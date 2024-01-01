Sen Olmazsan Şarkı Sözleri
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Rafet El Roman
Sen Olmazsan
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Sen olmazsan bu hayatın hiç anlamı yok ki inan, nasıl anlatsam?
Sabahlara uzayan geceler ne soğuk, dayanılmaz sen yoksan
Hiç kalkmıy'ca'm ve uyanmıy'ca'm uykudan seni duymazsam
Kıvrılıp kalıca'm yatağımda acıyla gelip beni sarmazsan
Anlamazsan, hiç sevmedin
*
Ah şu ben, sana tutsak
Dört bucak, yedi iklim seninleyim
Aniden can veriyor
Denizlerinde martılar sen giderken
*
Bir telaş, bir kargaşa
Dolanır dururum bir boşluğun ortasında
Ve sen bilmiyorsun
Yaşama sebebim, kaderim, son nefesim, tek sensin
Sen olmazsan bu hayatın hiç anlamı yok ki inan, nasıl anlatsam?
*
Sabahlara uzayan geceler ne soğuk, dayanılmaz sen yoksan
Hiç kalkmıy'ca'm ve uyanmıy'ca'm uykudan seni duymazsam
Kıvrılıp kalıca'm yatağımda acıyla gelip beni sarmazsan
Anlamazsan, hiç sevmedin
*
Sen olmazsan bu hayatın hiç anlamı yok ki inan, nasıl anlatsam?
Sabahlara uzayan geceler ne soğuk, dayanılmaz sen yoksan
Hiç kalkmıy'ca'm ve uyanmıy'ca'm uykudan seni duymazsam
Kıvrılıp kalıca'm yatağımda acıyla gelip beni sarmazsan
Anlamazsan, hiç sevmedin
*
Ah şu ben, sana tutsak
Dört bucak, yedi iklim seninleyim
Ve sen bilmiyorsun
Yaşama sebebim, kaderim, son nefesim, tek sensin
*
Sen olmazsan bu hayatın hiç anlamı yok ki inan, nasıl anlatsam?
Sabahlara uzayan geceler ne soğuk, dayanılmaz sen yoksan
Hiç kalkmıy'ca'm ve uyanmıy'ca'm uykudan seni duymazsam
Kıvrılıp kalıca'm yatağımda acıyla gelip beni sarmazsan
Anlamazsan, hiç sevmedin
Sen olmazsan bu hayatın hiç anlamı yok ki inan, nasıl anlatsam?
Sabahlara uzayan geceler ne soğuk, dayanılmaz sen yoksan
Hiç kalkmıy'ca'm ve uyanmıy'ca'm uykudan seni duymazsam
Kıvrılıp kalıca'm yatağımda acıyla gelip beni sarmazsan
Anlamazsan, hiç sevmedin