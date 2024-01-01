Rafet El Roman

Şanslıyım Hayat bir mücize yaşayan bilir bunu Hayat bir bilmece sorularla dokulu Hayat bir zor yarış yenilir ya yenersin Bazen bir kumarmış kazanıp kaybedersin Hayat bir felsefe, karışır beynin döner Deliren dahilerde çoktan pes ettiler Geç bunlar palavra Sen gel keyfine bak, hayat yaşamak Bu gece çok şanslıyım Hem kumarda, hem aşkta Bu gece heyecanlıyım Param var, hem aşkım Bu gece tam havamdayım Yaşamın tadındayım Bu gece çok şanslıyım Param var, hem aşkım Gözlerin alev alev gönlümü yakıyor Duruşunla bakışın aklımı alıyor Geç bunlar palavra Sen gel keyfine bak, hayat yaşamak Bu gece çok şanslıyım Hem kumarda, hem aşkta Bu gece heyecanlıyım Param var, hem aşkım Bu gece tam havamdayım Yaşamın tadındayım Bu gece çok şanslıyım Param var, hem aşkım Bu gece çok şanslıyım Hem kumarda, hem aşkta Bu gece heyecanlıyım Param var, hem aşkım Bu gece tam havamdayım Yaşamın tadındayım Bu gece çok şanslıyım Param var, hem aşkım Param var, hem aşkım Param var, hem aşkım

Bugün Anladım Bugün anladım Beni sevmediğini Sadece tanıdığın Sana yakın biriyim * Bugün anladım Beni sevmediğini Sadece varlığına Alıştığın biriyim * Kızgınım canım Ama kendime Laf anlatamadım Şu inatçı gönlüme * Kırgınım canım Ama kendime Sana kapılıp giden Şu zavallı kalbime Git ne olur * Nasıl olsa unuturum Acılar bana kalsın Dünya senin olsun Git ne olur * Nasıl olsa alışırım Hüzünler bana kalsın Mutluluk senin olsun Bugün anladım * Sana ayit deyilim Sadece adını Bildiğin biriyim Bugün anladım * Beni sevmediğini Sonuna geldiğini Her şeyin bittiğini Kızgınım canım * Ama kendime Laf anlatamadım Şu inatçı gönlüme Kırgınım canım * Ama kendime Sana kapılıp giden Şu zavallı kalbime Git ne olur * Nasıl olsa unuturum Acılar bana kalsın Dünya senin olsun Git ne olur * Nasıl olsa alışırım Hüzünler bana kalsın Mutluluk senin olsun Bugün anladım

Aşk Aşk tatlı bir rüya, ufak bir dünya Gözlerde başlar, kalplerde yaşar Aşk şiir gibi güzel, film gibi geçer Bir rüzgar eser, masal gibi biter Sen hiç sevdin mi? Hiç sevildin mi? Kavuştum derken, terkedildin mi? O şimdi çok uzaklarda Yok hayatımda Aaah hatıralarda O şimdi çok uzaklarda Rüyalarımda Aaah şarkılarımda Aşk şimşek gibi çakar Gönlüme düşer, zehir gibi sızlar, kanına işler Aşk hancer gibi batar, cam gibi keser İzler kalır, derinlere iner Sen hiç sevdin mi? Hiç sevildin mi? Kavuştum derken, terkedildin mi? O şimdi çok uzaklarda Yok hayatımda Aaah hatıralarda O şimdi çok uzaklarda Rüyalarımda Aaah şarkılarımda Sen hiç sevdin mi? Hiç sevildin mi? Kavuştum derken, terkedildin mi? O şimdi çok uzaklarda Yok hayatımda Aaah hatıralarda O şimdi çok uzaklarda Rüyalarımda Aaah şarkılarımda O şimdi çok uzaklarda Yok hayatımda Aaah hatıralarda O şimdi çok uzaklarda Rüyalarımda Aaah şarkılarımda O şimdi çok uzaklarda Hatıralarda O şimdi çok uzaklarda Şarkılarımda O şimdi çok uzaklarda O şimdi çok uzaklarda O şimdi çok uzaklarda Yok hayatımda Aaah hatıralarda O şimdi çok uzaklarda Rüyalarımda Aaah şarkılarımda

Yıllar Sonra Sensiz değeri yok yaşadığım zamanın Sensiz anlamı yok hayatın Kıymeti yok kurduğum hayallerin Verdiğim kavganın anlamı yok Ayrılık acısı diyenlere gülerdim Başıma gelince anladım Herşey darmadağın yüreğim ağlıyor İçimde acılar dönüyor Yıllar sonra karşına çıkarsam şaşırırmısın? İlk görüşte hatırlarmısın? Söyle anlarmısın? Yıllar sonra karşına çıkarsam şaşırır mısın? Seviyorum desem inanırmısın? Aşkım yıllar sonra Çaresi yok mutsuzum ne yapsam * Faydası yok ne etsen Uyumuyor yemiyor içmiyorum İçimde anılar kanıyor * Ayrılık acısı diyenlere gülerdim Başıma gelince anladım Herşey darmadağın yüreğim ağlıyor * İçimde acılar dönüyor Yıllar sonra karşına çıkarsam şaşırırmısın? İlk görüşte hatırlarmısın? * Söyle anlarmısın? Yıllar sonra karşına çıkarsam şaşırır mısın? Seviyorum desem inanırmısın? * Aşkım yıllar sonra Yıllar sonra karşına çıkarsam şaşırırmısın? İlk bakışta hatırlarmısın? * Söyle anlarmısın? Yıllar sonra karşına çıkarsam şaşırır mısın? Seviyorum desem inanırmısın? Aşkım yıllar sonra

Zamansız Bir Anda Bildiğim, tanıdığım her şeyi siliyorum Günleri, yılları bu şehire gömüyorum Anladım yalnızım bana kalan tek anılarım Aklıma çocukluğum, gençliğim babam gelir Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı Ah zamansız bir anda yaşandı Ah sebepsiz yok yere yaşandı Ah zamansız bir anda seçildim Ah zamansız yok yere yenildim Dostlarım birer birer çekildiler bulunmadı Güvendiğim, inandığım kimseler görünmedi Anladım yalnızım bana kalan tek anılarım Aklıma çocukluğum, gençliğim babam gelir Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı Ah zamansız bir anda yaşandı Ah sebepsiz yok yere yaşandı Ah zamansız bir anda seçildim Ah zamansız yok yere yenildim Bende sevgi, saygı, hak adalet vardı Ne verdiysem gitti, karşılıksız kaldı Ah zamansız bir anda yaşandı Ah sebepsiz yok yere yaşandı Ah zamansız bir anda seçildim Ah zamansız yok yere yenildim

Peşindeyim Elim elinde, gözüm, ah, gözünde Nereye gitsen peşindeyim Gönül anlamaz, gönül dinlemez Ne yapsam elimde değil Kader olsa bile Dinlemem, dinlemem Yollar ayırsa bile Anlamam, anlamam Ben bu ömrü feda ettim Ya seversin ya seversin Başka şansın yok, peşindeyim (ay, ay, ya) Ben bu sevdaya baş koydum Başımdan, uykumdan oldum Başka şansın yok, peşindeyim (hey, hey, hey) Ben bu ömrü feda ettim Ya seversin ya seversin Başka şansın yok, peşindeyim (ay, ay, ya) Ben bu sevdaya baş koydum Başımdan, uykumdan oldum Başka şansın yok, peşindeyim Elim elinde, gözüm gözünde Nereye gitsen peşindeyim Gönül, ah, anlamaz, gönül, ay, dinlemez Ne yapsam elimde değil Kader olsa bile Dinlemem, dinlemem Yollar ayırsa bile Anlamam, anlamam Ben bu ömrü feda ettim Ya seversin ya seversin Başka şansın yok, peşindeyim (ay, ay, ya) Ben bu sevdaya baş koydum Başımdan, uykumdan oldum Başka şansın yok, peşindeyim (hey, hey, hey) Ben bu ömrü feda ettim Ya seversin ya seversin Başka şansın yok, peşindeyim (ay, ay, ya) Ben bu sevdaya baş koydum Başımdan, uykumdan oldum Başka şansın yok, peşindeyim Ben bu ömrü feda ettim Ya seversin ya seversin Başka şansın yok, peşindeyim (ay, ay, ya) Ben bu sevdaya baş koydum Başımdan, uykumdan oldum Başka şansın yok, peşindeyim (hey, hey, hey) Ben bu ömrü feda ettim Ya seversin ya seversin Başka şansın yok, peşindeyim (ay, ay, ya) Ben bu sevdaya baş koydum Başımdan, uykumdan oldum Başka şansın yok, peşindeyim

Anlamsız Bir Fırtına Gün gelir acı günler seni seçer Sevgiler nasıl başlar, nasıl biter? Sarsılır kalır gönlün kedere düşer Bir daha sevemem dersin herşey geçer * Duygular yıkar seni Doğrular yakar seni Düşünmezsin gerçeği * Anlamsız bir fırtına Başlar hayatında Savrulur durusun Sen çok yorulsanda Zor gelir yaşamak Onsuz bu dünyada Ağlarsın durmadan Umutsuz yarınlara * Anlamsız bir kargaşa Başlar hayatında Durmadan düşünürsün Sen çok yorulsanda Zor gelir yaşamak Onsuz bu dünyada * Ağlarsın durmadan yarınlara... Gün gelir acı günler seni seçer Sevgiler nasıl başlar, nasıl biter? Sarsılır kalır gönlün kedere düşer Bir daha sevemem dersin herşey geçer * Duygular yıkar seni Doğrular yakar seni Düşünmezsin gerçeği Anlamsız bir fırtına Başlar hayatında Savrulur durusun Sen çok yorulsanda Zor gelir yaşamak Onsuz bu dünyada Ağlarsın durmadan Umutsuz yarınlara * Anlamsız bir kargaşa Başlar hayatında Durmadan düşünürsün Sen çok yorulsanda Zor gelir yaşamak Onsuz bu dünyada Ağlarsın durmadan Umutsuz yarınlara * Anlamsız bir fırtına Başlar hayatında Savrulur durusun Sen çok yorulsanda Zor gelir yaşamak Onsuz bu dünyada Ağlarsın durmadan Umutsuz yarınlara * Anlamsız bir kargaşa

Tarihler Yazacak Yılların, anıların Sevdamın hatrına Sevginin, umutların Yarınların hatrına * Aşk dedin vermedim mi? Gönlüne girmedim mi? Sev dedin sevmedim mi? İnkar et ediyorsan * Aşkımız yaşayacak Efsane olacaktı Tarihler yazacaktı Yere göğe adımızı * Sevdamız anılacak Kalplere kazınacak Destanlar yazılacak Adımıza, aşkımıza * Ruhumun, yüreğimim Şu canımın hatrına Sevginin, umutların Yarınların hatrına * Aşk dedin vermedim mi? Gönlüne girmedim mi? Sev dedin sevmedim mi? İnkar et ediyorsan * Aşkımız yaşayacak Efsane olacaktı Tarihler yazacaktı Yere göğe adımızı * Sevdamız anılacak Kalplere kazınacak Destanlar yazılacak Adımıza, aşkımıza * Aşk dedin vermedim mi? Gönlüne girmedim mi? Sev dedin sevmedim mi? İnkar et ediyorsan * Aşkımız yaşayacak Efsane olacaktı Tarihler yazacaktı Yere göğe adımızı * Sevdamız anılacak Kalplere kazınacak Destanlar yazılacak Adımıza, aşkımıza * Aşkımız yaşayacak Efsane olacaktı Tarihler yazacaktı Yere göğe adımızı * Sevdamız anılacak Kalplere kazınacak Destanlar yazılacak Adımıza, aşkımıza

Gönül Gece sabaha yakın Uyandım elinden Bir gün daha doluyum uyandım sesinden Ben mehtabı içtim yudum yudum, ağır ağır Ben mehtabı içtim yudum yudum, ağır ağır * Gönül, ne olur aşka gel yeniden Gönül, ne olur aşka gül yeniden * Zaman yaşamakla başlar Yaşamak zamanla biter Gönül düşlerle avunur, gözyaşıyla kırılır Ben mehtabı içtim yudum yudum, ağır ağır Ben mehtabı içtim yudum yudum, ağır ağır * Gönül, ne olur aşka gel yeniden Gönül, ne olur aşka gül yeniden Gönül, ne olur aşka gel yeniden Gönül, ne olur aşka gül yeniden Gönül...