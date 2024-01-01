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7/24 Dinle Sevgiye Zaman Ver

Sevgiye Zaman Ver Şarkı Sözleri

Rafet El Roman Sevgiye Zaman Ver şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman Sevgiye Zaman Ver şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgiye Zaman Ver sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman

Rafet El Roman

Sevgiye Zaman Ver

  • Sen Sen

  • Direniyorum

  • Yanımda Kal

  • Tükendiğinde

  • Seven Bilir

  • Yanıldım

  • Ayrılıktan Söz Etme

  • Güle Güle

  • Ebedi Sevgili

  • Bir Melek Diliyorum (Ver)

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