Rafet El Roman

Sana Dönemem Seni sevemem canım balım Cicegim petegim bocegim Senin olamam kuzum kusum Cilegim kirazım salatam * Melegim bebegim sirinim Fidanım filizim baharım İsıgım gunesim denizim Sekerim biberim cigerim * Vuralım dibine acalım fıcıyı Içeim cosalım asalım sınırı Sarılıp tutusup opusur sevisiriz ama Ebediyen senin olamam... * Sana donemem cicim nonun Nonosum canikom lokumum Seni sevemem gulum suyum Surubum sarabım gazozum * Melegim bebegim sirinim Fidanım filizim baharım İsıgım gunesim denizim Sekerim biberim cigerim * Vuralım dibine acalım fıcıyı Içeim cosalım asalım sınırı Sarılıp tutusup opusur sevisiriz ama Ebediyen senin olamam...

Beni Affeder Misin Beni affeder misin Bakar mısın yüzüme Güvenir misin yeniden Sevişir miyiz eskisi gibi *** Ben sensiz neylerim Bu ömrü neyleyim Kalbim ağlar yanar Hem mahcup hem kanar *** Gönül bu elbet Yandığı yere kadar Her şeyin bedeli var İhanetin en ağır Of sevgiyse elbet Gittiği yere kadar Her şeyin bir sonu var Sevgilim beni affet *** Söyle yar beni unuttun mu Kopardın mı yüreğinden Sildin mi anıları Gömdün mü birer birer *** Gönül bu elbet Yandığı yere kadar Her şeyin bedeli var İhanetin en ağır Of sevgiyse elbet Gittiği yere kadar Her şeyin bir sonu var *** Sevgilim beni affet Gönül bu elbet Yandığı yere kadar Her şeyin bedeli var İhanetin en ağır Of sevgiyse elbet Gittiği yere kadar Her şeyin bir sonu var Sevgilim beni affet...

Elimde Değil Gözlerin sözlerinden başka şeyler söylüyor Git artık gideceksen, bu aşk burada biter Sonu yoktu diyenler şimdi haklı çıktılar Bizi çekemeyenler şimdi mutlu oldular *** Sıkıldı ruhum, haykırmak istiyorum Ne olursa olsun ah gönlümde kalacaksın *** Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum *** Daraldı içim, haykırmak istiyorum Ne olursa olsun sevgilim kalacaksın *** Aklım almıyor affet, nasıl bir hikaye bu? Daha dün sevgiliydik bugün iki yabancı Sonu yoktu diyenler haklı mı çıkacaktı? Bizi çekemeyenler, yoksa dostlar mı yaktı? *** Sıkıldı ruhum, haykırmak istiyorum Ne olursa olsun ah gönlümde kalacaksın *** Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum *** Daraldı içim, haykırmak istiyorum Ne olursa olsun sevgilim kalacaksın *** Elimde değil Elimde değil Elimde değil Elimde değil *** Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum Elimde değil, hala seviyorum Elimde değil, unutamıyorum

Olmuyor Bir Tanem Bu gece senin elimden resmini Düşürmedim saatlerdir ağladım deli deli Hani bir umut vardı, bu şehir bize dardı Dalınca ufuklara unuturduk zamanı * Hatırında mı yok ah sende hiç Bu ne kadar zor, ah bu ne gidiş Deliyim, deliyim, deli divane Seni her gördüğümde * Olmuyor, bir tanem olmuyor, sensiz yaşanmıyor Olmuyor, bir tanem olmuyor, sensiz yaşanmıyor * Hani korkumuz yoktu, aşkımız son umuttu Yalan mıydı isyanlar, hiç mi doğruluk yoktu Yola senle çıkmıştık, herşeyi paylaşmıştık Yasaklıydı sevdamız, oysa çok alışmıştık * Hatırında mı yok, ah sende hiç Bu ne kadar zor, ah bu ne gidiş Deliyim, deliyim, deli divane Seni her gördüğümde

Güzel Hayat Seni gördüğüm ilk buluştuğum İlk kez öptüğüm o yerdeyim şimdi İlk gün ki gibi elimde bir gül Kıyafetim şık seni bekliyorum * Biliyorum gelemezsin Biliyorum dönemezsin Ne yapsam ah nereye gitsem? Ne söylesem, kimi dinlesem? * Güzel hayat acı hayat Ne kaldı neyim var * Mevsim ilkbahar günlerden pazar Şeker bayramı çocuk olmak güzel Biraz mutsuzum biraz da yalnız Affet ağlıyorum, çok özlüyorum * Biliyorum gelemezsin Biliyorum dönemezsin Ne yapsam ah nereye gitsem? Ne söylesem, kimi dinlesem? Güzel hayat acı hayat Ne kaldı neyim var Güzel hayat

Hanımeli Bu kaçıncı hayalim Bu kaçıncı günüm Bu kaçıncı söz veriş yalan * Bir kasvet var havada Bu sabahı doğuran Şu ikinci bahar yalan * Ben ipek böceği sense hanımeli Öğrendim uzaktan seni sevmeyi Ben razıydım bu rüzgarla gitmeye Dokunmasan da seni hissetmeye * Bu kaçıncı umudum Bu kaçıncı baharım Bu kaçıncı bekleyiş yalan * Bir masal biliyorum İkimizi anlatan Sonu iyi bitiyormuş yalan

Şöyle Böyle Aşkım ne olur, yaz bitmeden Kış gelmeden yola düş de gel Sevgilim hasretinden ölmeden Sabrım tükenmeden yola düş de gel * Gel hele şöyle böyle sar beni Tut beni, ısıt beni Gel hele şöyle gir bi koynuma Öp beni doya doya... Gel hele şöyle böyle sar beni Tut beni, ısıt beni Gel hele şöylе gir bi koynuma Öp beni doya doya... * Aşkım ne olur gecе bitmeden Sabah olmadan giderim deme Eline tenine dokunmadan Benim olmadan giderim deme... * Gel hele şöyle böyle sar beni Tut beni, ısıt beni Gel hele şöyle gir bi koynuma Öp beni doya doya... Gel hele şöyle böyle sar beni Tut beni, ısıt beni Gel hele şöyle gir bi koynuma Öp beni doya doya...

Hoşçakal Sevgilim Hoşçakal sevgilim Bu veda çok acı Kimseye boyun eğme Cesur ol * Böyle saf Böyle temiz Olduğun gibi kal Unutma, değişmeyen sadık kalır * Kadınımı hüzünlü Gözü yaşlı, bir başına Bırakmaya ne gönlüm ne gücüm var Mesafeler ne de yıllar * Ne kara kış ne de savaş Sevgimize engel olur Hoşçakal Sevgilim * Hoşçakal sevgilim Gözlerin ne güzel Hadi gül son defa Göreyim * Unutma, ayrılık Ağlamak, yalnızlık Özlemek, kavuşmak Aşka dahil * Kadınımı hüzünlü Gözü yaşlı, bir başına Bırakmaya ne gönlüm ne gücüm var Mesafeler ne de yıllar * Ne kara kış ne de savaş Sevgimize engel olur Hoşçakal Sevgilim * Kadınımı hüzünlü Gözü yaşlı, bir başına Bırakmaya ne gönlüm ne gücüm var Mesafeler ne de yıllar * Ne kara kış ne de savaş Sevgimize engel olur Hoşçakal Sevgilim

Hop Vatandaş Zampara Nuri, İmam Mustafa Deli Remzi, Kel Niyazi Parti kurmuşlar Köy şehir gezip, atıp tutmuşlar Bizi seçin bize verin Görün demişler Köprü yapacaz yollar yapacaz İş verecez daha neler Al vatandaş, tut vatandaş Yut vatandaş yut * Al vatandaş, tut vatandaş Yut vatandaş yut Al vatandaş, tut vatandaş Yut vatandaş yut Al vatandaş, tut vatandaş Yut vatandaş yut Gel vatandaş, ver vatandaş Seç vatandaş seç Koş vatandaş dur vatandaş Hop vatandaş hop Gel vatandaş, ver vatandaş Seç vatandaş seç Koş vatandaş dur vatandaş Hop vatandaş hop Köprü yapacaz yollar yapacaz İş verecez daha neler Al vatandaş, tut vatandaş Yut vatandaş yut * Al vatandaş, tut vatandaş Yut vatandaş yut Gel vatandaş, ver vatandaş Seç vatandaş seç Koş vatandaş dur vatandaş Hop vatandaş hop Hop vatandaş hop Hop vatandaş hop Hop vatandaş hop Hop vatandaş hop Hop vatandaş Hop vatandaş Hop vatandaş