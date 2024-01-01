Rafet El Roman

Sen olmazsan bu hayatın hiç anlamı yok ki inan, nasıl anlatsam? Sabahlara uzayan geceler ne soğuk, dayanılmaz sen yoksan Hiç kalkmıy'ca'm ve uyanmıy'ca'm uykudan seni duymazsam Kıvrılıp kalıca'm yatağımda acıyla gelip beni sarmazsan Anlamazsan, hiç sevmedin * Ah şu ben, sana tutsak Dört bucak, yedi iklim seninleyim Aniden can veriyor Denizlerinde martılar sen giderken * Bir telaş, bir kargaşa Dolanır dururum bir boşluğun ortasında Ve sen bilmiyorsun Yaşama sebebim, kaderim, son nefesim, tek sensin Sen olmazsan bu hayatın hiç anlamı yok ki inan, nasıl anlatsam? * Sabahlara uzayan geceler ne soğuk, dayanılmaz sen yoksan Hiç kalkmıy'ca'm ve uyanmıy'ca'm uykudan seni duymazsam Kıvrılıp kalıca'm yatağımda acıyla gelip beni sarmazsan Anlamazsan, hiç sevmedin * Sen olmazsan bu hayatın hiç anlamı yok ki inan, nasıl anlatsam? Sabahlara uzayan geceler ne soğuk, dayanılmaz sen yoksan Hiç kalkmıy'ca'm ve uyanmıy'ca'm uykudan seni duymazsam Kıvrılıp kalıca'm yatağımda acıyla gelip beni sarmazsan Anlamazsan, hiç sevmedin * Ah şu ben, sana tutsak Dört bucak, yedi iklim seninleyim Ve sen bilmiyorsun Yaşama sebebim, kaderim, son nefesim, tek sensin * Sen olmazsan bu hayatın hiç anlamı yok ki inan, nasıl anlatsam? Sabahlara uzayan geceler ne soğuk, dayanılmaz sen yoksan Hiç kalkmıy'ca'm ve uyanmıy'ca'm uykudan seni duymazsam Kıvrılıp kalıca'm yatağımda acıyla gelip beni sarmazsan Anlamazsan, hiç sevmedin Sen olmazsan bu hayatın hiç anlamı yok ki inan, nasıl anlatsam? Sabahlara uzayan geceler ne soğuk, dayanılmaz sen yoksan Hiç kalkmıy'ca'm ve uyanmıy'ca'm uykudan seni duymazsam Kıvrılıp kalıca'm yatağımda acıyla gelip beni sarmazsan Anlamazsan, hiç sevmedin