hop vatandaş
Hop vatandaş
Hop vatandaş
-
Gençliğin Gözyaşı
Ben her sabah gözlerim
Yaşlı yaşlı uyanıyorum
Çaresiz savaşıyorum
Anılarımla sorularla
Dostlarım içimde sanki
Kurt misali beni yiyorlar
Yavaş yavaş parça parça
Görüyorumki ölüyorum
Benim şu kalbim benim şu gönlüm
Seni mi sevdi sana mi güvendi
Benim su aklım şaştı kaldı
Sana mı kandı, sana mı inandı
Çok düşündüm çok üzüldüm
Pişman oldum kader dedim
Dün sabah seni af ettim
İnsanoğlu yaşam dedim