Yaram ne kanar ne kabuk bağlar Giden unutur kalan hep yanar Kaçsam kaçamam her yerde kokun var Sensiz uyandığım kaçıncı günüm Aynada gördüğüm yorgun yüzüm Bana hiç tanıdık gelmiyor inan *** Ne kadar oldu gideli Bilmiyorum geçen zamanı Zamandan saymadım zaten Sensiz geçen her anımı *** Hevesim kırık yüreğim buruk Ne olacaktık bak ne olduk Canım istemiyor zoruma gidiyor Böyle yaşamak bana ölüm geliyor *** Senden sonra arasam da öncesini Alıştım acı çekerek almaya nefesimi