Rafet El Roman

-
Boyun eğme
Üzülme karşımda
Bu senin karakterin
Yazıklar olsun sana
Yine dilerim
Yolunda umutlar
Kedersiz bir sevgin
Mutlu gönlün olsun
Damla damla yaşlar
Birleşir içinde o anılar
Ellerin başında
Kalbin parça parça
Pişman olursun
Biz, biz ikimiz
Ah, neler neler yaşadık beraber, eh
Şu, şu sevgimiz
Bir yazda esen rüzgâr gibi geçti
Sen ve ben
Savaştım
Bu sevgimiz için
Günden güne inan
Bir an yorulmadan
Dememişler
Boşuna, her şey geçer
Kocaman bir sevgi
Bak geldi de geçti
Okunan dualar
Kurulan rüyalar, hayaller
Kabul olsun, kabul
Topraktan yaratılan
Şu insan oğluna
Biz, biz ikimiz
Ah, neler neler yaşadık beraber, of
Şu, şu sevgimiz
Bir yazda esen rüzgâr gibi geçti
Sen ve ben, ah
Huh, dı-rı-rı-rı-no-no
-
Yok hayır, çoktan unutulmuş artık aşklar aşk değil derken
İnce bir hüzün ilmek ilmek hasreti örerken
Yok hayır, çoktan unutulmuş artık aşklar aşk değil derken
İnce bir hüzün ilmek ilmek hasreti örerken
***
Mucize oldu sevda açtım
Aldım kendimi sana kaçtım
Ciğerimin köşesi, canımın canı
Seni gönderene şükürler olsun
***
Yüreğimin ateşi, başımın tacı
Kara gecelerime ay gibi doğdun
Yok hayır, çoktan unutulmuş artık aşklar aşk değil derken
İnce bir hüzün ilmek ilmek hasreti örerken
***
Mucize oldu sevda açtım
Aldım kendimi sana kaçtım
***
Ciğerimin köşesi, canımın canı
Seni gönderene şükürler olsun
Yüreğimin ateşi, başımın tacı
Kara gecelerime ay gibi doğdun
***
Ciğerimin köşesi, canımın canı
Seni gönderene şükürler olsun
Yüreğimin ateşi, başımın tacı
Kara gecelerime ay gibi doğdun
-
Bir yelkene koy beni al götür uzaklara
Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma
Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla
Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya
***
Seninle buluşuruz engin denizlerde
Denizler susuverir derin derin derin
Seninle konuşuruz engin denizleri
Denizler anlatırlar seni
***
Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri
Rüzgar eserse paylaşırız
Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri
Düşler biterse yaratırız
***
Bir yelkene koy beni al götür uzaklara
Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma
Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla
Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya
***
Seninle buluşuruz engin denizlerde
Denizler susuverir derin derin derin
Seninle konuşuruz engin denizleri
Denizler anlatırlar seni
***
Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri
Rüzgar eserse paylaşırız
Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri
Düşler biterse yaratırız
***
Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri
Rüzgar eserse paylaşırız
Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri
Düşler biterse yaratırız
-
Unutulmuyor deme sakın, unutanlar var
Gönlüme gül verme sakın, koparanlar var
Gönlüme dert, dert oluyor
Gönül bunu farketmiyor
Sen bilmezsin can yakıyor
Herkes bunu hep yapıyor
Gönlüme dert, dert oluyor
Gönül bunu farketmiyor
Sen bilmezsin can yakıyor
Herkes bunu hep yapıyor
E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi
Sönmeyen sabahı
Ben istemem ki mükemmmeli
Severim dibine kadar belayı
E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi
Sönmeyen sabahı
Ben istemem ki mükemmmeli
Severim dibine kadar belayı
Gel günaha girelim, yanalım gitsin
İnceldiği yerden kopsun
Yarim sorgusuz, sualsiz asma
Bu infazda sen de yoksun
Gel günaha girelim, yanalım gitsin
İnceldiği yerden kopsun
Yarim sorgusuz, sualsiz asma
Bu infazda sen de yoksun
Unutulmuyor deme sakın, unutanlar var
Gönlüme gül verme sakın, koparanlar var
Gönlüme dert, dert oluyor
Gönül bunu farketmiyor
Sen bilmezsin can yakıyor
Herkes bunu hep yapıyor
Gönlüme dert, dert oluyor
Gönül bunu farketmiyor
Sen bilmezsin can yakıyor
Herkes bunu hep yapıyor
E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi
Sönmeyen sabahı
Ben istemem ki mükemmmeli
Severim dibine kadar belayı
E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi
Sönmeyen sabahı
Ben istemem ki mükemmmeli
Severim dibine kadar belayı
Gel günaha girelim, yanalım gitsin
İnceldiği yerden kopsun
Yarim sorgusuz, sualsiz asma
Bu infazda sen de yoksun
Gel günaha girelim, yanalım gitsin
İnceldiği yerden kopsun
Yarim sorgusuz, sualsiz asma
Bu infazda sen de yoksun
Gel günaha girelim, yanalım gitsin
İnceldiği yerden kopsun
Yarim sorgusuz, sualsiz asma
Bu infazda sen de yoksun
-
Canıma mı kastın var? Beni öldüreceksin, yâr
Ben gümüşüm de altın mı bu kadınlar?
Ağrıma gidiyor, ayıptır, günahtır, yazıktır
Sabrın sonu selamete ne kadar var?
***
Vay saman altından su yürüten zalim yâr
Unuttun mu? Bende delikanlı sözün var
Allah'ını seversen bari bir haber sal
Gel artık, iki bayram sonrası beni al
***
Ah, ah, ah
Cesaretsiz yâr
***
İki gözüm değer miydi? Sefaya battın
O güzelim ruhunu nasıl şeytana sattın?
Hadi bana acımadın, gençliğimi yaktın
Söyle, bu şerden sana ne hayır var?
Ne hayır var, ne hayır var?
***
Canıma mı kastın var? Beni öldüreceksin, yâr
Ben gümüşüm de altın mı bu kadınlar?
Ağrıma gidiyor, ayıptır, günahtır, yazıktır
Sabrın sonu selamete ne kadar var?
***
Vay saman altından su yürüten zalim yâr
Unuttun mu? Bende delikanlı sözün var
Allah'ını seversen bari bir haber sal
Gel artık, iki bayram sonrası beni al
***
Ah, ah, ah
Cesaretsiz yâr
***
İki gözüm değer miydi? Sefaya battın
O güzelim ruhunu nasıl şeytana sattın?
Hadi bana acımadın, gençliğimi yaktın
Söyle, bu şerden sana ne hayır var?
Ne hayır var, ne hayır var?
***
Vay saman altından su yürüten zalim yâr
Unuttun mu? Bende delikanlı sözün var
Allah'ını seversen bari bir haber sal
Gel artık, iki bayram sonrası beni al
***
Ah, ah, ah
Cesaretsiz yâr
***
İki gözüm değer miydi? Sefaya battın
O güzelim ruhunu nasıl şeytana sattın?
Hadi bana acımadın, gençliğimi yaktın
Söyle, bu şerden sana ne hayır var?
Ne hayır var, ne hayır var?
-
Kördüğümde Tutsak Olsan
Sarhoş Olup Bana Kalsan
Gözlerimde Sabah Olsan
Uyumam Sensiz
***
Kor Alevler Beni Yaksa
Duam Derman Olsa Sana
Ölüm Dayansa Kapıma
Uyumam Sensiz
***
Uyumam Ağlarım Geceleri
Geceler Üşütür Yüreğimi
Vurulur Yüreğim Dayanamam
Unutmam Unutamam Ben Seni
-
Dertli dünyaya ettiğinden bıkmadın mı felek
Kim kopardı seni benden ayrılık ne demek
Bir gün orda bir gün burda duygular karışık
Kalbim talimli tam yerinden kopmaya alışık
***
Git işine yıkıl karşımdan
Ne hayır gördüm aşkından
Yar toprağından taşından
Ne istediysem boş
***
Ne yazık ki aklım şaşmış
Nasıl Allah korkun varmış
Deli dünya kimlere kalmış
Ne istediysem boş
***
Deli dünya dünya şansım yok
Kimi sevsem kıymet bilmez
Zümrüt olsan yakut olsan
Gücün aşkımı almaya yetmez
-
Ben seni görünce herkesi yok saymadım mı
Aşk için verdiğim her sözden caymadım mı
***
Zaman resim gibi durur mu
Fırsat bu kaçtı olur mu
Hadi ama bu deli sabrımı zorlama
İçim ateş gibi yanarken
Günleri başa sararken
E hadi ama bu deli sabrımı zorlama
***
Of be çok acemi acemisin aşkım
Tepeme karanlık gece misin aşkım
***
Ben seni sus diye mi sevdim
Tadını kaçırdın gerdin beni aşkım
-
Bu zamansız gidişin
Umurumda mı sanki
Neler neler yaşadım
Silemez miyim seni
***
Gerçek aşkı bul ama
Hüzünlerinle yaşa
Ağlarım mı sanmıştın
Ne fark ederki bana
***
Gidene dur diyemem
Giden gider zaten
Sevene sevme demem
Seven sever zaten
***
Gidene dur diyemem
Giden gider zaten
Sevene sevme demem
Seven sever zaten
***
Bu zamansız gidişin
Umurumda mı sanki
Neler neler yaşadım
Silemez miyim seni
***
Gerçek aşkı bul ama
Hüzünlerinle yaşa
Ağlarım mı sanmıştın
Ne fark ederki bana
***
Gidene dur diyemem
Giden gider zaten
Sevene sevme demem
Seven sever zaten
***
Gidene dur diyemem
Giden gider zaten
Sevene sevme demem
Seven sever zaten
***
Gidene dur diyemem
Giden gider zaten
Sevene sevme demem
Seven sever zaten
***
Gidene dur diyemem
Giden gider zaten
Sevene sevme demem
Seven sever zaten
***
Gidene dur diyemem
Giden gider zaten
Sevene sevme demem
Seven sever zaten
***
Gidene dur diyemem
Giden gider zaten
Sevene sevme demem
Seven sever zaten
-
Sevgimi al, alıp sakla uzaklarda
Bir haber ver, çaresizim akşamlarda
Kapımı çal, beklerim bu saatlerde
Bilsen nasıl yaralıdır yüreğim
***
Sözünü tut, hani "Hiç gitmem" demiştin?
Boş ver, unut, demek ki hiç sevmemişsin
Anılarım yalanmış, bu sen değilsin
Bilsen nasıl yaralıdır yüreğim
***
Az mı buldun sana sonsuz sevgimi?
Bu zavallı kalp sana yetmedi mi?
Düşeceğim, bıraktın ellerimi
Al beni, vur beni, sen öldür, öldür git
***
Az mı buldun sana sonsuz sevgimi?
Bu zavallı kalp sana yetmedi mi?
Düşeceğim, bıraktın ellerimi
Al beni, vur beni, sen öldür, öldür git
***
Sevgimi al, alıp sakla uzaklarda
Bir haber ver, çaresizim akşamlarda
Kapımı çal, beklerim bu saatlerde
Bilsen nasıl yaralıdır yüreğim
***
Sözünü tut, hani "Hiç gitmem" demiştin?
Boş ver, unut, demek ki hiç sevmemişsin
Anılarım yalanmış, bu sen değilsin
Bilsen nasıl yaralıdır yüreğim
***
Az mı buldun sana sonsuz sevgimi?
Bu zavallı kalp sana yetmedi mi?
Düşeceğim, bıraktın ellerimi
Al beni, vur beni, sen öldür, öldür git
***
Az mı buldun sana sonsuz sevgimi?
Bu zavallı kalp sana yetmedi mi?
Düşeceğim, bıraktın ellerimi
Al beni, vur beni, sen öldür, öldür git
***
Az mı buldun sana sonsuz sevgimi?
Bu zavallı kalp sana yetmedi mi?
Düşeceğim, bıraktın ellerimi
Al beni, vur beni, sen öldür, öldür git
-
Bir mum alevi gözlerinde
Gözlerim yıldız olur gecelerde
Yüreği ıslak bir çocuk gölgesi
Yağmur olur düşer pencereme
***
Ağlar ağlar, ağlar ağlar
Ağlar ömrümü çalar
Ağlar ağlar, ağlar ağlar
Ağlar gönlümü dağlar
***
Ağlar ağlar, ağlar ağlar
Ağlar ömrümü çalar
***
Varsın ömrümü çalsın
Gülüme diken salsın
Varsın gönlümü dağıtsın
Gönül kalmasın
***
Varsın ömrümü çalsın
Gülüme diken salsın
Varsın gönlümü dağıtsın
Gönül kalmasın
***
Bir mum alevi gözlerinde
Gözlerim yıldız olur gecelerde
***
Yüreği ıslak bir çocuk gölgesi
Yağmur olur düşer pencereme
Ağlar ağlar, ağlar ağlar
Ağlar ömrümü çalar
***
Ağlar ağlar, ağlar ağlar
Ağlar gönlümü dağlar
Ağlar ağlar, ağlar ağla
Ağlar ömrümü çalar
***
Varsın ömrümü çalsın
Gülüme diken salsın
***
Varsın gönlümü dağıtsın
Gönül kalmasın
Varsın ömrümü çalsın
Gülüme diken salsın
***
Varsın gönlümü dağıtsın
Gönül kalmasın
***
Ağlar ağlar, ağlar ağlar
Ağlar gönlümü dağlar
Ağlar ağlar, ağlar ağlar
Ağlar ömrümü çalar
***
Ağlar ağlar, ağlar ağlar
Ağlar ömrümü çalar
Ağlar ağlar, ağlar ağlar
Ağlar gönlümü dağlar