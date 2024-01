Rafet El Roman

Sen ve Ben Boyun eğme Üzülme karşımda Bu senin karakterin Yazıklar olsun sana Yine dilerim Yolunda umutlar Kedersiz bir sevgin Mutlu gönlün olsun Damla damla yaşlar Birleşir içinde o anılar Ellerin başında Kalbin parça parça Pişman olursun Biz, biz ikimiz Ah, neler neler yaşadık beraber, eh Şu, şu sevgimiz Bir yazda esen rüzgâr gibi geçti Sen ve ben Savaştım Bu sevgimiz için Günden güne inan Bir an yorulmadan Dememişler Boşuna, her şey geçer Kocaman bir sevgi Bak geldi de geçti Okunan dualar Kurulan rüyalar, hayaller Kabul olsun, kabul Topraktan yaratılan Şu insan oğluna Biz, biz ikimiz Ah, neler neler yaşadık beraber, of Şu, şu sevgimiz Bir yazda esen rüzgâr gibi geçti Sen ve ben, ah Huh, dı-rı-rı-rı-no-no

Mucize Yok hayır, çoktan unutulmuş artık aşklar aşk değil derken İnce bir hüzün ilmek ilmek hasreti örerken Yok hayır, çoktan unutulmuş artık aşklar aşk değil derken İnce bir hüzün ilmek ilmek hasreti örerken *** Mucize oldu sevda açtım Aldım kendimi sana kaçtım Ciğerimin köşesi, canımın canı Seni gönderene şükürler olsun *** Yüreğimin ateşi, başımın tacı Kara gecelerime ay gibi doğdun Yok hayır, çoktan unutulmuş artık aşklar aşk değil derken İnce bir hüzün ilmek ilmek hasreti örerken *** Mucize oldu sevda açtım Aldım kendimi sana kaçtım *** Ciğerimin köşesi, canımın canı Seni gönderene şükürler olsun Yüreğimin ateşi, başımın tacı Kara gecelerime ay gibi doğdun *** Ciğerimin köşesi, canımın canı Seni gönderene şükürler olsun Yüreğimin ateşi, başımın tacı Kara gecelerime ay gibi doğdun

Kal Benimle Bir yelkene koy beni al götür uzaklara Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya *** Seninle buluşuruz engin denizlerde Denizler susuverir derin derin derin Seninle konuşuruz engin denizleri Denizler anlatırlar seni *** Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri Rüzgar eserse paylaşırız Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri Düşler biterse yaratırız *** Bir yelkene koy beni al götür uzaklara Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya *** Seninle buluşuruz engin denizlerde Denizler susuverir derin derin derin Seninle konuşuruz engin denizleri Denizler anlatırlar seni *** Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri Rüzgar eserse paylaşırız Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri Düşler biterse yaratırız *** Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri Rüzgar eserse paylaşırız Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri Düşler biterse yaratırız

Gel Günaha Girelim Unutulmuyor deme sakın, unutanlar var Gönlüme gül verme sakın, koparanlar var Gönlüme dert, dert oluyor Gönül bunu farketmiyor Sen bilmezsin can yakıyor Herkes bunu hep yapıyor Gönlüme dert, dert oluyor Gönül bunu farketmiyor Sen bilmezsin can yakıyor Herkes bunu hep yapıyor E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi Sönmeyen sabahı Ben istemem ki mükemmmeli Severim dibine kadar belayı E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi Sönmeyen sabahı Ben istemem ki mükemmmeli Severim dibine kadar belayı Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun Unutulmuyor deme sakın, unutanlar var Gönlüme gül verme sakın, koparanlar var Gönlüme dert, dert oluyor Gönül bunu farketmiyor Sen bilmezsin can yakıyor Herkes bunu hep yapıyor Gönlüme dert, dert oluyor Gönül bunu farketmiyor Sen bilmezsin can yakıyor Herkes bunu hep yapıyor E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi Sönmeyen sabahı Ben istemem ki mükemmmeli Severim dibine kadar belayı E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi Sönmeyen sabahı Ben istemem ki mükemmmeli Severim dibine kadar belayı Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun

Cesaretsiz Yar Canıma mı kastın var? Beni öldüreceksin, yâr Ben gümüşüm de altın mı bu kadınlar? Ağrıma gidiyor, ayıptır, günahtır, yazıktır Sabrın sonu selamete ne kadar var? *** Vay saman altından su yürüten zalim yâr Unuttun mu? Bende delikanlı sözün var Allah'ını seversen bari bir haber sal Gel artık, iki bayram sonrası beni al *** Ah, ah, ah Cesaretsiz yâr *** İki gözüm değer miydi? Sefaya battın O güzelim ruhunu nasıl şeytana sattın? Hadi bana acımadın, gençliğimi yaktın Söyle, bu şerden sana ne hayır var? Ne hayır var, ne hayır var? *** Canıma mı kastın var? Beni öldüreceksin, yâr Ben gümüşüm de altın mı bu kadınlar? Ağrıma gidiyor, ayıptır, günahtır, yazıktır Sabrın sonu selamete ne kadar var? *** Vay saman altından su yürüten zalim yâr Unuttun mu? Bende delikanlı sözün var Allah'ını seversen bari bir haber sal Gel artık, iki bayram sonrası beni al *** Ah, ah, ah Cesaretsiz yâr *** İki gözüm değer miydi? Sefaya battın O güzelim ruhunu nasıl şeytana sattın? Hadi bana acımadın, gençliğimi yaktın Söyle, bu şerden sana ne hayır var? Ne hayır var, ne hayır var? *** Vay saman altından su yürüten zalim yâr Unuttun mu? Bende delikanlı sözün var Allah'ını seversen bari bir haber sal Gel artık, iki bayram sonrası beni al *** Ah, ah, ah Cesaretsiz yâr *** İki gözüm değer miydi? Sefaya battın O güzelim ruhunu nasıl şeytana sattın? Hadi bana acımadın, gençliğimi yaktın Söyle, bu şerden sana ne hayır var? Ne hayır var, ne hayır var?

Uyumam Sensiz Kördüğümde Tutsak Olsan Sarhoş Olup Bana Kalsan Gözlerimde Sabah Olsan Uyumam Sensiz *** Kor Alevler Beni Yaksa Duam Derman Olsa Sana Ölüm Dayansa Kapıma Uyumam Sensiz *** Uyumam Ağlarım Geceleri Geceler Üşütür Yüreğimi Vurulur Yüreğim Dayanamam Unutmam Unutamam Ben Seni

Deli Dünya Dertli dünyaya ettiğinden bıkmadın mı felek Kim kopardı seni benden ayrılık ne demek Bir gün orda bir gün burda duygular karışık Kalbim talimli tam yerinden kopmaya alışık *** Git işine yıkıl karşımdan Ne hayır gördüm aşkından Yar toprağından taşından Ne istediysem boş *** Ne yazık ki aklım şaşmış Nasıl Allah korkun varmış Deli dünya kimlere kalmış Ne istediysem boş *** Deli dünya dünya şansım yok Kimi sevsem kıymet bilmez Zümrüt olsan yakut olsan Gücün aşkımı almaya yetmez

Acemi Aşık Ben seni görünce herkesi yok saymadım mı Aşk için verdiğim her sözden caymadım mı *** Zaman resim gibi durur mu Fırsat bu kaçtı olur mu Hadi ama bu deli sabrımı zorlama İçim ateş gibi yanarken Günleri başa sararken E hadi ama bu deli sabrımı zorlama *** Of be çok acemi acemisin aşkım Tepeme karanlık gece misin aşkım *** Ben seni sus diye mi sevdim Tadını kaçırdın gerdin beni aşkım

Giden Gider Bu zamansız gidişin Umurumda mı sanki Neler neler yaşadım Silemez miyim seni *** Gerçek aşkı bul ama Hüzünlerinle yaşa Ağlarım mı sanmıştın Ne fark ederki bana *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Bu zamansız gidişin Umurumda mı sanki Neler neler yaşadım Silemez miyim seni *** Gerçek aşkı bul ama Hüzünlerinle yaşa Ağlarım mı sanmıştın Ne fark ederki bana *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten

Yaralıdır Yüreğim Sevgimi al, alıp sakla uzaklarda Bir haber ver, çaresizim akşamlarda Kapımı çal, beklerim bu saatlerde Bilsen nasıl yaralıdır yüreğim *** Sözünü tut, hani "Hiç gitmem" demiştin? Boş ver, unut, demek ki hiç sevmemişsin Anılarım yalanmış, bu sen değilsin Bilsen nasıl yaralıdır yüreğim *** Az mı buldun sana sonsuz sevgimi? Bu zavallı kalp sana yetmedi mi? Düşeceğim, bıraktın ellerimi Al beni, vur beni, sen öldür, öldür git *** Az mı buldun sana sonsuz sevgimi? Bu zavallı kalp sana yetmedi mi? Düşeceğim, bıraktın ellerimi Al beni, vur beni, sen öldür, öldür git *** Sevgimi al, alıp sakla uzaklarda Bir haber ver, çaresizim akşamlarda Kapımı çal, beklerim bu saatlerde Bilsen nasıl yaralıdır yüreğim *** Sözünü tut, hani "Hiç gitmem" demiştin? Boş ver, unut, demek ki hiç sevmemişsin Anılarım yalanmış, bu sen değilsin Bilsen nasıl yaralıdır yüreğim *** Az mı buldun sana sonsuz sevgimi? Bu zavallı kalp sana yetmedi mi? Düşeceğim, bıraktın ellerimi Al beni, vur beni, sen öldür, öldür git *** Az mı buldun sana sonsuz sevgimi? Bu zavallı kalp sana yetmedi mi? Düşeceğim, bıraktın ellerimi Al beni, vur beni, sen öldür, öldür git *** Az mı buldun sana sonsuz sevgimi? Bu zavallı kalp sana yetmedi mi? Düşeceğim, bıraktın ellerimi Al beni, vur beni, sen öldür, öldür git