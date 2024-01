Rafet El Roman

Sen Sen Sen sen sen olmazsan olmuyor Yerin asla dolmuyor Dön demekten başka şey diyemem be canım Sen sen sen gidince dünya Ne renk var ne manzara Sen yerinde tam kalbimin ortasında Sadetten dillere yabancı ellere Koyup gitme bu kalbi senden Hak etmedim ben Çık gel artık bitsin bu eziyet Dön gel artık bitsin bu kabus Dünya canımdan iste vereyim Kollarında öleyim Çık gel artık bitsin bu eziyet Dön gel artık bitsin bu kabus Dünya canımdan iste vereyim Kollarında öleyim Sen sen sen olmazsan olmuyor Yerin asla dolmuyor Dön demekten başka şey diyemem be canım Sen sen sen gidince özlerim Kalıp ardınca beklerim Dön demekten başka çarem yok ki güzelim Saadetten dillere yabancı ellere Koyup gitme bu kalbi senden Hak etmedim ben Çık gel artık bitsin bu eziyet Dön gel artık bitsin bu kabus Dünya canımdan iste vereyim Kollarında öleyim Çık gel artık bitsin bu eziyet Dön gel artık bitsin bu kabus Dünya canımdan iste vereyim Kollarında öleyim Çık gel artık bitsin bu eziyet Dön gel artık bitsin bu kabus Dünya canımdan iste vereyim Kollarında öleyim Çık gel artık bitsin bu eziyet Dön gel artık bitsin bu kabus Dünya canımdan iste vereyim Kollarında öleyim

Direniyorum Sessiz bir mecra şimdi hayat Sen giderken soğuktan da soğuk Dondu yüreğim, durdu yaşam Savaş sonrası gibi kalbimin içi Kan ve revan Büyür git gide inan yokluğun azap yeryüzünde *** Günahlarımla boyanmış Bir hayat var kalan geriye Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde *** Direniyorum acılarına yine dünya Yalanmış aşkların da İnadına yaşıyorum ama sorma Kıyamet ortasında *** Direniyorum acılarına yine dünya Yalanmış aşkların da İnadına yaşıyorum ama sorma Kıyamet ortasında *** Savaş sonrası gibi kalbimin içi Kan ve revan Büyür git gide inan yokluğun azap yeryüzünde *** Günahlarımla boyanmış Bir hayat var kalan geriye Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde *** Direniyorum acılarına yine dünya Yalanmış aşkların da İnadına yaşıyorum ama sorma Kıyamet ortasında *** Direniyorum acılarına yine dünya Yalanmış aşkların da İnadına yaşıyorum ama sorma Kıyamet ortasında

Yanımda Kal Bu yürek sana tutsak Biliyorum suçluyum Hakkım değil sevmek Sanki yanı başımda Ellerin nefesin bana uzak kalbim *** Sessizliğine yanarım gitme Yokluğunda yüreğim delice Haykırır senin adını *** Hep gecemde ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Ah benimle kal yanımda ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Bu yürek sana tutsak Biliyorum suçluyum Hakkım değil Sanki yanı başımda Ellerin nefesin bana uzak kalbim *** Sessizliğine yanarım gitme Yokluğunda yüreğim delice Haykırır senin adını *** Hep yanımda kal gecemde ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Ah benimle kal yanımda ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Hep yanımda kal gecemde ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Ah benimle kal yanımda ol diye Ben yalvardım hep tanrıya sen diye *** Ben yalvardım hep tanrıya sen diye

Tükendiğinde İçimde zehir zıkkım bir keder var Hiç bilmediğim farklı duygular Dünya yıkılmış altındayım sanki Sevdik unuttuk sevinçten eser yok Ağırıma gitti çekip gidişi Çöktü içime ayrılık taş gibi Bir anda bitti düşler yemnler Yalan mıydı ah sözler öpüşler Takside gidiyorum argın ve yorgun Sindi her köşeme yalnızlık yokluğun Radyo da arabesk bir şarkı çalıyor Seni beni aşkı sanki anlatıyor Bir rüzgar esiyor yüzümden kalbime Ben neredeyim ahh sen nerelerde Boşluktayım her şey tükendiğince Kalmadı inancım insana sevgiye Ağırıma gitti çekip gidişi Çöktü içime ayrılık taş gibi Bir anda bitti düşler yeminler Yalan mıydı ah sözler öpüşler Takside gidiyorum argın ve yorgun Sindi her köşeme yalnızlık yokluğun Radyoda arabesk bir şarkı çalıyor Seni beni aşkı sanki anlatıyor Bir rüzgar esiyor yüzümden kalbime Ben neredeyim ahh sen nerelerde Boşluktayım her şey tükendiğince Kalmadı inancım insana sevgiye Takside gidiyorum argın ve yorgun Sindi her köşeme yalnızlık yokluğun Radyoda arabesk bir şarkı çalıyor Seni beni aşkı sanki anlatıyor Bir rüzgar esiyor yüzümden kalbime Ben neredeyim ahh sen nerelerde Boşluktayım her şey tükendiğince Kalmadı inancım insana sevgiye

Seven Bilir Bir martı süzülür enginlere Sorarım sevgilim nerede diye Dolu gözlerim, bakıyorum göklere Bir şarkı düşer ah dillere Diliyorum ki sen ve ben yine Bembeyaz düşlere aşk içinde Şu anda kapandı gözlerim Yıkık bir şehir gibi kalbim Yüzüm yüreğime kadar asık Özledim demek yetmiyor artık Sana eskisinden daha deli aşığım ben Yetmiyor sözler kelimeler, bir anlatabilsem Seven bilir, seven Bir martı süzülür enginlere Sorarım sevdiğim nerede diye Dolu gözlerim, bakıyorum göklere Bir şarkı düşer ah dillere Diliyorum ki sen ve ben yine Bembeyaz düşlere aşk içinde Sana eskisinden daha deli aşığım ben Yetmiyor sözler kelimeler, bir anlatabilsem Seven bilir, seven Bir martı süzülür enginlere Sorarım sevdiğim nerede diye Dolu gözlerim, bakıyorum göklere Bir şarkı düşer ah dillere Diliyorum ki sen ve ben yine Bembeyaz düşlere aşk içinde Seven bilir sevilen de Dünyam durur, döner yine Seven bilir sevilen de Dünyam durur, döner yine Vazgeçemem ben Sevmişim bir kere Sevmişim

Yanıldım Yanıldım Allah'ım, ah yanıldım Hep bende kalacak, sevecek sandım Geride kaldı şimdi anılar Unutulmaz bir aşk, yaşantılar * Soruyorum şimdi kendime Yanıyorum kendi hâlime Ne var elimde kalan? Dünya zaten yalan * Soruyorum şimdi kendime Yanıyorum kendi hâlime Ne var elimde kalan? Dünya zaten yalan * Ayrılık varsa kaderde Dert eyleme derdine Kaderin kader olsun Bırak kalbin boş dursun * Ayrılık varsa kaderde Dert eyleme derdine Kaderin kader olsun Bırak kalbin boş dursun * Yoruldum Allah'ım, ah yoruldum Bulduğum anda onu kaybediyorum Geride kaldı şimdi anılar Unutulmaz bir aşk, yaşantılar * Soruyorum şimdi kendime Yanıyorum kendi hâlime Ne var elimde kalan? Dünya zaten yalan * Soruyorum şimdi kendime Yanıyorum kendi hâlime Ne var elimde kalan? Dünya zaten yalan * Ayrılık varsa kaderde Dert eyleme derdine Kaderin kader olsun Bırak kalbin boş dursun * Ayrılık varsa kaderde Dert eyleme derdine Kaderin kader olsun Bırak kalbin boş dursun * Soruyorum şimdi kendime Yanıyorum kendi hâlime Ne var elimde kalan? Dünya zaten yalan * Soruyorum şimdi kendime Yanıyorum kendi hâlime Ne var elimde kalan? Dünya zaten yalan * Ayrılık varsa kaderde Dert eyleme derdine Kaderin kader olsun Bırak kalbin boş dursun * Ayrılık varsa kaderde Dert eyleme derdine Kaderin kader olsun Bırak kalbin boş dursun * Soruyorum şimdi kendime Yanıyorum kendi hâlime Ne var elimde kalan? Dünya zaten yalan * Soruyorum şimdi kendime Yanıyorum kendi hâlime Ne var elimde kalan? Dünya zaten yalan * Soruyorum şimdi kendime Yanıyorum kendi hâlime Ne var elimde kalan? Dünya zaten yalan * Soruyorum şimdi kendime Yanıyorum kendi hâlime Ne var elimde kalan?

Ayrılıktan Söz Etme Demedin ki sen beni anlayamadın Belki ben anlatamadım kendimi ne sevgimi Biliyordun seviyorken gidecektin Zamansızdı çünkü aşk, bile bile kabul ettim Ne olur bir bak ne olur dinle Ayrılıktan bana söz etme * Ne güzeldi ne günlerdi Ne değiştik sildi sonuna geldk Yüzümüzde son gülüşte Yok olunca hüzünle gölgelendik Senden bana kalanlar çıldırtan arzular Paramparça uykularım gözlerimde yaşlar Hüzünlü şarkılarda teselli ararım İçimde ağrı gibi yokluğunu duyarım * Demedin ki sen beni anlayamadın Belki ben anlatamadım kendimi ne sevgimi Biliyordun seviyorken gidecektin Zamansızdı çünkü aşk, bile bile kabul ettim Ne olur bir bak ne olur dinle Ayrılıktan bana söz etme * Demedin ki sen beni anlayamadın Belki ben anlatamadım kendimi ne sevgimi Zamanla unutulur dedim her şey Her acıyla baş ettim de kalbime dinletemedim Ne olur bir bak, ne olur dinle Ayrılıktan bana söz etme * Ne güzeldi ne günlerdi Ne değişti ki sildi sonuna geldik Yüzümüzde son gülüşte Yok olunca hüzünle gölgelendik Senden bana kalanlar çıldırtan arzular Paramparça uykularım gözlerimde yaşlar Hüzünlü şarkılarda teselli ararım İçimde ağrı gibi yokluğunu duyarım * Demedin ki sen beni anlayamadın Belki ben anlatamadım kendimi ne sevgimi Biliyordun seviyorken gidecektin Zamansızdı çünkü aşk, bile bile kabul ettim Ne olur bir bak ne olur dinle Ayrılıktan bana söz etme * Demedin ki sen beni anlayamadın Belki ben anlatamadım kendimi ne sevgimi Zamanla unutulur dedim her şey Her acıyla baş ettim de kalbime dinletemedim Ne olur bir bak ne olur dinle Ayrılıktan bana söz etme

Güle Güle Güle güle sevgilim haftaya beklerim Seninle aşk olmaz Huyu suyu halleri bilinmez adeti Nedir bu iş ne sendeyim.com bu naz Kalbime acıyı sancıma ilacı verdi gitti şaka mı? Hangi an sırası kaşla göz arası sardı aşkı yarası Dupduru yüzüne kıyamadım gözüne bakmaya doya doya Aklımın ucuna soruyorum suçumu bende miydi arıza Sen beni hiç ama hiç mi sevemez sandın Bırakıp da bu kalbimi parçaladın Güle güle sevgilim haftaya beklerim Seninle aşk olmaz Huyu suyu halleri bilinmez adeti Nedir bu iş ne bu naz Sevgilim haftaya beklerim Seninle hiç olmaz Huyu suyu halleri bilinmez adeti Nedir bu iş sendeyim.com ne bu naz Kalbime acıyı sancıma ilacı verdi gitti şaka mı? Hangi an sırası kaşla göz arası sardı aşkı yarası Dupduru yüzüne kıyamadım gözüne bakmaya doya doya Aklımın ucuna soruyorum suçumu bende miydi arıza Sen beni hiç ama hiç mi sevemez sandın Bırakıp da bu kalbimi parçaladın Güle güle sevgilim haftaya beklerim Seninle aşk olmaz Huyu suyu halleri bilinmez adeti Nedir bu iş ne bu naz Güle güle sevgilim haftaya beklerim Seninle hiç olmaz Huyu suyu halleri bilinmez adeti Nedir bu iş ne bu naz Sen beni hiç ama hiç mi sevemez sandın Bırakıp da bu kalbimi parçaladın Güle güle sevgilim haftaya beklerim Seninle aşk sendeyim.com olmaz Huyu suyu halleri bilinmez adeti Nedir bu iş ne bu naz Güle güle sevgilim haftaya beklerim Hiç olmaz Huyu suyu halleri bilinmez adeti Nedir bu iş ne bu naz

Ebedi Sevgili Canım özüm, iki gözüm Fırtına geliyor, gemi batıyor Bırak beni, kurtar kendini * Kara kaşım, canım aşkım Yangın büyüyor, kıyamet kopuyor Bırak beni, kurtar kendini * Bu sadakat asaleti Bir anamda gördüm bir de sende Bu dünyanın güzelliği * Yürekten seninle sevdi bu can Olur ya dönemezsem geri Ebediyen seveceğim seni * Verirken son nefesimi Haykıracağım ismini Olur ya dönemezsem geri * Ebediyen seveceğim seni Kaparken gözlerimi "Sevgilim!" diyeceğim * Canım özüm, iki gözüm Fırtına geliyor, gemi batıyor Bırak beni, kurtar kendini * Kara kaşım, canım aşkım Yangın büyüyor, kıyamet kopuyor Bırak beni, kurtar kendini * Bu sadakat asaleti Bir anamda gördüm bir de sende Bu dünyanın güzelliği * Yürekten seninle sevdi bu can Olur ya dönemezsem geri Ebediyen seveceğim seni * Verirken son nefesimi Haykıracağım ismini Olur ya dönemezsem geri * Ebediyen seveceğim seni Kaparken gözlerimi "Sevgilim!" diyeceğim